Crimen y Justicia

Confirmaron día de la extradición a Argentina de Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, capturado en Perú y señalado como el principal sospechoso de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

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El proceso judicial contra el presunto autor intelectual del crimen de las tres jóvenes argentinas abre un nuevo debate sobre la infraestructura penitenciaria en el Perú. | Composición: EC/ Infobae Perú
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, será extraditado el próximo lunes EC/ Infobae Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como el principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, finalmente será extraditado desde Perú a Argentina.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el joven de 20 años llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el próximo lunes en la tarde, para luego ser indagado por el juez Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien instruye la causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes. Está previsto que el acusado se presentará ante el magistrado el martes.

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De acuerdo con la principal hipótesis de la Justicia, el triple homicidio habría sido cometido en el marco de una represalia vinculada a una banda narco. Se presume que el objetivo era recuperar droga que habría sido robada por personas relacionadas con las víctimas.

A “‘Pequeño J’ se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

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De acuerdo con la reconstrucción judicial, el 19 de septiembre del año pasado, las tres jóvenes fueron secuestradas mediante engaños en la localidad de Ciudad Evita, donde integrantes de la organización las subieron a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El vehículo se dirigió hacia una vivienda en Chañar 702, en Florencio Varela, donde fueron asesinadas salvajemente.

En la casa, las jóvenes fueron sometidas a golpizas y torturas. Según la investigación, la finalidad de la maniobra delictiva consistía en retenerlas como represalia por la presunta sustracción de estupefacientes pertenecientes a la estructura narco. Finalmente, las tres mujeres fueron asesinadas, sus cuerpos enterrados en el mismo inmueble y el vehículo utilizado en el traslado fue incendiado con el propósito de eliminar pruebas y “procurar la impunidad”.

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

La semana pasada la Cámara Federal de San Martín dictó falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido con “Señor J”, quien era otro de los sospechosos.

Para la Cámara, por ahora, no hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, aunque la investigación sigue abierta. El tribunal consideró que sólo hay testimonios aislados y que estaba preso por otra causa en la fecha de los hechos, por lo que, de momento, descartan su relación directa con el hecho. Continuará detenido por otra causa federal.

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Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)

Las autoridades señalan que existen otros participantes en el triple crimen que aún no fueron plenamente identificados, dado el nivel de organización y los roles diferenciados que se advirtieron durante la investigación.

A todos los imputados se les atribuye, con distintos grados de intervención, la comisión del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por “la pluralidad de intervinientes”, en dos hechos.

En el caso de Lara Morena Gutiérrez, la acusación se agrava por tratarse de una menor de 18 años. La calificación penal incluye, además, homicidio agravado bajo múltiples figuras: concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, “criminis causa” —esto es, matar para procurar impunidad o consumar otro delito— y, en algunos imputados, el agravante de mediar violencia de género.

“El expediente investiga un triple homicidio agravado precedido por secuestro coactivo, cometido en el marco de una represalia narco, con participación de al menos once personas imputadas y con una hipótesis central de actuación coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas”, explicaron las fuentes.

En ese sentido, indicaron que una vez que la Justicia tomó conocimiento de la presunta intervención de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen, el joven de 20 años abandonó el país. De inmediato la Justicia provincial dictó su captura internacional y, tras la colaboración entre las autoridades argentinas y peruanas, se logró su detención preventiva en su país de origen.

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