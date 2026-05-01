Autoridades alertan riesgo de inundaciones y deslizamientos en República Dominicana por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) han emitido una actualización crítica sobre las condiciones climáticas que afectan al territorio nacional.
A pesar de que la vaguada que ha incidido sobre el país durante los últimos días comienza un proceso de debilitamiento y alejamiento, el riesgo hidrológico permanece elevado. Actualmente, las autoridades mantienen 18 provincias en Alerta Amarilla y 8 en Alerta Verde, ante la probabilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.
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La jornada de este día 1 de mayo, iniciará con un ambiente de relativa estabilidad en gran parte de la geografía nacional. Sin embargo, los expertos advierten que esta calma es transitoria. A partir de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la combinación de los remanentes de la vaguada con el calentamiento diurno y la orografía local provocará un cambio drástico en las condiciones del tiempo.
Se prevén aguaceros dispersos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. Un dato relevante es la posibilidad de granizadas aisladas en zonas montañosas y del interior del país.
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Según el último mapa de alertas del COE, la mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo vigilancia estricta para prevenir pérdidas humanas y materiales.
Provincias en Alerta Amarilla (18): Esta categoría implica un nivel de riesgo importante donde se recomienda la evacuación preventiva en zonas vulnerables. Entre las provincias bajo este nivel se encuentran: Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, entre otros.
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Provincias en Alerta Verde (08): Bajo este nivel de vigilancia se encuentran demarcaciones como el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Juan, Peravia y Dajabón, donde se exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales ante posibles cambios repentinos en el clima local.
Impacto en el gran Santo Domingo
Para el Distrito Nacional y sus municipios, el comportamiento del tiempo será variable:
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- Distrito Nacional y Santo Domingo Este/Oeste: Mañana soleada, seguida de incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados.
- Santo Domingo Norte: Se espera mayor actividad, con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.
- Temperaturas: El calor persistirá con máximas que oscilarán entre 29 °C y 31 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas entre los 22 °C y 23 °C.
El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET subraya que los suelos presentan altos niveles de saturación debido a las lluvias de los días previos. Por esta razón, se mantiene el aviso ante posibles:
- Inundaciones urbanas repentinas en zonas de drenaje deficiente.
- Crecidas de ríos, arroyos y cañadas que podrían aislar comunidades.
- Deslizamientos de tierra en laderas y zonas de alta pendiente.
Se recomienda a los ciudadanos abstenerse de cruzar ríos o cañadas con grandes volúmenes de agua y seguir las instrucciones de los organismos de socorro (Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja).
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Con miras al feriado del lunes 4 de mayo, los modelos de pronóstico indican una noticia alentadora: se espera una reducción significativa de las precipitaciones en gran parte del país a partir del sábado. No obstante, no se descarta la ocurrencia de chubascos locales y tronadas aisladas en horas de la tarde, especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y las regiones noroeste y noreste, producto del ciclo de calentamiento diurno.
La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y utilizar la aplicación móvil del COE para recibir actualizaciones en tiempo real.
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