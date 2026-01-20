Tendencias

Por qué investigadores recomiendan comer dos kiwis al día y cuáles son los efectos en la salud cutánea, intestinal y cardiovascular

Un informe realizado por The Times, basado en estudios y expertos, reveló cómo la incorporación de esta fruta en la rutina diaria podría influir en la función digestiva, el bienestar de la piel y el cuidado del corazón

Guardar
Consumir dos kiwis diarios eleva
Consumir dos kiwis diarios eleva la producción de colágeno y mejora la salud de la piel gracias a su alto contenido en vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ajuste sencillo en la alimentación puede influir de forma significativa en la salud. Investigaciones recientes resaltaron que consumir dos kiwis diarios aporta beneficios que trascienden la nutrición básica, al estimular la producción de colágeno, mejorar el descanso nocturno y favorecer la función digestiva. Esta fruta contiene vitamina C y otros nutrientes esenciales que fortalecen diversas funciones del organismo.

Científicos de la Universidad de Otago sostienen que la vitamina C del kiwi circula por la sangre y alcanza todas las capas de la piel, lo cual impulsa la renovación cutánea y contribuye a una piel más saludable y firme.

Por su parte, estudios de universidades europeas mostraron que el consumo regular de kiwi incide positivamente en el estado de ánimo, la función digestiva y ciertos indicadores de salud cardiovascular.

La ingesta regular de kiwi
La ingesta regular de kiwi aporta más de 60 mg de vitamina C, superando la dosis diaria recomendada y fortaleciendo el sistema inmunitario (Crédito: Freepik)

Según un informe publicado en The Times, expertos en nutrición destacaron que el kiwi es una de las frutas más completas en cuanto a aporte vitamínico y beneficios para el bienestar, gracias a su combinación de antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos.

Beneficios para la piel

El estudio de la Universidad de Otago, publicado en la Revista de Dermatología Investigativa, demuestra que la vitamina C ingerida tras consumir kiwi llega a todas las capas cutáneas, incluida la epidermis externa. Esto favorece la producción de colágeno y la regeneración de la piel.

“Somos los primeros en demostrar que la vitamina C presente en la circulación sanguínea penetra en todas las capas de la piel y se asocia con una mejor función cutánea”, afirmó la profesora Margreet Vissers, del Departamento de Patología y Medicina Molecular de Otago.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de Otago demostraron que la vitamina C del kiwi llega a todas las capas cutáneas y promueve la firmeza de la epidermis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C fortalece el sistema inmunitario, facilita la absorción de hierro, mantiene los vasos sanguíneos en buen estado y contribuye a la cicatrización de heridas. Cada kiwi aporta más de 60 mg de esta vitamina antioxidante, superando la ingesta diaria recomendada de 40 mg para adultos según el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS).

Mejora del sueño

Investigadores del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Northumbria, la Universidad de Limerick y el Instituto de Deportes de Irlanda en Dublín analizaron los efectos del kiwi en la calidad del sueño.

La fruta contiene serotonina, precursora de la melatonina, hormona clave en la regulación del descanso, además de antioxidantes que contribuyen a reducir el estrés.

En una investigación con atletas de élite, consumir dos kiwis una hora antes de dormir durante un mes se tradujo en sueño de mayor calidad y menos interrupciones, según datos publicados en la revista Nutrients.

Estudios revelan que el kiwi
Estudios revelan que el kiwi mejora la calidad del sueño por su acción sobre la serotonina y la melatonina, facilitando el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios previos en Taiwán demostraron que esta estrategia ayudó a personas de mediana edad con dificultades de sueño a conciliarlo más rápido y prolongar su duración.

Estado de ánimo y vitalidad

El consumo diario de dos kiwis también se relaciona con mejoras en el estado de ánimo. La profesora Tamlin Conner y su equipo de la Universidad de Otago publicaron en el British Journal of Nutrition que incorporar esta fruta incrementa la vitalidad en apenas cuatro días.

“Es muy importante que las personas sepan que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar la diferencia en cómo se sienten a diario”, afirmó Conner. La vitamina C que contiene la fruta ayuda a reducir el riesgo de depresión y a mejorar la percepción de bienestar.

