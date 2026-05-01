América Latina

Jair Bolsonaro fue hospitalizado otra vez: lo someterán a una cirugía en su hombro derecho

El ex presidente de Brasil llegó al hospital junto a su esposa Michelle

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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, fue internado este viernes en un hospital de Brasilia para una cirugía en el hombro derecho, según informaron fuentes familiares.

Ya estamos camino al hospital”, afirmó su esposa, Michelle Bolsonaro, en un mensaje divulgado en redes sociales.

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Bolsonaro dejó el condominio donde cumple prisión domiciliaria en las primeras horas del día y llegó al hospital acompañado por la ex primera dama.

El procedimiento recibió autorización del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, tras el aval que la semana pasada dio la Fiscalía General, de acuerdo con fuentes citadas por medios locales.

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La operación está enfocada en reparar el manguito rotador y lesiones relacionadas en el hombro derecho, producto de una caída sufrida en enero, cuando el líder ultraderechista estaba recluido en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

El procedimiento recibió autorización del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)
El procedimiento recibió autorización del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

Según explicaron sus abogados ante la Justicia, los exámenes detectaron “una lesión de alto grado del tendón” que permite elevar el brazo y un daño parcial en otro tendón que contribuye a la estabilidad del hombro, además de que el tendón del bíceps se desplazó ligeramente de su lugar.

Con 71 años, Bolsonaro cumple desde finales de noviembre una condena de 27 años y tres meses de cárcel por “liderar” una trama golpista para “perpetuarse en el poder” tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex mandatario (2019-2022) estuvo primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, después fue trasladado a un complejo penitenciario y, desde el 27 de marzo, permanece en prisión domiciliaria por un plazo de 90 días debido a su delicado estado de salud.

Al finalizar ese periodo, el juez del proceso, De Moraes, evaluará si Bolsonaro sigue bajo arresto domiciliario o regresa a prisión.

El cambio temporal de régimen fue autorizado por el Supremo y avalado por la Fiscalía tras la última hospitalización de Bolsonaro por una neumonía bilateral bacteriana provocada por broncoaspiración.

El líder ultraderechista enfrenta diversos problemas médicos que, según él y su entorno, se originan en la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, lo que ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas.

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