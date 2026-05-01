Manuel Adorni: “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reiteró este viernes que no piensa en renunciar por las denuncias en su contra. “Jamás”, contestó. Y agregó: “Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”.

El funcionario es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de propiedades y la realización de viajes al exterior. Esta semana, negó las acusaciones ante el Congreso en su informe de gestión.

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Hoy, en una entrevista radial con el periodista Luis Gasulla en El Observador, aseguró: “La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia”.

En otro tramo del reportaje, planteó: “Muchos se han comido la curva, han mentido muchos, no les interesa la verdad y lo vamos a ver en la Justicia”.

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El coordinador de ministros negó además que sea propietario de una offshore en el exterior en sociedad con su amigo Marcelo Grandio, tal como denunció el miércoles en Comodoro Py la diputada nacional Marcela Pagano.

El presidente Javier Milei y todo su Gabinete acompañaron a Manuel Adorni a la presentación del informe de gestión en el Congreso

“No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”, dijo en referencia a la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

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Consultado sobre los cuestionamientos a la compra de propiedades y supuestos viajes al exterior, respondió: “Tengo todo justificado. No hay nada que no esté justificado”. Además, apuntó contra versiones difundidas en medios y redes sociales: “Fueron 45 días de sistemáticas mentiras”.

Sobre otra acusación vinculada a una propiedad en Martínez, afirmó: “No solo que no es mío, sino que no sé ni qué es lo que publican. No conozco el domicilio. Nunca fui ahí”.

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En ese marco, cuestionó el tratamiento mediático del caso: “Arman una historia mediática en la cual yo la voy a desmentir cuando me pidan explicaciones en la Justicia”. Y agregó: “A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático”.

El jefe de Gabinete explicó que evitó dar detalles públicos sobre su situación patrimonial porque se trata de una causa judicial. “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. Yo no tengo que andar justificando cosas que no están mal”, planteó.

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En otro tramo, se refirió a versiones sobre viajes personales: “Dijeron que me fui a Disney. Yo no conozco Disney, nunca fui en mi vida”. También rechazó haber estado en Río de Janeiro: “En los días que dijeron que estaba allá, yo estaba dando conferencias de prensa. Lo podés confirmar”.

Consultado sobre si pensó en renunciar en medio de la polémica, respondió: “No, para nada. Jamás. Ni yo, ni el presidente, ni Karina Milei. Somos un equipo”. Y añadió: “Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre”.

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En esa línea, destacó el respaldo del mandatario Javier Milei: “El Presidente me apoya a mí como va a apoyar a cualquiera en el que confíe”.

Adorni también se refirió a su paso por la Cámara de Diputados, donde presentó su informe de gestión. “Hubo preguntas atinadas y otras que no eran acordes a lo que debió ocurrir”, señaló. Y aclaró: “No es un tribunal de justicia, es un informe de gestión”.

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Por otra parte, confirmó que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. “Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia que hay que explicar”, afirmó.

Durante la entrevista, también habló de la reapertura de la sala de prensa en Casa Rosada, que se había cerrado tras la difusión de grabaciones no autorizadas. “Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos”, explicó.

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En ese sentido, indicó que la medida estuvo a cargo de Casa Militar y que el objetivo fue evitar filmaciones en áreas restringidas. “No se puede permitir que filmen en lugares donde está prohibido”, sostuvo.

Según detalló, la sala volvería a funcionar con modificaciones: “Va a haber una revisión de protocolos”. Y agregó: “Creo que el lunes el ingreso de los periodistas acreditados vuelve a la normalidad”.

También anticipó que retomaría el contacto con la prensa: “La semana que viene va a haber una conferencia. Si no es el lunes, será el martes”.

Hacia el final del reportaje, el presidente Javier Milei envió un mensaje grabado como si fuera un oyente más del programa. “Deseo enviarles un feliz Día del Trabajador a todos los argentinos de bien”, expresó.

En el audio, agregó: “Quiero felicitar a todo el personal de la radio por el enorme trabajo que hacen”. Y cerró con su consigna habitual: “¡Viva la libertad, carajo!”.