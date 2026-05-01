República Dominicana

Autoridades alertan riesgo de inundaciones y deslizamientos en República Dominicana por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes a 26 provincias bajo alerta, advirtiendo sobre el riesgo crítico de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra debido a la saturación de los suelos

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Vista aérea de una costa tropical con palmeras bajo un cielo de tormenta oscuro y amenazante, con relámpagos cayendo sobre el océano y lluvia intensa.
Una impresionante tormenta eléctrica con intensas lluvias y relámpagos ilumina el cielo sobre la costa de República Dominicana, producto de una vaguada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) han emitido una actualización crítica sobre las condiciones climáticas que afectan al territorio nacional.

A pesar de que la vaguada que ha incidido sobre el país durante los últimos días comienza un proceso de debilitamiento y alejamiento, el riesgo hidrológico permanece elevado. Actualmente, las autoridades mantienen 18 provincias en Alerta Amarilla y 8 en Alerta Verde, ante la probabilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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La jornada de este día 1 de mayo, iniciará con un ambiente de relativa estabilidad en gran parte de la geografía nacional. Sin embargo, los expertos advierten que esta calma es transitoria. A partir de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la combinación de los remanentes de la vaguada con el calentamiento diurno y la orografía local provocará un cambio drástico en las condiciones del tiempo.

Se prevén aguaceros dispersos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. Un dato relevante es la posibilidad de granizadas aisladas en zonas montañosas y del interior del país.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) presenta un completo informe del tiempo para el 1 de mayo de 2026. Se detallan las condiciones meteorológicas generales.

Según el último mapa de alertas del COE, la mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo vigilancia estricta para prevenir pérdidas humanas y materiales.

Provincias en Alerta Amarilla (18): Esta categoría implica un nivel de riesgo importante donde se recomienda la evacuación preventiva en zonas vulnerables. Entre las provincias bajo este nivel se encuentran: Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, entre otros.

Provincias en Alerta Verde (08): Bajo este nivel de vigilancia se encuentran demarcaciones como el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Juan, Peravia y Dajabón, donde se exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales ante posibles cambios repentinos en el clima local.

Impacto en el gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional y sus municipios, el comportamiento del tiempo será variable:

  • Distrito Nacional y Santo Domingo Este/Oeste: Mañana soleada, seguida de incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados.
  • Santo Domingo Norte: Se espera mayor actividad, con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.
  • Temperaturas: El calor persistirá con máximas que oscilarán entre 29 °C y 31 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas entre los 22 °C y 23 °C.
El COE mantienen los niveles de aviso y alerta meteorológica en casi toda la geografía dominicana (Cortesía COE).
El COE mantienen los niveles de aviso y alerta meteorológica en casi toda la geografía dominicana (Cortesía COE).

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET subraya que los suelos presentan altos niveles de saturación debido a las lluvias de los días previos. Por esta razón, se mantiene el aviso ante posibles:

  1. Inundaciones urbanas repentinas en zonas de drenaje deficiente.
  2. Crecidas de ríos, arroyos y cañadas que podrían aislar comunidades.
  3. Deslizamientos de tierra en laderas y zonas de alta pendiente.

Se recomienda a los ciudadanos abstenerse de cruzar ríos o cañadas con grandes volúmenes de agua y seguir las instrucciones de los organismos de socorro (Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja).

Con miras al feriado del lunes 4 de mayo, los modelos de pronóstico indican una noticia alentadora: se espera una reducción significativa de las precipitaciones en gran parte del país a partir del sábado. No obstante, no se descarta la ocurrencia de chubascos locales y tronadas aisladas en horas de la tarde, especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y las regiones noroeste y noreste, producto del ciclo de calentamiento diurno.

La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y utilizar la aplicación móvil del COE para recibir actualizaciones en tiempo real.

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