Guatemala

Los ministros de Gobernación y Educación llaman a evitar la difusión de retos virales peligrosos en Guatemala

Las autoridades educativas y de seguridad advirtieron sobre el uso indebido de recursos públicos por alarmas infundadas y solicitaron a la comunidad escolar promover el diálogo para frenar mensajes que generan temor entre la población escolar

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Hombre con traje azul y mujer con camisa blanca posan mirando al frente. Detrás, vegetación y un edificio amarillo con pilares blancos
La Ministra Anabella Giracca y Marco Antonio Villeda Sandoval posan para la cámara en un entorno exterior con vegetación y un edificio amarillo al fondo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Ministros de Educación y Gobernación de Guatemala en un mensaje difundido en sus canales oficiales, han lanado un llamado conjunto a padres, docentes y estudiantes para que eviten la circulación y el reenvío de mensajes relacionados con retos virales peligrosos, como el denominado “Tiroteo Mañana”, que recientemente provocó temor y cierre temporal de escuelas en el país. La movilización de recursos policiales ante amenazas difundidas en redes sociales ha obligado a las autoridades a activar protocolos de seguridad estrictos y a advertir sobre posibles consecuencias legales para quienes propagan este tipo de contenidos, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) en un comunicado oficial difundido esta semana.

Anabella Giracca, ministra de Educación, en su mensaje, explicó que la tendencia tiene su origen en modelos copiados de otros países: “En los últimos días hemos visto una tendencia copiada de otros países, que consiste en sembrar mensajes alarmistas sobre supuestos tiroteos o amenazas en centros educativos. Estos mensajes generan miedo, angustian a familias, docentes y estudiantes”, manifestó Giracca. La ministra solicitó a directores, docentes y padres que mantengan la vigilancia y ofrezcan información precisa a la comunidad escolar para evitar la repetición de estas conductas.

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Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, enfatizó el impacto operativo y económico de cada falsa alarma: “Cada falsa alarma obliga a movilizar agentes, patrullas, equipos de emergencia y recursos públicos que podrían estar atendiendo una situación real”. El funcionario instó a la población a evitar compartir o reenviar estos mensajes, recordando que implican responsabilidad disciplinaria, administrativa y hasta penal.

Tres agentes de policía con uniformes azules y chalecos están en una acera. Uno sostiene papeles y un bolígrafo, interactuando con una persona. Hay estudiantes detrás
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNCdeGuatemala) mantienen una presencia activa para garantizar la seguridad en los alrededores de una escuela guatemalteca, donde se observan estudiantes y peatones. (PNCdeGuatemala)

El reto “Tiroteo Mañana” pone a prueba la seguridad escolar y la respuesta de las autoridades

Ante la aparición de frases como “tiroteo mañana” escritas en pizarrones, paredes y carteles de diferentes establecimientos, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) indicó que aumentó la movilización policial y el cierre preventivo de varios centros educativos en zonas como Jalapa durante la última semana, según reportó la PNC en su informe. Uno de los casos recientes, ocurrido en la zona 2 de Jalapa, consistió en el hallazgo de un mensaje en el baño de un colegio privado que advertía sobre un presunto ataque armado para el 23 de abril. Ese episodio motivó la coordinación inmediata entre la PNC y el Ministerio Público, lo que generó respuestas de emergencia y acciones preventivas en la comunidad educativa.

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El reto viral denominado “Tiroteo Mañana”, difundido en redes sociales y espacios escolares de Guatemala, se basa en mensajes anónimos que anuncian presuntos ataques en escuelas. Esta práctica obliga a las autoridades a movilizar recursos de seguridad, provoca cierres temporales de establecimientos y puede derivar en procesos judiciales por infundir pánico público. Según la Policía Nacional Civil, la responsabilidad legal recae tanto sobre los autores como sobre padres o tutores si se involucran menores de edad.

Vista trasera de una agente de la PNC de Guatemala con uniforme azul y chaleco, supervisando la entrada de una escuela. Hay otras personas y niños en el fondo
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala garantizan la seguridad de estudiantes y padres en las entradas de las escuelas. (PNCdeGuatemala)

Consecuencias legales y acciones de prevención tras la ola de amenazas virales

La PNC adoptó una política de “cero tolerancia” ante la circulación de amenazas virales y activó operaciones conjuntas con el Departamento de Delitos Cibernéticos para identificar y sancionar a quienes originan o difunden estos mensajes, de acuerdo con su comunicado oficial. El organismo advirtió que incluso las bromas pueden ser utilizadas por estructuras criminales para distraer a la policía de incidentes reales o vulnerar los protocolos escolares.

El Código Penal guatemalteco tipifica la inducción de pánico público como delito, sancionando tanto a los promotores como a los partícipes de estos retos virales. En el caso de estudiantes, la sanción puede incluir la expulsión inmediata del centro educativo y la apertura de procesos judiciales, mientras que los padres o tutores serán responsables civiles de los actos cometidos por menores. Las autoridades puntualizaron: “Estas prácticas saturan los servicios de emergencia, comprometiendo la atención de situaciones reales”.

A través del programa Escuelas Seguras, la Policía Nacional Civil continúa implementando acciones de prevención en instituciones educativas del país. Entre las medidas aplicadas destacan patrullajes preventivos, vigilancia en los accesos y salidas de los establecimientos, así como la presencia policial constante en zonas sensibles como Chinautla, Chimaltenango, Quetzaltenango y varios puntos de la Ciudad de Guatemala. La Comisaría 12, por ejemplo, mantiene seguridad permanente en la Escuela Oficial Urbana Mixta del Asentamiento Roosevelt 150, zona 6 capitalina.

El comunicado de la PNC difundido finaliza con un llamado urgente a la denuncia ciudadana mediante los números telefónicos 110 y 1510. “La seguridad de la niñez y juventud guatemalteca no está en negociación”, advirtió la Policía Nacional Civil, al reiterar su compromiso de actuar con firmeza y coordinación interinstitucional ante cualquier alerta de amenaza viral en los entornos escolares.

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