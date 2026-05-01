Teleshow

Santiago del Moro reveló la fecha y modalidad del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

El presentador confirmó los detalles de uno de los momentos más esperados del reality, encendiendo la expectativa por reencuentros inesperados y nuevas jugadas explosivas

Guardar
Gran Hermano Generación Dorada vive una semana clave con el anuncio del repechaje y nuevas reglas para exjugadores (Video: GH, Telefe)

La expectativa crece y la casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para uno de los momentos más esperados y polémicos de la temporada: el repechaje. En medio de una semana cargada de emociones, donde las nominaciones y las eliminaciones mantienen a todos en vilo, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar en vivo la fecha y la modalidad que tendrá el tan ansiado regreso de exjugadores y el ingreso de nuevos participantes.

El conductor, siempre atento al ritmo vertiginoso del juego, comunicó a los participantes y al público que el domingo 17 de mayo se realizará la próxima gala de eliminación, un evento que dejará la casa con un integrante menos y abrirá oficialmente la placa para el repechaje. “Ahí se va alguien y ahí abrimos la placa para el repechaje”, explicó el presentador.

PUBLICIDAD

El calendario de la semana siguiente también tiene sorpresas: el lunes 18, la pantalla estará dominada por la ceremonia de los Martín Fierro, lo que suspenderá la emisión habitual del reality, y el martes 19 se jugará el partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador que acaparará la atención de la grilla de Telefe. Pero el miércoles 20 de mayo, la casa de Gran Hermano vivirá una verdadera revolución. “El 20 de mayo vuelven los ex más los nuevos. El repechaje, los nuevos. Y agárrense porque hay cosas importantes por delante”, sentenció el animador, dejando claro que se viene una de las semanas más calientes y disruptivas de la edición 2026.

Santiago del Moro, un hombre con chaqueta marrón y cabello rubio corto, se muestra de frente sobre un fondo abstracto de tonos rojizos y anaranjados
El esperado repechaje de Gran Hermano se realizará el 20 de mayo con la posibilidad de retorno para todos los participantes eliminados

La gran novedad de esta temporada es que, a diferencia de años anteriores, absolutamente todos los jugadores de la Generación Dorada estarán habilitados para participar del repechaje. El propio Del Moro lo ratificó días atrás: “Todos los jugadores de esta temporada están habilitados a regresar a la casa. Será, nuevamente, el supremo quien decida quién vuelve a la casa más famosa”. Esto marca una diferencia fundamental con otras ediciones, donde quienes eran expulsados o abandonaban el reality por voluntad propia quedaban automáticamente excluidos de la instancia de repechaje. Ahora, el criterio es más amplio y abre la puerta a que distintos perfiles, incluso los más polémicos, tengan otra oportunidad de entrar y cambiar las reglas del juego.

PUBLICIDAD

Esta regla inédita permite que nombres como Andrea del Boca, que debió dejar la casa tras un accidente, tenga la chance de volver, al igual que Carmiña Masi, expulsada por comentarios racistas, o Jenny Mavinga y Jessica Maciel, que abandonaron la competencia por decisión propia. La posibilidad de segundas oportunidades también genera expectativa por posibles conflictos y reencuentros explosivos con quienes todavía siguen en competencia.

andrea del boca gran hermano
Esta edición permite que jugadores expulsados o retirados por decisión propia, como Andrea del Boca y Carmiña Masi, regresen a la casa más famosa

Mientras tanto, la casa sigue envuelta en tensión. Esta semana, la placa negativa de la semana 10 quedó conformada tras una instancia de voto positivo en la que el público salvó a siete jugadores: Yanina Zilli, Manuel Ibero, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Yisela “Yipio” Pintos, Lolo Poggio, Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia. Emanuel, incluso, aprovechó el momento para enviarle un mensaje filoso a Solange Abraham, quien fue expulsada del reality: “El que abandona no tiene premio”.

La lista final de nominados para la gala de eliminación incluye a Danelik Galazán, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Gladys La Bomba Tucumana, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino. Todos ellos tendrán que enfrentarse al veredicto del público en una votación negativa, mientras en el horizonte ya asoma la sombra del repechaje y el desembarco de caras conocidas y recién llegados.

Con la fecha confirmada y la nueva modalidad en marcha, Gran Hermano Generación Dorada se encamina hacia una de las etapas más imprevisibles y explosivas del año. La casa se prepara para abrir sus puertas de par en par y todo puede pasar: viejos rencores, alianzas inesperadas, estrategias renovadas y la adrenalina única que solo el repechaje puede generar. El juego, una vez más, se reinventa y la incertidumbre es total. El 20 de mayo, el reality promete un giro que nadie quiere perderse.

Temas Relacionados

Santiago del MoroGHGran HermanoGran Hermano Generación DoradaRepechaje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

En charla con Teleshow, los hijos de Montaner recuerdan su niñez, revelan la lección de vida más importante de sus padres, el vínculo que los une más allá de la música

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

El intérprete de “Señora de las 4 décadas” arribó al país en la noche de este jueves con un look oscuro compuesto por abrigo, gorro y lentes

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

La actriz abrió su corazón en una emotiva charla en SQP y reveló detalles desconocidos sobre su alejamiento

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

La exparticipante protagonizó un duro cruce con la periodista tras su polémico despido de la casa. Las filosas frases que se dedicaron

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

La cantante se peleó con Luana, habló sobre edadismo, discriminación y terminó llorando al recordar su duelo por la muerte de Luciano Ojeda

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”
DEPORTES
Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

TELESHOW
Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro