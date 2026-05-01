Salud

El injerto capilar requiere precauciones y cuidados específicos para asegurar resultados óptimos, según expertos

El implante de cabello se consolida como una de las intervenciones más demandadas para tratar la alopecia y recuperar la densidad capilar. La cirugía es segura y eficaz, pero exige atención en varios aspectos

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Manos con guantes azules realizando un injerto capilar en el cuero cabelludo de una persona, donde se aprecian marcas rojas y herramientas quirúrgicas.
Los especialistas insisten en la importancia de la protección solar, la higiene y la limitación del ejercicio físico durante la recuperación, medidas esenciales para evitar complicaciones y asegurar la adecuada supervivencia de los folículos tras el procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El injerto capilar se posiciona como una solución para quienes buscan restaurar el cabello perdido por alopecia en cualquier etapa de la vida. Esta intervención consiste en extraer folículos pilosos de una zona donante y trasplantarlos a las áreas despobladas del cuero cabelludo. Según diversos estudios, el procedimiento, mínimamente invasivo, requiere anestesia local y permite resultados duraderos y naturales. La clave para el éxito del tratamiento reside en el cumplimiento de las recomendaciones médicas y en la adopción de medidas de cuidado tras la cirugía.

De acuerdo con especialistas de la clínica especializada Hospital Capilar de Madrid, España, el injerto capilar puede realizarse en cualquier momento del año, siempre que el paciente siga de manera estricta las pautas indicadas por el equipo médico. Las precauciones más relevantes incluyen la protección solar frente a la exposición, la restricción temporal de actividades como el baño en piscinas o en el mar y la limitación del ejercicio físico intenso durante el primer mes tras la intervención. El seguimiento de estas medidas es fundamental para evitar complicaciones en el proceso de cicatrización y asegurar la supervivencia de los folículos trasplantados.

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Cómo se realiza un injerto capilar

El cuidado del cuero cabelludo implica también el uso adecuado de accesorios. Los expertos recomiendan cubrir la zona con un sombrero holgado a partir del décimo día posterior a la cirugía. Es necesario evitar gorros ajustados, cascos o gorras que puedan dañar los injertos. La higiene diaria y la hidratación son importantes en la prevención de infecciones y en la recuperación del tejido tratado.

Los expertos señalan una curiosa relación entre el ejercicio cardiovascular y la salud capilar
Durante el primer mes, la piel de la zona tratada permanece sensible, y una exposición solar excesiva puede desarrollar quemaduras, hiperpigmentación y retraso en la cicatrización, según expertos del Hospital Capilar (Canva)

La intervención requiere una selección cuidadosa de los pacientes. No todas las personas reúnen las condiciones para someterse al injerto capilar, ya que la densidad de folículos en la zona donante puede limitar la viabilidad del procedimiento. Los especialistas evalúan cada caso y diseñan un plan personalizado que contemple las necesidades y expectativas del paciente.

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Riesgos y recomendaciones posoperatorias

La exposición directa al sol durante el primer mes puede provocar quemaduras, hiperpigmentación y retraso en la cicatrización. En caso de exposición prolongada, se debe buscar sombra y emplear protección física adecuada. El agua de mar y de piscina contiene sustancias como sal y cloro, que pueden irritar la piel y favorecer la aparición de infecciones en la zona tratada. Por este motivo, los especialistas recomiendan evitar el baño hasta que el equipo médico autorice el regreso a estas actividades.

El ejercicio físico intenso aumenta la sudoración y puede generar movimientos bruscos que ponen en riesgo la zona implantada. Durante las primeras dos semanas, solo se permite ejercicio ligero que no implique sudar. Transcurrido un mes, el paciente puede retomar gradualmente su rutina deportiva si no existen complicaciones en la recuperación.

Mitos y realidades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La viabilidad del procedimiento está determinada por la densidad de folículos de la zona donante y la evaluación personalizada por un equipo médico especializado, que diseña un plan con base en las características individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mitos más habituales, destaca la creencia de que el injerto constituye una solución definitiva para la alopecia. Según la médica española especialista en injerto capilar, Raquel Amaro de Hospital Capilar, el injerto actúa como un “parche estético”. Sin un tratamiento médico específico, la intervención no detiene la progresión de la caída del cabello. Otra idea errónea es que los resultados se observan de inmediato. Tras la intervención, el pelo trasplantado suele caerse antes de iniciar un crecimiento progresivo que comienza entre el tercer y cuarto mes.

El dolor y la incomodidad durante la cirugía representan otro mito frecuente. El procedimiento utiliza anestesia local y resulta mínimamente invasivo. El posoperatorio puede ser molesto, pero siguiendo las indicaciones del equipo médico, el proceso no resulta doloroso.

Qué considerar antes del injerto

Antes de optar por un injerto capilar, los expertos aconsejan informarse sobre los riesgos, los cuidados necesarios y las expectativas reales. Una consulta médica previa permite evaluar la viabilidad del procedimiento y diseñar un plan ajustado a las características individuales. La comunicación continua con el equipo médico y la atención a los cambios en el cuero cabelludo permiten anticipar y resolver complicaciones a tiempo.

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