Digestión y función intestinal

La fibra del kiwi favorece la salud digestiva y la regularidad intestinal. Cada fruta proporciona entre dos y tres gramos de fibra soluble e insoluble, que actúa como prebiótico y facilita el tránsito intestinal.

La fibra, la actinidina y
La fibra, la actinidina y los polifenoles del kiwi favorecen la digestión y promueven el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Varios ensayos clínicos y artículos científicos demuestran que comer de uno a tres kiwis al día favorece la salud digestiva y reduce el estreñimiento y la hinchazón”, señaló la Dra. Linia Patel, portavoz de la Asociación Dietética Británica, a The Times.

La enzima actinidina, presente en el kiwi, facilita la descomposición de proteínas en la digestión. Los polifenoles y fibras fermentables de la fruta promueven el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. Estudios recientes asociaron la ingesta diaria de kiwi con la reducción del estreñimiento crónico y el síndrome del intestino irritable.

Impacto en la presión arterial y el colesterol

El kiwi contribuye a la salud cardiovascular. Investigadores noruegos observaron que consumir dos kiwis al día disminuye los niveles de triglicéridos plasmáticos en aproximadamente un 13%.

Además, adultos sanos que incorporaron esta fruta durante siete semanas presentaron presión arterial más baja, lo que reduce factores de riesgo de enfermedades cardíacas, según la revista Nutrients.

Precauciones y variedades

La alergia al kiwi es relativamente frecuente. “Algunas personas experimentan una reacción a la enzima actinidina presente en la fruta, lo que puede provocar una sensación de hormigueo que irrita la boca y los labios", indicó Patel. En casos graves, se recomienda consultar a un médico.

El kiwi dorado se puede
El kiwi dorado se puede consumir con cáscara y ofrece más vitamina C y fibra que la variedad tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al consumo de la piel, la Asociación Dietética Británica sugirió pelarla antes de comer, excepto en el caso del kiwi dorado, cultivado para consumirse con cáscara y que contiene mayor cantidad de vitamina C y fibra.

Alex Ruani, investigador en nutrición del University College de Londres, señaló a The Times que “la variedad dorada tiende a ser menos ácida y a tener un menor contenido de la enzima actinidina, por lo que resulta más suave para la boca y el estómago”.

Temas Relacionados

KiwiFrutaVitamina CSaludBienestarSalud cutáneaSueñoDigestiónMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La tenista que viste a la moda: los mejores looks de Naomi Osaka

La japonesa se consolida como referente de estilo en cada Grand Slam. Sus elecciones estéticas, cargadas de simbolismo y personalidad, reflejan una audacia que trasciende la cancha

La tenista que viste a

Teletrabajo y salud mental: las 4 razones por las que algunas personas rinden peor trabajando desde casa, según un psicólogo

El experto Mark Travers, en su columna informativa para Forbes, analizó por qué esta modalidad laboral puede afectar la motivación, el vínculo social, la capacidad de desconexión y el equilibrio emocional en determinados perfiles

Teletrabajo y salud mental: las

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

Un estudio en Francia demostró que los potrillos que permanecen junto a sus progenitoras desarrollan mayor sociabilidad, exploran más y muestran menores niveles de estrés. Por qué el hallazgo puede impulsar nuevas prácticas en bienestar animal

Un estudio mostró cómo el

Receta de risotto de hongos con caldo y hummus, rápida y fácil

La combinación de sabores suaves y texturas cremosas lleva a un plato tradicional a una experiencia más nutritiva y única

Receta de risotto de hongos

5 licuados de frutas nutritivos y refrescantes para consumir en verano

Desde la sandía hasta el durazno, las combinaciones potencian nutrientes claves en días calurosos. Ingredientes sencillos y alternativas para incorporar en cualquier momento del día, con respaldo de investigaciones científicas

5 licuados de frutas nutritivos
DEPORTES
“Un llamado de Riquelme puede

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

TELESHOW
La angustia de Luciano Castro

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

INFOBAE AMÉRICA

‘Un caballero de los Siete

‘Un caballero de los Siete Reinos’ es como ‘Game of Thrones’, pero menos solemne y más divertida

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

El régimen cubano sentenció a cinco años de cárcel al rapero Fernando Almenares Rivera por colocar pancartas a favor de los DDHH