Cinco formas de enfrentar la incertidumbre y reducir la ansiedad, según expertos

La incertidumbre es una experiencia inevitable que puede atravesar todas las etapas de la vida. Aparece tanto en momentos trascendentes —como el diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un empleo o la llegada de una crisis familiar— como en situaciones cotidianas que alteran la rutina y desafían la sensación de control.

La falta de certezas genera inquietud, ansiedad y, en muchos casos, dificulta la toma de decisiones, el descanso y el bienestar general. Ante este panorama, el equipo de Mayo Clinic ha reunido, a partir de la práctica clínica y la evidencia científica, un conjunto de recomendaciones para ayudar a las personas a navegar estos períodos con mayor equilibrio emocional.

Lejos de ofrecer soluciones mágicas o eliminar la incomodidad por completo, estas estrategias buscan fortalecer la capacidad de adaptación y promover la resiliencia, entendida como la habilidad para reconstruirse y crecer ante la adversidad.

Cada paso está orientado a dotar de herramientas prácticas y aplicables a quienes enfrentan lo desconocido, facilitando el desarrollo de una actitud más flexible y saludable frente a los retos de la vida actual.

1. Reconocer y nombrar las emociones

El primer paso consiste en identificar y aceptar las emociones que surgen ante situaciones inciertas. Es habitual experimentar ansiedad, miedo o inseguridad cuando el futuro resulta impredecible.

Reconocer y nombrar las emociones frente a la incertidumbre ayuda a reducir la confusión y facilita el manejo del malestar, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic enfatiza la importancia de poner nombre a estos sentimientos: “Al nombrar lo que sientes, te acercas a tus emociones, en lugar de evitarlas. Nombrar lo que sientes también ayuda a que se sienta menos amenazante”, señaló el equipo de especialistas. Reconocer el impacto emocional permite reducir la confusión y empezar a gestionar el malestar.

2. Aprender de experiencias previas

La segunda estrategia invita a reflexionar sobre momentos difíciles que ya hayan sido superados. Experiencias como enfermedades graves, la espera de un diagnóstico importante o la resolución de conflictos personales obligan a desarrollar recursos internos y buscar apoyos externos.

Analizar cómo se lograron superar estos desafíos en el pasado permite identificar fortalezas propias y genera mayor confianza para enfrentar nuevas situaciones inciertas. Valorar el propio recorrido refuerza la seguridad y la percepción de autoeficacia.

3. Gestionar la preocupación

La preocupación excesiva suele aparecer cuando la incertidumbre ocupa un lugar central en la vida. Pensamientos repetitivos acerca de lo que podría suceder pueden aumentar la ansiedad y limitar la capacidad de acción.

Mayo Clinic recomienda distinguir entre los aspectos que están bajo control personal y aquellos que no lo están. “Rompe el ciclo de la preocupación reconociendo qué puedes controlar y qué no”, aconsejaron los especialistas.

Mayo Clinic recomienda distinguir entre lo que se puede y no se puede controlar para gestionar la preocupación y reducir la ansiedad (Crédito: Freepik)

Resulta útil concentrar la energía en acciones concretas que se puedan realizar en las próximas 48 horas y dejar de lado aquello que está fuera del alcance individual. Este enfoque ayuda a recuperar la calma, reducir la sensación de impotencia y prevenir el agotamiento emocional.

4. Practicar la atención plena

La atención plena, también conocida como mindfulness, constituye una herramienta valiosa para afrontar la incertidumbre. Consiste en enfocar la mente en el presente, sin anticipar escenarios negativos ni juzgar lo que se está sintiendo.

“Las investigaciones sugieren que la atención plena ayuda a desarrollar habilidades que facilitan el manejo de la incertidumbre”, indicaron los especialistas de Mayo Clinic.

La práctica regular de técnicas como la relajación, la respiración consciente, la imaginación guiada y el diálogo interno tranquilizador contribuye a disminuir la ansiedad, mejorar el autocuidado y evitar respuestas impulsivas. Incorporar estos ejercicios en la rutina diaria puede fortalecer el equilibrio emocional y aumentar la tolerancia a lo desconocido.

5. Replantear la incertidumbre en positivo

La última estrategia propone modificar la forma en que se interpreta la incertidumbre, buscando una perspectiva positiva. En lugar de centrarse en las limitaciones o en lo que no se puede controlar, es posible descubrir oportunidades y aprendizajes en medio de la adversidad.

Cambiar el enfoque puede llevar a reorganizar la vida cotidiana, crear nuevas conexiones sociales o desarrollar habilidades inesperadas. “Puedes replantear la incertidumbre, presentándola de una manera más positiva”, propuso el equipo de Mayo Clinic.

Modificar el enfoque hacia la incertidumbre permite descubrir oportunidades y aprendizajes incluso en medio de la adversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a convivir con la incertidumbre es un proceso que requiere tiempo, paciencia y autocompasión. El objetivo, según los especialistas de Mayo Clinic, no es eliminar totalmente el malestar, sino avanzar hacia una vida más plena y significativa, aunque lo desconocido siga formando parte del camino.

Con estas estrategias, cada persona puede fortalecer su capacidad para gestionar la incertidumbre y transitar los desafíos de manera más saludable y resiliente.