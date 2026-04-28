Lanús recibirá a Liga de Quito con el objetivo de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Lanús chocará contra Liga de Quito a las 19

Uno de los encuentros que abrirá la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo en La Fortaleza entre Lanús y Liga de Quito. El cuadro ecuatoriano lidera la zona, aunque el Granate podría alcanzarlo en caso de imponerse. El encuentro, que comenzará a las 19, contará con el arbitraje del chileno José Cabrero y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El elenco argentino dirigido por Mauricio Pellegrino llega al duelo en un gran momento. Semanas después de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana y de imponerse en el clásico contra Banfield, Lanús selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura luego de igualar sin goles contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

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Más allá de que bajará el telón de la fase inicial contra Deportivo Riestra con el objetivo de ganar para escalar del quinto puesto, el Granate está obligado a sumar para acomodarse en el grupo G de la Libertadores. El elenco de zona sur perdió en su debut por 1-0 contra Mirassol en Brasil y se repuso de local al vencer por la mínima a Always Ready de Bolivia.

Lanús precisa de una victoria para alcanzar a Liga de Quito en la cima del grupo (Fotobaires)

El líder de la zona es Liga de Quito con seis puntos, que ganó sus dos partidos: le ganó a Always Ready 1-0 en Bolivia y se impuso por 2-0 contra Mirassol en Ecuador. No obstante, su presente en el plano local no es el mejor: marcha octavo con 14 unidades, a 11 del puntero Independiente del Valle. De hecho, viene de igualar sin goles contra Aucas y caer por 1-0 en su visita a Emelec, algo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación al hexagonal final.

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“Liga de Quito tiene al entrenador que debe tener; es el indicado para la institución. Desde el exterior se ve una mínima parte del proceso, del proyecto y de toda su idea para este gran club”, comentó de forma contundente el uruguayo Gian Franco Allala en medio de las especulaciones de que el entrenador Tiago Nunes se pueda ir del club.

En esta misma línea, el marcador central de 29 años aseguró: “Me parece perfecto el respaldo de la dirigencia y como jugadores hay que intentar plasmar en el partido todo lo que hacemos en la semana. La mejor forma de defenderlo a él es intentando dar todo el día del partido”.

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El otro encuentro del grupo será entre Mirassol y Always Ready. Al igual que Lanús, el elenco brasileño buscará imponerse en su casa para alcanzar a Liga de Quito en la cima de la zona. El duelo se disputará este miércoles a las 19.

Posibles formaciones

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Lanús: Nahuel Losada; Juan José Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Braian Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Juan Pablo Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil; Yan Quiñónez, Rodney Redes, Jhojan Corozo y Deyverson. DT: Tiago Nunes.

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Árbitro: José Cabrero (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

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Estadio: Néstor Díaz Pérez - La Fortaleza

Hora: 19

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TV: Fox Sports / Disney+