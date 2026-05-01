Nikola Jokić protagonizó un escandaloso final en la eliminación de Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves en la NBA

Escandaloso final entre Jokic y Clark en Denver-Minnesota (NBA)

Durante el sexto encuentro de la serie de semifinales del Oeste entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, disputado este viernes y concluido con victoria de Minnesota 110-98, el serbio Nikola Jokić protagonizó su segundo altercado en la eliminatoria en la que, sin Anthony Edwards, los de Mineápolis aseguraron la serie por 4‑2.

La situación se desencadenó en el tercer cuarto, cuando Jaylen Clark empujó por la espalda al pivot de Denver. Tras el contacto, Jokić respondió, iniciando una confrontación que sumó a Naz Reid, quien arrió al serbio y generó una gresca generalizada entre jugadores. El australiano Joe Ingles, ex jugador del Barcelona, tuvo un rol de pacificador. Como resultado, los árbitros asignaron faltas técnicas a los tres involucrados por conducta antideportiva y Denver ejecutó un tiro libre adicional.

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El serbio resultó expulsado tras el violento altercado con Clark durante la eliminación de los Nuggets en manos de los Timberwolves. Empujones y una fuerte discusión marcaron los momentos finales del partido, cuando la frustración de se desbordó por la presión del encuentro y la defensa del equipo rival.

El serbio Nikola Jokic protagonizó otro caliente partido en la NBA (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)

La transmisión mostró imágenes de ambos deportistas enzarzados en una intensa confrontación, lo que obligó a entrenadores y suplentes de ambos equipos a intervenir para contener la situación. El incidente fue calificado por diversos reportes norteamericanos como “caos total”. Este episodio se sumó al incidente que Jokic protagonizó en el cuarto partido ante los Timberwolves, tras un enfrentamiento con Jaden McDaniels relacionado con una decisión polémica sobre la última posesión del juego. Tal como se repitió en la serie, la figura de Jokić fue clave tanto por su nivel deportivo como por su participación en incidentes de cancha.

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“Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos”, reconoció el serbio con sinceridad. El pívot fue más allá cuando fue preguntado por posibles cambios en la franquicia: “Eso no es decisión mía. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos seríamos despedidos”, una frase que resume el nivel de exigencia con el que vive este tipo de derrotas.

Los Minnesota Timberwolves aseguraron su clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste tras vencer 110-98 a los Denver Nuggets y sellar la serie 4-2. El resultado marcó la eliminación prematura del Joker, finalista al ‘MVP’, quien tras promediar un triple-doble en la temporada regular registró 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en el sexto partido.

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"Si estuviéramos en Serbia, estaríamos todos despedidos", vociferó Jokic después de la eliminación (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)

La próxima serie enfrentará a Minnesota con los San Antonio Spurs, quienes contarán con el factor cancha en Texas desde el lunes. La ventaja estadística favoreció a San Antonio en la fase regular con 62 triunfos, 13 más que los Timberwolves, aunque Minnesota ganó dos de los tres duelos directos.

El desempeño decisivo de Jaden McDaniels, quien registró un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes, fue clave para suplir la ausencia por lesión de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo desde el cuarto partido. Terrence Shannon Jr. aportó 24 puntos, mientras que Julius Randle y Naz Reid sumaron 18 y 15 puntos respectivamente. Rudy Gobert completó otro doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes. Las aspiraciones de Minnesota para la semifinal podrían verse condicionadas por el estado de Edwards, cuya recuperación tras la hiperextensión de rodilla es todavía una incógnita.

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Por parte de los Nuggets, junto a Jokic, Cameron Johnson contribuyó con 27 puntos. Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. reportaron 12 y 13 puntos respectivamente.