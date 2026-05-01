El histórico récord de Boca Juniors que alcanzó River Plate tras su agónica victoria en Brasil contra Bragantino

El record que alcanzó River tras ganar en Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

River Plate alcanzó una marca histórica en suelo brasileño al derrotar 1-0 a RB Bragantino en el último minuto por la tercera jornada de la Copa Sudamericana. Con este resultado, igualó el récord de Boca Juniors como el equipo extranjero con más victorias oficiales en Brasil por torneos de la CONMEBOL. El triunfo, que se decidió por el gol de Lucas Martínez Quarta, elevó a diez triunfos del Millonario en ese país, colocando a la institución de Núñez en la cima del registro junto a su clásico rival.

El triunfo del elenco argentino en la Bragança Paulista se produjo tras el penal atajado por Santiago Beltrán y el tanto de Martínez Quarta en el último minuto, algo que le permitió a River escalar hasta la cima del grupo H con siete unidades. “Podemos mejorar y jugar mejor, seguramente, pero nos adaptamos a lo que nos va presentando el calendario y seguimos sumando de a tres, que es una sana costumbre”, destacó el entrenador Eduardo Chacho Coudet en conferencia.

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Con este resultado, River alcanzó los diez triunfos en tierras cariocas repartidos en cinco victorias por la Copa Libertadores, tres por la Copa Mercosur, una por la Supercopa y esta última por la Copa Sudamericana. Anteriormente, compartía el segundo lugar con Nacional de Uruguay en el ranking histórico. Ahora, quedó al frente junto con Boca Juniors, ambos por encima de clubes como Peñarol, Racing Club y Olimpia.

*El compacto de la victoria de River sobre Bragantino

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El primer antecedente de River Plate en Brasil data de octubre de 1997, cuando superó 2-0 a Vasco da Gama en la Supercopa. Durante la Copa Mercosur, el club obtuvo otras victorias relevantes, como el 3-2 frente a Gremio en 1998 y dos triunfos ante Flamengo en el 2000, ambos por 2-1 —primero en fase de grupos y luego en cuartos de final—.

La Copa Libertadores fue el escenario de cinco victorias resonantes del conjunto argentino en Brasil. River venció a Corinthians en 2003 y 2006 (2-1 y 3-1 en octavos de final, respectivamente), goleó 3-0 a Cruzeiro en los cuartos de final de 2015 que terminó con el título, obtuvo un agónico 2-1 ante Gremio en semifinales de 2018, edición en la que se consagró campeón sobre Boca, y derrotó 2-0 a Palmeiras en semifinales de 2021, aunque quedó eliminado por el 3-0 en la ida en cancha de Independiente.

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Boca Juniors no pudo aumentar su récord después de la caída contra Cruzeiro a principio de semana (REUTERS/Tiago Trindade)

Del otro lado, la marca de Boca, también con diez victorias, se edificó a partir de 1978 con el 2-1 sobre Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores. En 1998 superó a Flamengo 2-0 por la Copa Mercosur. La etapa más fructífera se vivió bajo la conducción de Carlos Bianchi, que incluyó logros como el 1-0 ante Vasco da Gama en los cuartos de final de la Libertadores 2001.

En la edición de 2003, Boca Juniors sumó dos triunfos vitales: remontó ante Paysandú (4-2) en octavos tras haber perdido la ida y consiguió un 3-1 ante Santos en el estadio Morumbí para coronarse campeón. La edición de 2007, con Miguel Ángel Russo como director técnico y una destacada actuación de Juan Román Riquelme, incluyó un 2-0 sobre Gremio en la final.

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El historial se nutre además del 2-1 sobre Cruzeiro en 2008, el 2-0 ante Fluminense en la fase de grupos de 2012, el 1-0 frente a Athletico Paranaense en 2019 con Gustavo Alfaro al frente. El último triunfo fue el 1-0 contra Internacional de Porto Alegre en 2020 con gol de Carlos Tevez por los octavos de final. En la semana, el Xeneize dejó pasar la oportunidad de aumentar su récord al caer por 1-0 contra Cruzeiro por la Libertadores.

LOS TRIUNFOS DE RIVER EN BRASIL

River 2-0 Vasco da Gama - Copa Mercosur 1997 | Grupoes

River 3-2 Gremio - Copa Mercosur 1998 | Grupos

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000 | Grupos

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000 | Cuartos

River 2-1 Corinthians - Copa Libertadores 2003 | Octavos

River 3-1 Corinthians - Copa Libertadores 2006 | Octavos

River 3-0 Cruzeiro - Copa Libertadores 2015 | Cuartos

River 2-1 Gremio - Copa Libertadores 2018 | Semifinales

River 2-0 Palmeiras - Copa Libertadores 2020 | Semifinales

River 1-0 Bragantino - Copa Sudamericana 2026 | Grupos

LOS TRIUNFOS DE BOCA EN BRASIL

Boca 2-1 Atlético Mineiro - Copa Libertadores 1978 | Semifinales

Boca 2-0 Flamengo - Copa Mercosur 1998 | Grupos

Boca 1-0 Vasco da Gama - Copa Libertadores 2001 | Cuartos

Boca 4-2 Paysandú - Copa Libertadores 2003 | Octavos

Boca 3-1 Santos - Copa Libertadores 2003 | Final

Boca 2-0 Gremio - Copa Libertadores 2007 | Final

Boca 2-1 Cruzeiro - Copa Libertadores 2008 | Octavos

Boca 2-0 Fluminense - Copa Libertadores 2012 | Grupos

Boca 1-0 Atlético Paranaense - Copa Libertadores 2019 | Octavos

Boca 1-0 Internacional - Copa Libertadores 2020 | Octavos

LOS EXTRANJEROS CON MÁS VICTORIAS EN BRASIL POR TORNEOS CONMEBOL

Boca Juniors y River Plate: 10 triunfos

Nacional de Uruguay: 9 triunfos

Peñarol de Uruguay: 7 trunfos

Cerro Porteño, Olimpia, Racing y Barcelona: 6 triunfos

Independiente, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia: 5 triunfos