MegaCon 2026: estrellas de Hollywood, cosplay y experiencias inmersivas toman Costa Rica este fin de semana

MegaCon 2026 reunirá a miles de fanáticos en el Centro de Convenciones de Costa Rica este fin de semana. Cortesía: Redes Sociales Megacon

Costa Rica se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año. La edición 2026 de MegaCon convertirá el Centro de Convenciones en el epicentro de la cultura geek este 2 y 3 de mayo, con una agenda cargada de entretenimiento, invitados internacionales y experiencias diseñadas para todo tipo de público.

Considerado como el principal punto de encuentro para los fanáticos del cine, las series, los videojuegos, el anime y los cómics, MegaCon se ha consolidado durante más de 15 años como una de las plataformas más importantes para la cultura pop en Centroamérica.

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Durante dos días, miles de asistentes podrán recorrer distintos espacios temáticos que incluyen zonas de videojuegos, áreas de arte, concursos de cosplay, exhibiciones de coleccionables y encuentros con figuras reconocidas del entretenimiento.

Los asistentes podrán recorrer zonas temáticas con videojuegos, arte, coleccionables y experiencias interactivas. Cortesía: Redes Sociales Megacon

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de invitados internacionales de alto perfil. Entre ellos destacan actores como Giancarlo Esposito, reconocido por su participación en series como Breaking Bad; Tyler Hoechlin, conocido por su papel como Superman en televisión; Austin St. John, el Power Ranger rojo original; y Michael Cudlitz, recordado por su trabajo en The Walking Dead.

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A ellos se suman otros nombres del doblaje y la industria del entretenimiento, como Idzi Dutkiewicz y Osric Chau, así como talentos regionales, lo que amplía la oferta del evento para distintos públicos y generaciones.

Más allá de los invitados, MegaCon 2026 apuesta por una experiencia inmersiva. El evento contará con múltiples zonas temáticas diseñadas para la interacción directa del público. Entre ellas destacan espacios de videojuegos y arcades, áreas de juegos de mesa, zonas de arte y dibujo, así como escenarios donde se desarrollarán actividades en vivo durante toda la jornada.

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Artistas internacionales invitados. Cortesía: Redes sociales Megacon

Uno de los puntos más llamativos será la llamada “Fan Zone”, donde los asistentes podrán conocer a sus ídolos, obtener autógrafos y tomarse fotografías en ambientes diseñados especialmente para recrear universos de ficción.

El cosplay, como es tradición, tendrá un papel central en el evento. La organización confirmó la realización de competencias como la Mega Cosplay Master Cup, que reunirá a participantes de alto nivel y ofrecerá premios que superan los 5,000 dólares, consolidándose como uno de los concursos más importantes del país.

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Además, MegaCon contará con el “Artist Alley”, un espacio dedicado a ilustradores, diseñadores y creadores independientes que exhibirán y venderán sus obras, fortaleciendo el vínculo entre el talento local y el público asistente.

El evento se consolida como el principal encuentro de cultura geek en Centroamérica. Cortesía: Redes Sociales Megacon

El evento también incluirá zonas comerciales con productos exclusivos, desde figuras de colección hasta artículos temáticos, así como áreas gastronómicas que permitirán a los asistentes permanecer durante toda la jornada dentro del recinto.

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La programación se desarrollará de forma continua durante ambos días, permitiendo a los visitantes moverse libremente entre actividades, escenarios y experiencias, en un formato pensado para maximizar la participación y el entretenimiento.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial y, según los organizadores, la demanda ha sido alta, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación.

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El cosplay será uno de los principales atractivos con concursos de alto nivel y premios millonarios. Cortesía: Redes Sociales Megacon

Con una combinación de cultura pop, tecnología, arte y comunidad, MegaCon 2026 se perfila como una edición clave para consolidar a Costa Rica como un referente regional en este tipo de eventos, ofreciendo una experiencia que trasciende lo convencional y conecta a miles de fanáticos en torno a sus pasiones.