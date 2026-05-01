América Latina

El Día del Trabajador en Cuba: “Un 1 de mayo auténtico solo es posible donde exista democracia”

La Asociación Sindical Independiente exigió justicia para los trabajadores en un contexto de represión y falta de pluralismo en la isla

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Trabajadores ondean la bandera cubana en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)
Trabajadores ondean la bandera cubana en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

La conmemoración del Día Internacional del Trabajador en Cuba está marcada por el reclamo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) a favor de la libertad sindical y la justicia para los trabajadores, en un contexto en el que la represión y la falta de pluralismo sindical continúan siendo denunciadas por organizaciones independientes.

En un comunicado al que tuvo acceso Infobae, la ASIC indicó que, en la isla, este 1 de mayo representa una exigencia de dignidad y justicia, más allá de una simple conmemoración. “Un 1 de mayo auténtico solo es posible donde exista democracia”, puntualizó.

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La organización sostuvo que los trabajadores independientes enfrentan "detenciones arbitrarias, vigilancia constante y amenazas de muerte“. Según el escrito, existe “un intento sistemático de silenciar toda expresión autónoma del movimiento sindical”.

El secretario general de la organización, Iván Hernández, afirmó que “estos hechos no son aislados” e inscribió la situación dentro de un “patrón reiterado de desconocimiento de la libertad de asociación y del pluralismo sindical”.

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El comunicado advirtió que los órganos de control internacional, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documentaron y advirtieron sobre estas prácticas, e incluso han instado al Estado cubano a garantizar la actividad sindical independiente.

Un vendedor ambulante de pasteles camina por el centro de la calle en busca de clientes en La Habana, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa)
Un vendedor ambulante de pasteles camina por el centro de la calle en busca de clientes en La Habana, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa)

La ASIC sostuvo que el 1 de mayo “pierde su sentido cuando los trabajadores no pueden organizarse libremente, expresar sus demandas sin temor o participar en condiciones reales de diálogo social”.

La organización hizo un llamado a la solidaridad internacional, pidiendo a las organizaciones sindicales, organismos y gobiernos democráticos que no guarden silencio ante la represión y acompañen las acciones de defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores cubanos.

El verdadero espíritu del Primero de Mayo exige algo más que memoria; exige acción”, subrayó Hernández. Además, resaltó que “un 1 de mayo auténtico solo es posible donde exista democracia, libertad sindical real y respeto efectivo por la dignidad del trabajo“.

La situación de los sindicatos en Cuba ha sido objeto de seguimiento internacional, incluyendo el Caso 3271 ante la OIT, que exige al régimen cubano garantizar el ejercicio libre de la actividad sindical independiente.

La denuncia de la Asociación Sindical Independiente de Cuba se suma a los informes de otros organismos que alertaron sobre prácticas como la “infiltración de organizaciones, vigilancia permanente y amenazas contra sindicalistas independientes”.

Por último, la ASIC señaló que el respeto a los derechos laborales y sindicales en Cuba requiere de un compromiso efectivo de la comunidad internacional. “Por la libertad sindical. Por la dignidad del trabajador. Por una Cuba donde el trabajo no sea sinónimo de miedo, sino de libertad”, concluyó Hernández.

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