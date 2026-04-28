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Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

La apuesta de Telefe apunta a ampliar el alcance generacional y sumar frescura a la pantalla, con un formato musical reinventado y protagonismo joven

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El regreso de Popstars a Telefe apuesta por el descubrimiento de talentos femeninos entre los 18 y 25 años para una nueva audiencia digital (Video: SQP, América TV)

El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe significa una nueva etapa para el emblemático reality musical, ahora con Nico Vázquez como conductor y narrador del proyecto dirigido por Gustavo Yankelevich. El formato renovado estará dedicado exclusivamente a descubrir talentos femeninos, una apuesta que apunta a captar el interés de una generación más joven y digital, con estreno previsto entre junio y julio de 2026.

Consultado por SQP (América TV), el actor manifestó su entusiasmo y alegría por volver a la televisión en un papel central. Destacó la importancia de descubrir nuevos artistas y el enfoque en jóvenes mujeres, además de su satisfacción por el vínculo profesional con Yankelevich y la oportunidad de conducir un programa que considera “icónico” para la televisión argentina.

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El entusiasmo de Nico Vázquez y su nuevo rol en Popstars

“Estoy muy feliz. Es algo que Gustavo quería. Es un programa icónico del canal. Así que yo hace mucho que no hago tele y vuelvo a la televisión después de muchos años, diez”, señaló Vázquez a SQP.

Uno de los aspectos que lo motivaron fue la posibilidad de estar al frente de un proceso de selección exclusivo: “No, no, es mujeres. En esta edición será solo mujeres”. El actor alentó de este modo a las jóvenes a participar de la convocatoria.

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El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes
Nico Vázquez vuelve a la televisión después de diez años como conductor y narrador de Popstars, el emblemático reality musical argentino

El propio Vázquez, en sus palabras recogidas por SQP, explicó cómo será su intervención en el ciclo: “Voy a estar en algunos momentos y después haré la locución que va contando lo que va sucediendo”. Su retorno incluye presencia en cámara y una participación activa, tanto en la dirección como en la producción del programa.

Sobre los preparativos previos al anuncio, el artista reconoció el hermetismo del proceso y la expectativa generada: “Mucho tiempo. Mucho tiempo. No sabés lo que fue eso”. Añadió también que tuvo que guardar silencio aún cuando la promoción ya anticipaba su presencia en el proyecto.

Popstars, un formato icónico que regresa renovado

El impacto de Popstars en la cultura popular inició a comienzos de los 2000, cuando surgieron agrupaciones como Bandana y Mambrú. El regreso del “realidad musical” figura entre las apuestas estratégicas de Telefe para ampliar su alcance hacia una audiencia más joven y habituada al mundo digital.

La productora a cargo, liderada por Gustavo Yankelevich, pondrá en marcha la promoción durante mayo, con un equipo técnico y artístico ya convocado para preparar el estreno. El proceso de casting estará enfocado en mujeres de entre 18 y 25 años, replicando la esencia original y sumando componentes actuales del consumo digital y las redes sociales.

Nico Vázquez expresó su entusiasmo por el proyecto y destacó la importancia de descubrir y acompañar a nuevas artistas en la pantalla de Telefe
Nico Vázquez expresó su entusiasmo por el proyecto y destacó la importancia de descubrir y acompañar a nuevas artistas en la pantalla de Telefe

Vázquez, al ser consultado por SQP sobre el formato, ratificó que el programa mantendrá su espíritu: “Es un reality. Bueno, el gran reality, posta”. El canal busca fortalecer la marca y actualizar el show para lograr un equilibrio entre la nostalgia del público original y las expectativas del nuevo público.

Durante los meses previos al anuncio oficial, Vázquez comentó que debió mantener la confidencialidad, incluso cuando las primeras pistas sobre su incorporación generaron especulaciones. “Ya estaba, pero no lo podía decir. Por eso me da mucha bronca”, compartió el conductor al hablar de otros nombres que se barajaron en los programas de espectáculo, como Nico Occhiato e Ian Lucas.

El desafío profesional y personal para Nico Vázquez

Popstars regresa como parte de la estrategia de Telefe para ampliar el alcance intergeneracional y fortalecer su marca mediante formatos icónicos y renovados (Video: Intrusos, América TV)

Asumir la conducción de Popstars representa para Vázquez un desafío profesional y también personal. En conversación con Intrusos (América TV), el actor fue claro: “No me quiero desequilibrar en el sentido… estoy en eje, pero también con muchos compromisos. Entonces, bueno, fue un arreglo que tuve también con el canal para poder hacerlo”.

Reconocido por su carrera teatral y su bajo perfil mediático, Vázquez insistió en su deseo de mantener el control sobre su vida personal: “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, explicó en ese mismo encuentro. Expresó así su preferencia por celebrar logros en el ámbito íntimo, más allá del reconocimiento público.

La producción del reality musical avanza mientras conductor y equipo trabajan para integrar la nostalgia de los seguidores históricos con la actualización que requiere la audiencia digital. Vázquez valoró la confianza recibida: “Me siento muy halagado. Somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, contó sobre su sociedad profesional con Yankelevich.

El regreso de Popstars promete renovar el vínculo entre la pantalla chica y quienes buscan una oportunidad en la música, apostando por la identificación y el entusiasmo de nuevas generaciones. Vázquez y Telefe confían en que la propuesta acompañe y motive a las jóvenes artistas argentinas.

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