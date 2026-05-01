Entra hoy en vigencia de forma provisional el acuerdo comercial UE-Mercosur: qué implica para la Argentina

El acuerdo entre ambos bloques comenzó a aplicarse este viernes con rebajas arancelarias graduales y cuotas preferenciales REUTERS/Cesar Olmedo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entró este viernes en vigor de manera provisional, más de 25 años después del inicio de las negociaciones. El pacto comenzó a aplicarse pese a las resistencias de algunos países europeos y a la espera de la ratificación definitiva en distintas instancias institucionales de la UE.

El acuerdo creó un mercado integrado de más de 700 millones de personas y eliminará más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. La implementación no será inmediata para todos los productos: algunas rebajas empezarán desde hoy y otras se aplicarán de forma gradual durante períodos que irán de 7 a 18 años, dependiendo del sector.

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El entendimiento involucró a la Unión Europea, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En varios rubros sensibles, especialmente agroindustriales, las partes acordaron esquemas de cuotas arancelarias y mecanismos de salvaguarda.

En términos políticos, el acuerdo también reflejó la intención europea de reforzar su vínculo con América Latina en un contexto de creciente competencia con China y de tensiones comerciales globales. Según consignó EFE, el pacto avanzó además como una señal de respaldo al multilateralismo en medio de un escenario geopolítico más fragmentado.

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Qué cambia desde hoy: productos, aranceles y plazos

Según el detalle difundido por la agencia EFE, algunos productos comenzarán a reducir aranceles desde este mismo viernes y otros iniciarán cronogramas graduales de desgravación.

Exportaciones europeas hacia el Mercosur

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Autos europeos: el arancel actual del 35% empezará un esquema de reducción gradual. Para los vehículos de combustión el plazo será de 15 años y para los eléctricos llegará a 18 años.

Vinos europeos: el arancel vigente del 27% se eliminará totalmente en el octavo año. Sin embargo, los vinos espumosos premium quedarán liberados desde hoy mismo, mientras que los productos de gama baja tendrán un cronograma de hasta 12 años.

Maquinaria: el arancel actual del 20% se reducirá progresivamente hasta desaparecer en un máximo de 15 años.

Indicaciones Geográficas: el acuerdo reconocerá 344 productos europeos protegidos por denominación de origen, entre ellos vinos, aceites de oliva, jamones y otros alimentos regionales.

Exportaciones del Mercosur hacia Europa

Carne vacuna: se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 7,5%.

Carne aviar: el acuerdo fijó una cuota de 180.000 toneladas anuales libres de aranceles.

Azúcar: Brasil dispondrá de una cuota de 180.000 toneladas sin aranceles y Paraguay contará con un cupo adicional de 10.000 toneladas también al 0%.

Miel: se estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles.

Huevos: el cupo será de 3.000 toneladas anuales al 0%.

Limones: la exportación quedará libre de aranceles en un plazo de siete años.

Naranjas y mandarinas: alcanzarán el arancel cero en diez años.

El proceso de desgravación arancelaria se dará, a partir de hoy, de forma mucho más rápida para las exportaciones del Mercosur a Europa que viceversa. Sin embargo, hay que dejar en claro que más allá de que la rebaja arancelaria se produzca a partir de hoy o en un plazo relativamente corto, muchas veces operan otras medidas paraarancelarias que pueden frenar ese impulso exportador.

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Por ejemplo, en el caso de harinas y pellets de soja, el arancel base era del 6% hasta ahora y desde hoy baja a 0%, pero según explicaron fuentes del sector privado, desde diciembre Europa exigirá la geolocalización de cada lote de soja que ingrese a la UE, por lo que si la Argentina u otro país de la región no puede cumplirlo, por más baja de arancel que exista, no podrá venderle soja al Viejo Continente.

Otro producto que desde este viernes podrá entrar a Europa con arancel 0% es el maní sin cáscara, que tenía 10% y se elimina completamente desde este viernes, sin cuota ni restricción de volumen. Lo mismo sucederá con los garbanzos, lentejas, porotos, arvejas y semillas de girasol y soja, cuyas exportaciones entrarán con 0% de arancel desde hoy. Es el mismo caso que el aceite de maíz crudo, que pagaba 10% y de forma inmediata el arancel bajará a 0%.

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Respecto de los productos que tienen cuotas, el Gobierno avanzó recientemente en la reglamentación local para administrar las cuotas arancelarias abiertas por el acuerdo. A través de las resoluciones 50/2026 y 53/2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció las condiciones de acceso para los contingentes habilitados por la Unión Europea para productos agroindustriales del Mercosur. Entre los rubros alcanzados aparecen carne bovina, carne aviar, carne porcina, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol, lácteos, ajos y ovoproductos.

