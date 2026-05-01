Arsenal acusó al Cholo Simeone de “trucos sucios” antes de la semifinal por la Champions League con Atlético Madrid

Arsenal acusó al Cholo Simeone de hacer trampa en la Champions League

Una solicitud de Arsenal a la UEFA marcó las horas previas a la semifinal de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, al reclamar una inspección en el Estadio Metropolitano por sospechas sobre el estado del césped. La medición oficial arrojó una altura de 26 milímetros, por debajo del límite de 30 milímetros reglamentado, según precisó el periodista Guillem Balagué en la previa de CBS Sports.

El reportero español narró en la previa: “Necesito contarles sobre ‘la guerra del césped’, la que tuvo lugar hace aproximadamente una hora, porque el personal de mantenimiento del Arsenal entró pensando que el césped está demasiado alto. ‘No estamos contentos con ello y pedimos medirlo’. No me gustó, pensaron que era Simeone creando alguna artimaña. Después de un rato, dijeron que no, que en realidad mide 26 milímetros, cuando el límite es de 30, oscila entre los 21 y los 30”.

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Este preámbulo abrió el juego para una vieja estrella del fútbol como el italiano Alessandro Del Piero, quien oficionó de comentarista y opinó al respecto: “Esto es relevante para Atlético Madrid, porque tenemos esta idea de que el equipo y Simeone son increíbles en defensa, doblan a cada jugador, corren como, no sé cuánto corren, pero seguro que más que el resto, sin dudas. Pero el nivel de velocidad del balón cuando juegan en ataque es increíble. Y mira los delanteros que tienen, Lookman, Griezmann, Álvarez… todos ellos necesitan la pelota y una de las cosas especiales que tienen es la técnica”.

El campeón del mundo en Alemania 2006 remató: “Por supuesto que Griezmann demanda que el terreno de juego esté en condiciones. Esto es clave para ellos. Así que no me gusta cuando hay demasiados rumores sobre este tema, para ser honesto me preocupa que Arsenal y Arteta saquen este tema. Probablemente es una gran imagen del momento de Arsenal, que está luchando un poco y necesita revisar cada detalle”.

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El abrazo entre Simeone y Arteta en la previa al partido (REUTERS/Isabel Infantes)

Estas sospechas contra el conjunto dirigido por Diego Simeone se suman a antecedentes en la misma competición. Balagué mencionó que el club había enfrentado quejas similares, como en el partido ante el Barcelona, donde Hansi Flick trasladó a la UEFA la inquietud sobre una posible manipulación de la longitud del campo para dificultar el estilo de toque del equipo catalán. Otro caso fue el del Tottenham Hotspur, cuyo entorno señaló un exceso de riego para alterar el juego. Ante estas acusaciones, el Atlético de Madrid rechazó cualquier irregularidad, defendiendo que el césped cumple con las normas y se adapta a las condiciones climáticas de Madrid.

En paralelo, la leyenda italiana expresó su asombro por el ambiente vivido en el Metropolitano durante la semifinal de Champions. Para Del Piero, el estadio “temblaba”, especialmente en la segunda parte, por el apoyo de la afición. Del Piero subrayó la presión que ejerció la hinchada local hasta en situaciones ajenas al juego: “Fue increíble, todo el campo apretando... hasta a Mikel Arteta cuando el balón salía por la banda y lo cogía”. El ex internacional italiano concluyó que la serie permanece abierta de cara al partido de vuelta en Londres.

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El ex jugador de la Juventus destacó el efecto que tuvo el gol del Arsenal en el desarrollo del partido al afirmar que “la perspectiva cambió para todos” tras ese momento. Consideró que los dirigidos por Simeone generaron suficiente peligro como para llevarse la victoria y, en su opinión, “debieron ganar”.

En síntesis, la tensión por el “factor césped” ha sido recurrente para los rivales del Atlético en la Liga de Campeones, aunque la UEFA no ha detectado violaciones al reglamento en las inspecciones realizadas.

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