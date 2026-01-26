3 alimentos populares del desayuno que podrían afectar la energía y la saciedad

El consumo de cereales matinales “fitness” puede provocar picos de glucosa y sensación de fatiga en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno marca el inicio de la jornada y determina la energía disponible para las actividades cotidianas. Las decisiones sobre qué alimentos incorporar en esta comida pueden impactar la nutrición y el bienestar. La advertencia de un médico especializado en salud pública genera debate sobre las opciones más frecuentes en las mesas de la mañana.

El profesional identificó tres productos que suelen verse como saludables, pero que podrían perjudicar la energía y la saciedad tras su consumo. Muchos los consideran aliados para una rutina activa, aunque la evidencia médica muestra efectos distintos sobre el organismo.

Las barras de cereal o de proteína, populares por su practicidad, contienen ingredientes que alteran el equilibrio intestinal y no garantizan saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos “fitness” en la mira: cereales y barras

De acuerdo con el médico David Céspedes, en testimonios recogidos por O Globo, los cereales matinales etiquetados como “fitness” aparecen como una opción saludable, pero la realidad nutricional es distinta. Según Céspedes, estos productos contienen altos niveles de azúcares y harinas refinadas. En la mayoría de los casos, la proporción de azúcar supera el veinte por ciento, lo que los convierte en un alimento poco recomendable para el desayuno.

El especialista explicó que estos cereales suelen incluir jarabes y otros ingredientes que afectan la energía disponible durante la mañana. La fibra que prometen en sus envases, en realidad, queda opacada por la cantidad de azúcar. Esto provoca un rápido aumento de glucosa en sangre y una posterior caída, lo que genera sensación de fatiga en poco tiempo.

A la par de los cereales, Céspedes desaconseja el consumo de barras de cereal o de proteína. Muchos consideran estas barras como una solución práctica para quienes desayunan fuera de casa o necesitan comer algo rápido. Sin embargo, contienen ingredientes que pueden alterar la microbiota intestinal y no ofrecen los beneficios esperados en términos de saciedad.

El exceso de azúcar y harinas refinadas en productos de desayuno etiquetados como saludables genera un perfil nutricional poco recomendable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué evitar barras y rosquillas dulces

Según David Céspedes, las barras de cereal o de proteína poseen jarabe de glucosa, grasas vegetales de baja calidad y polióis. Estos componentes pueden afectar el equilibrio intestinal, generar molestias como hinchazón y gases, y no aportan un perfil nutricional favorable. Además, la proteína de estas barras suele provenir de suero de leche económico, lo que no garantiza el aporte necesario para comenzar el día con energía.

El médico subrayó que estos productos no solo carecen de nutrientes clave, sino que también pueden dejar sensación de hambre poco después de su ingesta. La falta de fibra y la baja calidad de sus ingredientes hacen que no resulten adecuados para el desayuno, a pesar de su popularidad entre quienes buscan practicidad.

El exceso de azúcar y harinas refinadas en productos de desayuno etiquetados como saludables genera un perfil nutricional poco recomendable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera advertencia de Céspedes recae sobre las donas, conocidas también como “rosquillas dulces” en algunas regiones. Estas piezas de pastelería ofrecen escasos nutrientes y fibra. Su consumo temprano en la jornada no promueve la saciedad y puede llevar a un aumento del apetito antes del mediodía.

Alternativas recomendadas para un desayuno saludable

De acuerdo con el profesional, la mejor opción para el desayuno incluye proteínas y grasas vegetales de calidad. Según precisó O Globo, Céspedes sostuvo un abacate y una caja de huevos como ejemplo de alimentos recomendados para iniciar el día. Según su explicación, estos ingredientes proporcionan energía sostenida y mayor saciedad.

El especialista sugirió priorizar alimentos frescos y poco procesados. Las proteínas provenientes de huevos y las grasas saludables presentes en la palta ayudan a mantener los niveles de energía estables. Además, su consumo favorece un mejor control del apetito y evita los picos de azúcar causados por productos industrializados.

La revisión de la composición de los alimentos es clave para evitar productos industrializados que pueden afectar negativamente el bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno debe aportar nutrientes de calidad, no solo calorías vacías. La elección adecuada contribuye a un mejor rendimiento físico y mental durante toda la jornada.

El rol de la información en la elección de alimentos

La advertencia de David Céspedes resalta la importancia de revisar la composición de los alimentos antes de incorporarlos en el desayuno. Muchos productos que se venden como saludables contienen ingredientes que pueden afectar negativamente la energía matinal y el bienestar.

El consumo informado permite evitar las soluciones rápidas promovidas por la industria y favorecer hábitos sustentables desde el desayuno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico, con más de 85 mil seguidores en redes sociales, utiliza su plataforma para difundir consejos sobre nutrición y actividad física. Su mensaje busca promover hábitos más conscientes y sostenibles, alejados de las soluciones rápidas que ofrecen los productos ultraprocesados.

La tendencia a consumir cereales, barras o rosquillas responde, en parte, a la publicidad y a la búsqueda de practicidad. Sin embargo, el conocimiento sobre los ingredientes y el impacto en el organismo permite tomar decisiones más informadas al momento de elegir qué comer al despertar.