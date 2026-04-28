La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

El comentario de Eliana Guercio sobre Yipio de Gran Hermano que desató la polémica en vivo

Eliana Guercio y Yisela “Yipio” Pintos quedaron en el centro de una controversia mediática tras un fuerte cruce en televisión que puso en primer plano los límites de la opinión y la discriminación en los medios. La panelista de A la Barbarossa (Telefe) realizó comentarios sobre el cuerpo de la participante uruguaya de Gran Hermano Generación Dorada, lo que generó un inmediato rechazo tanto en el estudio como en las redes sociales, e impulsó una ola de respuestas desde el entorno de Yipio.

Todo comenzó cuando Eliana, panelista del ciclo y esposa de Sergio “Chiquito” Romero, se refirió a Yipio, participante uruguaya, comparando su situación con la reciente expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas. “Sí, mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, lanzó Guercio, y luego profundizó: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”.

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Las declaraciones no pasaron inadvertidas. Mariana Brey señaló que “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por cosas que dijo”, mientras Diego Brancatelli expresó: “Me parece un espanto el comentario de Eliana, de que Yipio está ahí por gorda”. Lejos de retractarse, Guercio insistió: “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”.

El mensaje que dejó la pareja de Yipio tras el comentario de Eliana

En respuesta, el entorno de Yipio salió al cruce en redes sociales. Mathias Centurión, la pareja de la uruguaya, escribió: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno desde un sillón y con un micrófono. Criticar el juego suma, opinar del cuerpo atrasa. Disfrazar la discriminación de ‘opinión’ ya no va más. No es contenido, es una falta de respeto, y el respeto no depende del rating, depende de la calidad humana. Hay cosas que hablan más de quien las dice que de quien las recibe”.

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El caso evidenció la rápida reacción pública ante expresiones discriminatorias y el consenso social sobre la importancia de cuidar el discurso en los medios. Mientras la permanencia de Yipio en Gran Hermano continúa, la controversia generada por Guercio marcó un límite claro frente a la discriminación y dejó una advertencia sobre los efectos de los prejuicios en televisión.

Eliana Guercio sostuvo que a Yipio "le permiten decir determinadas cosas por ser gordita" (A la Barbarossa - Telefe)

La última gala de Gran Hermano se transformó en uno de los episodios más electrizantes y determinantes del ciclo. La noche estuvo teñida de tensión, con giros inesperados, incertidumbre y un enfrentamiento que mantuvo expectantes tanto a los jugadores como al público hasta el cierre. La placa de nominados fue amplia y estuvo compuesta por figuras de peso, lo que elevó el nivel de expectativa sobre el desenlace y anticipó cambios importantes en las alianzas dentro de la casa.

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La conducción de Santiago del Moro sumó un ingrediente extra al evento: la llegada de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien irrumpió con un show en vivo y desplegó su carisma en el living, aportando una cuota de distensión en medio del nerviosismo generalizado. Pese a la energía del espectáculo, todas las miradas seguían enfocadas en la inminente resolución de la placa, que se perfilaba como un punto de quiebre en el juego.

Entre los nominados se encontraban Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela y Danelik Galazán, todos con perfiles estratégicos, polémicos y presencia fuerte en la convivencia. Desde el comienzo, el duelo central se instaló entre Brian y Yipio, dos participantes de estilos y alianzas opuestas, cuya rivalidad se trasladó a las redes y dividió la opinión de los seguidores. El perfil controversial de Brian, con actitudes y decisiones de juego discutidas tanto dentro como fuera de la casa, lo había convertido en uno de los protagonistas más debatidos de la temporada.

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El video documenta la eliminación de Brian de la casa de Gran Hermano, según la decisión del público

La definición llegó en el tramo final: el público optó por la salida de Brian Sarmiento, marcando un quiebre en la estructura interna del grupo y en la dinámica cotidiana de la casa. Su eliminación dejó a Yipio como la gran vencedora de la noche, quien celebró la permanencia junto a sus compañeros y consolidó su posición de liderazgo en la competencia, en una edición que promete seguir sorprendiendo.