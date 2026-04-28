“No es normal estar hinchado todo el día”:  la advertencia de un especialista en epigenética sobre los gases intestinales

Un desequilibrio en las bacterias del intestino puede provocar gases, hinchazón y molestias digestivas crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de gases en el sistema digestivo es un fenómeno frecuente que afecta la calidad de vida de millones de personas. El doctor Alexandre Olmos, especialista en epigenética, advierte que estos síntomas no solo son molestos, sino que pueden revelar alteraciones más profundas en la salud intestinal.

Según publicó Olmos en su cuenta de Instagram, los gases frecuentes, el dolor abdominal y el mal olor pueden indicar un desequilibrio en la microbiota intestinal. Esta situación, donde las bacterias beneficiosas pierden terreno frente a las fermentadoras, constituye una señal de alerta temprana sobre el estado del aparato digestivo.

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Diversos especialistas coinciden en que un mal funcionamiento intestinal impacta directamente en el metabolismo, las hormonas y la energía diaria, lo que subraya la importancia de prestar atención a estos síntomas y buscar asesoramiento médico si persisten.

Posibles causas de gases intestinales según Alexandre Olmos

Este video presenta a un hombre explicando temas de salud digestiva frente a una pared blanca con una pintura oscura. Incluye una animación 3D de un intestino grueso humano. El contenido aborda la relación entre los gases intestinales y el bienestar digestivo, y menciona el metabolismo. La pieza visual proporciona información sobre los factores asociados con el gas en el cuerpo. Se trata de un segmento educativo.

Para Olmos, los gases no deben ser considerados únicamente un inconveniente social. El especialista, a través de sus canales digitales, sostiene que “los gases no son solo algo molesto o vergonzoso, son una señal fisiológica de que tu sistema digestivo puede estar alterado”. En muchos casos, representan el primer síntoma de que algo no va bien en el intestino.

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El médico advierte que la presencia excesiva de gases, sobre todo cuando se acompañan de dolor abdominal o mal olor, debe ser evaluada por un profesional. Y recomienda consultar si estas molestias son persistentes o interfieren con la vida diaria, ya que podrían estar asociadas a condiciones subyacentes que requieren tratamiento específico.

Microbiota intestinal: rol y desequilibrios

La microbiota intestinal cumple un papel clave en la digestión, el metabolismo y la respuesta inmunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los focos principales de Olmos es la microbiota intestinal. El especialista explica que un desequilibrio en las bacterias del intestino puede manifestarse con gases frecuentes. En este contexto, las bacterias beneficiosas quedan en desventaja, mientras que las fermentadoras proliferan. Este desequilibrio suele pasar desapercibido, aunque sus efectos pueden sentirse de manera cotidiana.

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El médico señala que la microbiota no solo afecta la digestión sino que también regula aspectos fundamentales del bienestar general. Una microbiota sana contribuye a una mejor absorción de nutrientes y a la prevención de enfermedades inflamatorias, mientras que su alteración puede ser la causa silenciosa de múltiples síntomas digestivos.

SIBO, intolerancias y otras condiciones asociadas

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) es una causa frecuente de gases persistentes tras consumir alimentos saludables (Freepik)

Olmos apunta que, cuando los gases aparecen tras el consumo de alimentos saludables como frutas, verduras o legumbres, puede existir un sobrecrecimiento bacteriano conocido como SIBO, intolerancias alimentarias o inflamación intestinal crónica. Esta observación adquiere relevancia para quienes experimentan hinchazón, fatiga persistente o digestión lenta de manera frecuente.

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Según el especialista, estos síntomas revelan una absorción deficiente de nutrientes, lo que repercute en el metabolismo y la energía diaria. En estos casos, la identificación precisa del origen de los síntomas se vuelve fundamental para establecer un tratamiento efectivo. Olmos sugiere que la consulta médica es indispensable ante la sospecha de estas condiciones.

Epigenética y diagnóstico personalizado

La epigenética permite identificar intolerancias alimentarias a partir del análisis personalizado de cada paciente (Freepik)

La epigenética, disciplina en la que Olmos se especializa, permite identificar de manera personalizada qué alimentos pueden estar provocando malestar intestinal. El médico asegura que, gracias a los avances en este campo, es posible detectar intolerancias y sensibilidades alimentarias específicas, facilitando la adopción de dietas ajustadas a cada individuo.

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Olmos destaca que el estilo de vida y la alimentación dialogan continuamente con los genes, y el intestino actúa como sensor temprano de esa interacción. Por ello, cambios en la dieta, el sueño o la gestión del estrés pueden modular la expresión genética y, en consecuencia, mejorar la salud digestiva a largo plazo.

Cuándo consultar al médico ante síntomas digestivos

Especialistas recomiendan consultar a un médico si los gases y el dolor abdominal afectan la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista enfatiza que “no es normal estar hinchado todo el día”. Ante síntomas persistentes como gases, dolor abdominal, hinchazón o alteraciones en la digestión, la recomendación es acudir a un profesional médico. Olmos insiste en que la automedicación o la normalización de estos síntomas puede retrasar el diagnóstico de afecciones más complejas.

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La consulta oportuna permite descartar patologías graves y acceder a tratamientos dirigidos a restaurar el equilibrio intestinal. El médico subraya la importancia de no minimizar estas señales, ya que el aparato digestivo refleja el estado de salud integral del organismo.

El aparato digestivo como “segundo cerebro”: visión global y antecedentes

El aparato digestivo es considerado el “segundo cerebro” por su conexión directa con el sistema nervioso central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Trisha Pasricha, experta en neurogastroenterología de la Universidad de Harvard, destaca en Mel Robbins Podcast que el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, cumple funciones que van más allá de la digestión. El sistema nervioso entérico, una red de millones de neuronas, controla de forma autónoma la función digestiva y se comunica con el cerebro principal a través del nervio vago.

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Pasricha señala que cerca del 40% de la población experimenta molestias intestinales que afectan su vida diaria y que el aparato digestivo participa también en la inmunidad y la producción de neurotransmisores. “El intestino es un cerebro. Tiene más células nerviosas que la médula espinal”, indica la especialista, quien recomienda prestar atención a cualquier señal digestiva como indicio relevante del estado de salud.

Recomendaciones prácticas para la salud intestinal

La dieta rica en fibra, la hidratación adecuada y la correcta higiene son pilares para una buena salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales recomendaciones para mejorar la salud intestinal, Pasricha sugiere aumentar la ingesta diaria de fibra, mejorar la postura en el baño y evitar la prolongación innecesaria en el inodoro. Además, enfatiza la importancia de observar la frecuencia y características de las evacuaciones, así como de estar atentos a cualquier cambio persistente en el tránsito intestinal.

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Tanto Olmos como Pasricha coinciden en que una observación atenta de los síntomas, la consulta médica oportuna y la adopción de hábitos saludables son fundamentales para prevenir complicaciones y garantizar el bienestar digestivo y general.