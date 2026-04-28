La vicepresidenta Karin Herrera presenta al Congreso iniciativa para institucionalizar clubes de ciencia en Guatemala y asegurar financiamiento

La vicepresidenta Karin Herrera presenta en el Congreso de Guatemala una ley para institucionalizar los clubes de ciencia como política de Estado y garantizar su financiamiento.(fotografía: Organismo Legislativo)

La vicepresidenta Karin Herrera presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República con el objetivo de dotar de sustento jurídico y presupuesto garantizado a los clubes de ciencia, un modelo educativo que, hasta ahora, opera bajo decisiones administrativas sujetas a cambios y a un financiamiento inestable.

El proyecto aspira a incorporar los clubes dentro del Ministerio de Educación, transformar su alcance en política de Estado y permitir su expansión a los 22 departamentos de Guatemala, según información expuesta durante el acto público, transmitido por el canal del Organismo Legislativo al que acudieron el presidente del Legislativo Luis Contreras y miembros de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

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La vicepresidenta Karin Herrera presenta en el Congreso de Guatemala una ley para institucionalizar los clubes de ciencia como política de Estado y garantizar su financiamiento.(Fotografía: Organismo Legislativo)

Actualmente, el programa cuenta con 120 sedes activas en 19 departamentos, involucrando a más de 2,200 niñas y niños, así como adolescentes que, según declaraciones de Herrera.

“En su mayoría son niñas, en un 58%”. El desarrollo de la propuesta, según explicaron las autoridades, busca asegurar un financiamiento fijo: la ley ordena una asignación adicional para la Senacyt de al menos 25% sobre su presupuesto regular, destinada a infraestructura, equipamiento y materiales formativos para los clubes.

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La iniciativa, según describió la vicepresidenta Karin Herrera en la presentación formal, “sienta las bases para un futuro con más aprendizaje, más innovación, más desarrollo integral y sostenible”.

Para Herrera, “democratizar el conocimiento científico desde la infancia fortalece competencias, impulsa el desarrollo económico y la innovación, y contribuye a reducir la migración irregular”.

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Advierte sobre la desigualdad vigente: “Miles de niñas, niños y adolescentes en áreas rurales, comunidades indígenas y contextos vulnerables carecen de espacios para aprender y experimentar, lo que limita sus oportunidades”.

El programa, recalca, “ha crecido 160% en solo un año”, aunque advierte que estos avances podrían verse interrumpidos sin un marco jurídico que garantice estabilidad, continuidad y recursos.

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La propuesta institucionaliza el Programa Nacional de Clubes de Ciencias, crea un registro nacional, establece ferias científicas obligatorias y formaliza la colaboración con el Ministerio de Educación, universidades públicas y privadas, así como con científicos guatemaltecos como tutores, detalló el diputado oficialista José Diego Toledo ante los legisladores.

Toledo enfatizó que la ley “no inventa algo nuevo, hace algo más importante: asegura que lo que funciona no desaparezca y funcione mejor”. El proyecto busca universalizar el acceso de la niñez y la juventud al acompañamiento científico, brindar materiales pedagógicos de calidad y promover la popularización de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática, tanto en horario escolar como extracurricular.

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El modelo actual beneficia a más de 2.200 estudiantes en 19 departamentos; la ley aspira a cubrir todo el país

Según cifras expuestas por la vicepresidenta Karin Herrera, los clubes de ciencias reúnen a más de 150 mentores especializados, de los cuales 53% son mujeres científicas y 47% hombres científicos, todos guatemaltecos, prestando servicios en diferentes regiones. El modelo, detalla Herrera, está diseñado para “acercar la ciencia a la niñez y la juventud”, abriendo escenarios “donde imaginarse como médicos, químicos, ingenieros o astronautas es una posibilidad real, no un sueño lejano”.

La propuesta llegó al Congreso respaldada por la Junta Directiva, cuyo primer vicepresidente, Nery Ramos, comprometió el “apoyo con nuestra firma y nuestro trabajo... para darle forma legal a una idea que representa un valor estratégico para nuestro país”.

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Ramos señala que Guatemala ha visto migrar a numerosos talentos por falta de oportunidades institucionales y considera que “la combinación del talento humano y la ciencia es el motor de desarrollo en cualquier nación”.

La Junta Directiva y el pleno legislativo, afirma, buscarán “respaldar esta iniciativa con nuestro voto” y proveer los recursos requeridos para infraestructura y tecnología.

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La institucionalización garantizará continuidad, recursos y una expansión ordenada

El riesgo de discontinuidad ha sido destacado como una amenaza principal al sostenimiento de los clubes, debido a la ausencia de un respaldo legal y a la volatilidad del financiamiento público, señala la vicepresidenta Karin Herrera ante el pleno.

El diputado José Diego Toledo resalta que la ley establece una asignación presupuestaria directa “no menor del 25% del presupuesto ordinario de Senacyt” para el programa, lo que asegurará una base operativa, la capacitación de más mentores y la dotación de materiales y tecnología en todos los departamentos.

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El proyecto de ley establece la realización de una Feria Nacional de Ciencias y la conformación de un registro oficial de clubes, para estimular el intercambio científico, la difusión de la cultura y técnica y la articulación con cooperantes internacionales y la comunidad científico-académica nacional.