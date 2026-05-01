Tras el paso de Adorni por Diputados, la oposición esperará a la Justicia para evaluar si avanza con una moción de censura

Manuel Adorni, esta semana en Diputados. Defendió su inocencia frente a las preguntas de la oposición

La oposición busca mantener su presión contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de su exposición en el Congreso. El Congreso se divide y anticipa eventuales intentos de interpelación y moción de censura, una medida que nunca se ha aplicado al jefe de Gabinete desde la creación del cargo en 1994.

En las últimas horas, el principal foco de conflicto se trasladó a la Cámara baja, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó abiertamente la renuncia de Adorni y anticipó que su espacio, junto con bloques opositores, impulsará un pedido de interpelación y una moción de censura, procedimientos legislativos que requieren el voto afirmativo de 129 diputados y 37 senadores, según explicó Martínez.

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Este quórum sería suficiente para remover al jefe de Gabinete, ya que “esto sólo se puede hacer con el Jefe de Gabinete, no con otro ministro porque Usted es un ministro político”, dijo el diputado en el recinto.

La situación tomó alcance nacional luego de que Martínez, en una frase dirigida directamente a Adorni, afirmara: “La Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no en un meme de redes sociales”. Martínez cuestionó la credibilidad del funcionario y aseguró: “la confianza de este Congreso en usted es cero, su palabra no vale”.

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El procedimiento parlamentario para una moción de censura tiene una complejidad institucional relevante. Antes de llegar a una votación en el recinto, la oposición tendría que lograr el visto bueno en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, compuesta por 36 miembros donde La Libertad Avanza y Unión por la Patria tienen igual representación con 13 integrantes cada uno. Además, el tema debe ser considerado por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Giselle Castelnuovo, también de La Libertad Avanza, con 31 miembros y presencia de otros bloques como PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal y la UCR.

Una moción de censura en el Congreso argentino es un mecanismo parlamentario mediante el cual los legisladores pueden expresar su desaprobación hacia un funcionario del Poder Ejecutivo, generalmente un ministro, por su gestión o decisiones.

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En Argentina, este procedimiento no está regulado de forma explícita en la Constitución Nacional para los ministros, pero puede ser utilizado como una herramienta política en la Cámara de Diputados o en el Senado para manifestar una posición institucional respecto a la confianza en miembros del gabinete.

En la práctica, la moción de censura suele tener un carácter simbólico o político, ya que su aprobación no implica automáticamente la destitución de un ministro, salvo que el presidente decida aceptarla. Sin embargo, su presentación y eventual aprobación generan presión política.

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El diputado nacional Germán Martínez, caricaturizado, presenta una moción de censura al Jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, diputados de sectores denominados “del medio” evalúan su respaldo en función de eventuales avances judiciales. Según explicó un legislador de esos bloques, si el fiscal Gerardo Pollicita procesa a Adorni podría facilitar el respaldo “de entre 10 y 12 diputados adicionales necesarios para alcanzar la mayoría requerida en la Cámara de Diputados y en el Senado”.

La postura de los gobernadores que inciden sobre Innovación Federal y Unidos, es de cautela. Legisladores de esas bancadas señalaron que esperarán los próximos días para tomar una decisión definitiva y evitarán comprometer su voto ante cualquiera de los sectores en disputa.

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Actualmente, el cálculo parlamentario indica que “el número para avanzar en esta medida no parece estar”, en palabras de un diputado, ya que la oposición aún no reúne los 129 votos necesarios. En respuesta, los bloques contrarios al oficialismo evalúan avanzar en una sesión para emplazar a las comisiones, presididas por La Libertad Avanza, a tratar el pedido de interpelación, lo que constituye una advertencia política frente a la falta de avances en la remoción del jefe de Gabinete.

El modo en que se estructuran las comisiones evidencia que, sin el acompañamiento de diputados de las provincias y, en algunos casos, del PRO y la UCR, las posibilidades efectivas de que la moción prospere siguen siendo bajas. No obstante, sectores de la oposición insisten en que la persistente falta de credibilidad de Adorni justifica mantener la presión parlamentaria: “Ya que el Jefe de Gabinete no tiene credibilidad y esa falta de credibilidad atenta contra el país”, expresó una fuente opositora.

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