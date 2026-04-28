Factores que interrumpen el sueño nocturno según Harvard: las claves detrás del descanso fragmentado

La Harvard Medical School identifica hábitos diarios, medicamentos, enfermedades y edad como principales causas del sueño interrumpido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción del sueño durante la noche es un problema frecuente que afecta a millones de personas y puede derivar en cansancio, dificultades de concentración y riesgos elevados para la salud física y emocional. Según Harvard Medical School, no dormir de forma continua incrementa la probabilidad de sufrir obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2.

Las causas principales de este trastorno son la edad, los hábitos cotidianos, el uso de determinados medicamentos y enfermedades como ansiedad, apnea del sueño y dolor crónico.

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Identificar el factor predominante es fundamental para abordar el insomnio eficazmente y preservar la calidad de vida. Los especialistas recomiendan ajustar los hábitos diarios, evitar estimulantes por la tarde y consultar a un médico ante sospechas de alguna afección.

Además, aconsejan mantener horarios regulares, reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y considerar la terapia cognitivo-conductual para el insomnio cuando las medidas básicas no logran resultados satisfactorios. Un sueño reparador impacta positivamente en la energía, la concentración y el bienestar general.

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Las cuatro causas principales que fragmentan el sueño nocturno

Según Harvard Medical School, existen cuatro causas principales que afectan la continuidad y calidad del sueño nocturno:

1. Hábitos diarios

El estilo de vida juega un papel determinante en el descanso. El consumo de alcohol en las horas previas a dormir, las cenas copiosas o cercanas al horario de acostarse, las siestas prolongadas durante la tarde y el exceso de cafeína, presente en café, té y gaseosas dificultan tanto conciliar el sueño como mantenerlo sin interrupciones. Estos factores favorecen los despertares nocturnos y alteran el ciclo natural de descanso, afectando la calidad del sueño profundo.

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2. Medicamentos

Diversos fármacos pueden interferir con la arquitectura del sueño. Entre los más habituales se encuentran ciertos antidepresivos, medicamentos para la presión arterial alta, remedios para el resfriado que contienen alcohol y corticosteroides empleados para tratar inflamaciones o asma.

Algunos medicamentos, como antidepresivos y corticosteroides, alteran el sueño profundo y provocan microdespertares nocturnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción de estos medicamentos puede provocar microdespertares, alterar los periodos de sueño profundo y dificultar el mantenimiento del descanso a lo largo de la noche. Ante la sospecha de que un tratamiento farmacológico afecta el sueño, es fundamental consultar con un médico para evaluar alternativas o ajustar el horario de administración.

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3. Enfermedades y condiciones de salud

Distintas afecciones médicas contribuyen a la fragmentación del sueño. La ansiedad y la depresión dificultan tanto el inicio como la continuidad del sueño profundo. En hombres mayores, el agrandamiento benigno de la próstata incrementa la necesidad de orinar por la noche, lo que provoca despertares frecuentes.

El dolor crónico y la neuropatía, que causa hormigueo o entumecimiento, repercuten en la capacidad de dormir de manera continua. La apnea del sueño, caracterizada por ronquidos y pausas breves en la respiración, genera microdespertares que a menudo pasan inadvertidos, pero producen somnolencia diurna y menor rendimiento durante el día.

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4. Edad

El envejecimiento modifica de forma natural los patrones de sueño. Con los años, el ritmo circadiano —el ciclo biológico que regula los períodos de sueño y vigilia— tiende a adelantarse, lo que puede provocar que las personas se duerman y despierten más temprano.

El envejecimiento modifica el ritmo circadiano y aumenta la frecuencia de despertares nocturnos sin necesariamente bajar la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio también puede aumentar la frecuencia de los despertares nocturnos. Aunque este patrón no siempre indica una mala calidad de descanso, comprenderlo ayuda a ajustar expectativas y a adoptar rutinas que favorezcan el bienestar en cada etapa de la vida.

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Identificar cuál de estas causas predomina en cada caso permite orientar las estrategias para mejorar la continuidad del sueño y proteger la calidad de vida.

Recomendaciones de Harvard para lograr un sueño más reparador

Los especialistas de Harvard Medical School destacan que no es necesario resignarse al sueño interrumpido. Recomiendan modificar los hábitos diarios y consultar a un profesional de la salud si se sospecha que alguna condición médica afecta el descanso.

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Entre las pautas de higiene del sueño figuran establecer horarios regulares para dormir y despertar, evitar dispositivos electrónicos antes de acostarse, mantener un ambiente silencioso y oscuro en la habitación, y realizar actividad física de forma regular, evitando el ejercicio intenso por la noche. También aconsejan evitar cenas copiosas y reducir el consumo de cafeína durante la tarde y la noche.

Las recomendaciones de Harvard incluyen regular horarios de sueño, limitar dispositivos electrónicos y mantener un ambiente oscuro y silencioso en la habitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las medidas básicas no resultan suficientes, la institución sugiere la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que combina técnicas conversacionales, ejercicios de relajación y ajustes en los hábitos nocturnos para restaurar el ritmo natural del sueño. Dormir bien impacta tanto en la salud física como en el bienestar mental y emocional, y mejora la energía, la atención y la calidad de vida.

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