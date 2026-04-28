Crimen y Justicia

Viajaban en un micro con cápsulas de cocaína en su cuerpo y los descubrieron: los condenaron a 4 años de prisión

Se trata de dos ciudadanos bolivianos que fueron detenidos en diciembre pasado, tras un operativo de Gendarmería en Santa Fe. Trasladaban más de un kilo de cocaína cada uno en su organismo

Guardar
Cocaína Rafaela
Radiografía de uno de los dos condenados donde se observan las cápsulas de cocaína que había ingerido (Foto/Fiscales.gob.ar)

El Juzgado Federal de Garantías de Rafaela condenó a cuatro años de prisión a dos ciudadanos bolivianos tras comprobar que ambos trasladaban más de un kilo de cocaína cada uno, bajo la modalidad de ingesta de cápsulas, en un operativo realizado por Gendarmería Nacional en la localidad santafesina de Ceres.

De acuerdo con información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de su sitio fiscales.gob.ar, los hechos ocurrieron el 2 de diciembre último, cuando los imputados viajaban por la Ruta Nacional 34 en un micro de larga distancia procedente del norte del país. El vehículo había partido desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, con destino final a un tour de compras en la ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Durante la inspección exterior de la unidad, no se produjo ninguna alerta, pero cuando el can detector “Sasha” subió al ómnibus, se produjo una marcación positiva; primero del bolso perteneciente a uno de los pasajeros y, luego, sobre una de las manos de otro, lo que motivó una inspección más profunda.

Según reportó el MPF, ambos acusados manifestaron malestar físico y admitieron que habían ingerido cápsulas con estupefacientes. En consecuencia, fueron trasladados al Hospital de Ceres, donde estudios radiográficos confirmaron la presencia de cuerpos extraños compatibles con cápsulas.

PUBLICIDAD

Finalmente, expulsaron un total de 185 envoltorios con cocaína: 93 de Sirilo Quispe Carmona (27 años) y 92 de Abel Rocha Risco (28 años), con un peso total de 2.451,3 gramos y una pureza promedio del 85,17%.

Cocaína Rafaela
La inspección del can antinarcóticos de Gendarmería dio positiva sobre el bolso de uno de los imputados (Foto/fiscales.gob.ar)

La causa avanzó y las defensas y la fiscalía -intervino en el caso la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, encabezada por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y el fiscal coadyuvante Federico Grimm- alcanzaron un acuerdo para la calificación del delito de transporte de estupefacientes, contemplado en la Ley 23.737.

Dicho acuerdo fue homologado el viernes pasado en una audiencia ante el juez federal de Garantías, Aurelio Cuello Murúa. Allí, ambos imputados aceptaron los hechos atribuidos y la pena acordada, que incluyó el pago de una multa y las costas procesales, así como la destrucción del material incautado.

El MPF precisó que, además, la defensa solicitó la expulsión inmediata de los condenados a Bolivia por razones humanitarias y de vulnerabilidad, apoyándose en una resolución de hace unos días de la Dirección Nacional de Migraciones, que declaró irregular la permanencia de ambos en el país.

No obstante, el fiscal Onel y su coadyuvante Grimm se opusieron al pedido, argumentando que la expulsión anticipada no correspondía hasta el cumplimiento de los plazos previstos por la legislación vigente.

La fiscalía sostuvo que acceder a una expulsión inmediata tras pocos meses de detención “implicaría un mensaje negativo”, desvirtuando la finalidad de la pena en la represión de delitos graves como el narcotráfico.

El magistrado finalmente rechazó el planteo de las defensas y resolvió que la cuestión debe ser analizada en la etapa de ejecución de la condena. De esta manera, por lo pronto, el cumplimiento efectivo de la pena será en territorio argentino.

En el caso del condenado Rocha Risco, el tribunal lo declaró reincidente debido a una condena previa dictada en Brasil en abril del año pasado, también por transporte de drogas mediante ingesta.

Temas Relacionados

RafaelaCocaínaÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata

La víctima relató que los hechos comenzaron cuando tenía 16 años. Tras conocerse la acusación, la institución activó el protocolo de género y apartó al entrenador de sus funciones

Una joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata

Se entregó un prófugo por el brutal crimen del policía de la Federal en Lanús

El acusado de matar a Matías Ceballos era menor de edad al momento del asesinato. Se presentó con su defensa en la fiscalía del caso tras una investigación de la División Homicidios de la PFA

Se entregó un prófugo por el brutal crimen del policía de la Federal en Lanús

Un grupo de ladrones asaltó una joyería de Laferrere y se tiroteó con un custodio: cuatro detenidos y un jubilado herido

Ocurrió esta mañana en pleno centro de la localidad matancera. Eran seis los delincuentes: dos lograron escapar

Un grupo de ladrones asaltó una joyería de Laferrere y se tiroteó con un custodio: cuatro detenidos y un jubilado herido

Juicio por Maradona: el tribunal decidió incorporar un nuevo audio clave que presentó Verónica Ojeda

La expareja de Diego testificó este martes en los tribunales de San Isidro y contó que tenía una grabación importante para la causa. Es de la reunión en la que se definió la internación domiciliaria del Diez

Juicio por Maradona: el tribunal decidió incorporar un nuevo audio clave que presentó Verónica Ojeda

Detuvieron al hombre acusado de darle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja en Pilar: será indagado

Federico Nicolás Balbuena (34) fue aprehendido este martes por pedido de la fiscal Marcela Semería, luego de que la víctima compartiera videos escalofriantes de los castigos a los que era sometida

Detuvieron al hombre acusado de darle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja en Pilar: será indagado
DEPORTES
Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

TELESHOW
Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

La foto que publicó Verónica Lozano y habría incomodado a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional