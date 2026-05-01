Deportes

Nikola Jokić protagonizó un escandaloso final en la eliminación de Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves en la NBA

El serbio se trenzó con Jaylen Clark antes de que se gestara la derrota de su equipo

Guardar
Escandaloso final entre Jokic y Clark en Denver-Minnesota (NBA)

Durante el sexto encuentro de la serie de semifinales del Oeste entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, disputado este viernes y concluido con victoria de Minnesota 110-98, el serbio Nikola Jokić protagonizó su segundo altercado en la eliminatoria en la que, sin Anthony Edwards, los de Mineápolis aseguraron la serie por 4‑2.

La situación se desencadenó en el tercer cuarto, cuando Jaylen Clark empujó por la espalda al pivot de Denver. Tras el contacto, Jokić respondió, iniciando una confrontación que sumó a Naz Reid, quien arrió al serbio y generó una gresca generalizada entre jugadores. El australiano Joe Ingles, ex jugador del Barcelona, tuvo un rol de pacificador. Como resultado, los árbitros asignaron faltas técnicas a los tres involucrados por conducta antideportiva y Denver ejecutó un tiro libre adicional.

PUBLICIDAD

El serbio resultó expulsado tras el violento altercado con Clark durante la eliminación de los Nuggets en manos de los Timberwolves. Empujones y una fuerte discusión marcaron los momentos finales del partido, cuando la frustración de se desbordó por la presión del encuentro y la defensa del equipo rival.

El serbio Nikola Jokic protagonizó otro caliente partido en la NBA (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)
El serbio Nikola Jokic protagonizó otro caliente partido en la NBA (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)

La transmisión mostró imágenes de ambos deportistas enzarzados en una intensa confrontación, lo que obligó a entrenadores y suplentes de ambos equipos a intervenir para contener la situación. El incidente fue calificado por diversos reportes norteamericanos como “caos total”. Este episodio se sumó al incidente que Jokic protagonizó en el cuarto partido ante los Timberwolves, tras un enfrentamiento con Jaden McDaniels relacionado con una decisión polémica sobre la última posesión del juego. Tal como se repitió en la serie, la figura de Jokić fue clave tanto por su nivel deportivo como por su participación en incidentes de cancha.

PUBLICIDAD

“Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos”, reconoció el serbio con sinceridad. El pívot fue más allá cuando fue preguntado por posibles cambios en la franquicia: “Eso no es decisión mía. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos seríamos despedidos”, una frase que resume el nivel de exigencia con el que vive este tipo de derrotas.

Los Minnesota Timberwolves aseguraron su clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste tras vencer 110-98 a los Denver Nuggets y sellar la serie 4-2. El resultado marcó la eliminación prematura del Joker, finalista al ‘MVP’, quien tras promediar un triple-doble en la temporada regular registró 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en el sexto partido.

"Si estuviéramos en Serbia, estaríamos todos despedidos", vociferó Jokic después de la eliminación (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)
"Si estuviéramos en Serbia, estaríamos todos despedidos", vociferó Jokic después de la eliminación (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)

La próxima serie enfrentará a Minnesota con los San Antonio Spurs, quienes contarán con el factor cancha en Texas desde el lunes. La ventaja estadística favoreció a San Antonio en la fase regular con 62 triunfos, 13 más que los Timberwolves, aunque Minnesota ganó dos de los tres duelos directos.

El desempeño decisivo de Jaden McDaniels, quien registró un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes, fue clave para suplir la ausencia por lesión de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo desde el cuarto partido. Terrence Shannon Jr. aportó 24 puntos, mientras que Julius Randle y Naz Reid sumaron 18 y 15 puntos respectivamente. Rudy Gobert completó otro doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes. Las aspiraciones de Minnesota para la semifinal podrían verse condicionadas por el estado de Edwards, cuya recuperación tras la hiperextensión de rodilla es todavía una incógnita.

Por parte de los Nuggets, junto a Jokic, Cameron Johnson contribuyó con 27 puntos. Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. reportaron 12 y 13 puntos respectivamente.

Temas Relacionados

Jaylen ClarkNBABásquetNikola JokicDenver NuggetsMinnesota Timberwolves

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Conquistó el Orange Bowl, jugó finales en Wimbledon y US Open y se perfilaba como una de las grandes promesas del tenis argentino. Sin embargo, Axel Geller eligió Stanford, se graduó en Economía y Finanzas y abandonó la raqueta para trabajar en Manhattan. Su historia y su actualidad, en una entrevista con Infobae

Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

Tras su paso por Argentina, el pilarense se pone nuevamente el casco en la jornada de viernes

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

La especialista en nutrición María José Cachafeiro destacó este producto, aunque advirtió que su elevado contenido de sal exige moderación y sugirió una ración de entre 40 y 50 gramos dos veces por semana para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud cardiovascular

El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

El alero explicó a Dave McMenamin que los debates constantes sobre el mejor de todos los tiempos desvían una conversación que, según él, debería centrarse en la diversidad de talentos presentes en la liga

“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

Los nipones, ambos invictos, se enfrentarán por los cuatro títulos mundiales de la categoría supergallo

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla
DEPORTES
Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

TELESHOW
Ronen Suarc reveló sus deseos de ser padre y expuso sus temores: “La esperanza nunca se pierde”

Ronen Suarc reveló sus deseos de ser padre y expuso sus temores: “La esperanza nunca se pierde”

Santiago del Moro reveló la fecha y modalidad del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

INFOBAE AMÉRICA

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina