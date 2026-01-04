Por qué inventar nuevas emociones transforma la salud mental, según expertos

Las neoemociones enriquecen el vocabulario afectivo y ayudan a afrontar el estrés en la vida cotidiana (Freepik)

La aparición de nuevas emociones, conocidas como “neoemociones”, está modificando la manera en que las personas describen y comprenden su vida afectiva. Impulsadas tanto por la creatividad humana como por herramientas de inteligencia artificial, estas palabras emergentes identifican matices antes innombrables del sentir diario.

De acuerdo con los expertos citados por MIT Technology Review, esta tendencia enriquece la experiencia personal y aporta beneficios tangibles para la salud y el bienestar emocional.

¿Qué son las neoemociones y por qué surgen?

Las neoemociones son términos recientes que nombran sensaciones o estados afectivos precisos. Surgen tanto espontáneamente en comunidades digitales como a través de creaciones deliberadas, incluso con ayuda de inteligencia artificial.

Frente a esta tendencia, la socióloga Marci Cottingham explicó en el medio científico que estas emociones ayudan a las personas a adaptarse y encontrar sentido en escenarios sociales y tecnológicos en permanente transformación.

La aparición de emociones como 'velvetmist' y 'ecoansiedad' refleja el impacto de la inteligencia artificial y la cultura digital en la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos populares: de “velvetmist” a la ecoansiedad

Un caso representativo es “velvetmist”, definida en un paper de la especialista Cottingham, como una emoción que combina serenidad y ligereza, inspirada en experiencias como observar un atardecer o escuchar música tranquila. Creada en redes sociales con ayuda de inteligencia artificial, este término muestra cómo es posible nombrar vivencias sutiles.

Otros ejemplos que recopiló MIT Technology Review son “alegría negra”, el orgullo de la comunidad afrodescendiente como acto de resistencia política; “euforia trans”, la felicidad vinculada al reconocimiento de la identidad de género; “ecoansiedad”, el temor persistente ante el cambio climático; e “hipernormalización”, la presión de aparentar normalidad en medio de crisis globales.

Papel de la cultura y la tecnología en la creación de emociones

La invención de palabras para emociones obedece a influencias culturales, lingüísticas y al entorno digital. Debido a esto, internet acelera la difusión de estos términos y facilita la aparición de nuevos significados o combinaciones.

Las redes sociales funcionan como laboratorios emocionales donde el intercambio y la identificación colectiva de sentimientos fortalecen vínculos y, como destacó Cottingham, permiten “reflejar nuestro lugar en el mundo”.

Expertos destacaron que identificar estados de ánimo precisos disminuye conductas de riesgo y mejora el bienestar emocional (Freepik)

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

La psicóloga clínica Lisa Feldman Barrett es una de las investigadoras más citadas en este campo. Mediante estudios en neurociencia y análisis interculturales, concluyó en que no existe un conjunto universal de emociones básicas.

En este sentido, la experiencia de tristeza, ira o miedo, explicó la experta, depende del aprendizaje social. “¿Cómo sabes lo que es la ira o el miedo? Porque alguien te lo enseñó”, sostuvo. Mientras que Cottingham indicó que las emociones no son solo reflejos instintivos, sino “herramientas prácticas que las personas usan para orientarse en el mundo”.

Crear nuevas emociones y sus efectos saludables

Investigaciones comentadas por el informe del MIT Technology Review vincularon la diversidad emocional con resultados positivos para la salud mental y física.

Poder identificar de forma precisa los propios estados de ánimo —tanto agradables como incómodos— se asocia con menos visitas al médico, menor número de hospitalizaciones y comportamientos de riesgo reducidos. Esta forma de “granularidad emocional” mejora la autorregulación y fortalece la capacidad de afrontar el estrés.

El fenómeno de las neoemociones permite la descripción de matices afectivos antes innombrables, promoviendo relaciones personales más sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede cualquiera crear una emoción? El valor práctico y lúdico

Crear neoemociones no está limitado a expertos ni a sistemas tecnológicos avanzados. Usuarios de internet, artistas y personas inquietas pueden desarrollar términos que describen su experiencia subjetiva.

Estas invenciones, motivadas por la curiosidad o como respuesta adaptativa, tienen utilidad práctica al fortalecer la comunicación y propiciar bienestar en la vida cotidiana. Es así que la inteligencia artificial facilita la expansión global de este nuevo vocabulario afectivo.

Emociones importadas y transformadas

La historia demuestra que el idioma asimila y transforma palabras para expresar sentimientos complejos. El término “nostalgia”, que antes designaba síntomas graves en soldados, actualmente alude a la añoranza por el pasado.

También se han adoptado expresiones foráneas como “hygge”, del danés, para describir la calidez del hogar, o “kvell”, del yidis, que significa orgullo rebosante de felicidad. Estas adaptaciones evidencian la flexibilidad y riqueza cultural en la construcción del léxico emocional.

Identificar y matizar la propia variedad afectiva no solo enriquece la vida cotidiana, sino que contribuye a conductas más saludables y relaciones personales más armónicas.