Las normas definieron los mecanismos de asignación de los cupos, los requisitos para las empresas exportadoras y los procedimientos administrativos necesarios para acceder a las preferencias arancelarias. En la práctica, el esquema determinará cómo se repartirán entre las compañías argentinas los volúmenes habilitados para ingresar al mercado europeo con arancel reducido o al 0%. Según informó el Gobierno, el objetivo apuntó a ordenar la distribución de los contingentes y dar previsibilidad a los exportadores

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Exportaciones e inversiones

Para la Argentina, el inicio de la aplicación provisional abrió expectativas tanto en materia de exportaciones como de inversiones. Un informe de la consultora Abeceb estimó que las ventas argentinas hacia la Unión Europea podrían pasar de USD 8.499 millones en 2025 a USD 15.100 millones hacia 2030, lo que implicaría un incremento del 79%.

El mismo informe sostuvo que la participación argentina en las importaciones europeas podría crecer desde el actual 0,30% hasta el 0,50% en los próximos años. La consultora identificó como principales motores de ese crecimiento a los complejos sojero, ganadero y manicero, junto con productos como aceites vegetales, maíz, miel, vinos premium y autopartes.

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Carnes, miel, azúcar y cítricos ingresarán al mercado europeo mediante cuotas preferenciales y esquemas de desgravación

Según la consultora que dirige Dante Sica, el acuerdo funcionará además como un marco institucional que reducirá el riesgo percibido por los inversores internacionales. La entidad proyectó que los flujos netos anuales de inversión europea hacia la Argentina podrían duplicarse respecto de sus niveles recientes y ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones anuales entre 2026 y 2030.

La consultora calculó que el stock acumulado de inversión extranjera directa europea en la Argentina podría alcanzar los USD 92.000 millones hacia el final de la década. Actualmente, la Unión Europea representa cerca del 40% del capital extranjero radicado en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones. En el caso de España, el informe señaló que se ubicó como el segundo mayor inversor individual en la Argentina, con fuerte presencia en infraestructura, banca y energía.

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Medidas de salvaguarda

El acuerdo incorporó además mecanismos de protección para los sectores agrícolas europeos. La Comisión Europea podrá activar medidas de salvaguarda si las importaciones de productos considerados sensibles aumentan más de 5% respecto del promedio de los últimos tres años y, al mismo tiempo, los precios de importación se ubican 5% por debajo de los valores internos europeos. Los productos alcanzados por esas cláusulas incluyen carne vacuna, carne aviar, huevos, cítricos y azúcar.

La Comisión Europea también anunció mayores controles fitosanitarios en frontera para verificar que alimentos, animales y productos vegetales provenientes del Mercosur cumplan con las normas comunitarias.

En el caso argentino, una de las principales exigencias aparecerá en materia de trazabilidad ambiental y certificaciones. El informe de Abeceb indicó que la Unión Europea exigirá trazabilidad y georreferenciación lote por lote para el complejo sojero desde diciembre de 2026, en línea con la normativa europea sobre deforestación. La consultora señaló que la capacidad instalada argentina en soja no representa el principal problema, pero advirtió que los sistemas de trazabilidad todavía están en desarrollo.

En carnes, el informe sostuvo que la demanda europea se mantiene firme, aunque el número de frigoríficos argentinos habilitados para exportar hacia la UE todavía resulta limitado frente al potencial de crecimiento. En maní, la Argentina ya ocupa una posición dominante a nivel mundial y el sector presenta una menor brecha entre el acceso que abre el acuerdo y la capacidad efectiva de abastecimiento.

Para los vinos premium, el principal desafío aparecerá en el posicionamiento comercial. El informe indicó que el acceso inmediato beneficiará únicamente a productos con precio de aduana superior a USD 8 por litro. En autopartes, Abeceb planteó que la adaptación de proveedores y el cumplimiento de las reglas de origen demandarán inversiones y procesos de reconversión industrial.

Continúan las tensiones en Europa

El avance del pacto no eliminó las tensiones políticas dentro de Europa. Francia encabezó las críticas más fuertes junto a organizaciones agrícolas europeas que cuestionaron el impacto sobre la producción local.

El Parlamento Europeo consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del mecanismo de aplicación provisional antes de completar la ratificación definitiva. Polonia también expresó objeciones al inicio de la implementación antes de la aprobación plena por parte de la Eurocámara.

Mientras tanto, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay validaron internamente el acuerdo y habilitaron el comienzo de la aplicación provisional desde este 1° de mayo.