Guatemala

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

Las intervenciones en distintas terminales incluyen nuevas infraestructuras, sistemas actualizados y planes de mantenimiento que buscan consolidar la aviación civil como motor económico y punto de conexión para el turismo nacional

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Mejoran aeródromos para mejorar conectividad en Guatemala
La modernización de los aeródromos en Guatemala impulsa la conectividad aérea y fortalece la infraestructura nacional. (fotografía: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

Guatemala apuesta por la modernización de sus aeródromos, con el objetivo de reforzar la seguridad, promover la eficiencia y ampliar el desarrollo económico regional mediante una serie de obras estratégicas lideradas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), estas intervenciones abarcan desde mejoras en la infraestructura hasta la actualización de sistemas de navegación y promoción turística, elementos que buscan transformar la conectividad aérea en el país y consolidar a sus terminales como motores de crecimiento y de atracción internacional.

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El impacto de estas acciones se refleja de manera concreta en Cobán, el segundo aeródromo más activo de Guatemala, donde avanzan proyectos prioritarios: la construcción de un muro perimetral de más de mil metros lineales, junto con una nueva sala de espera y la remodelación de las oficinas administrativas.

Estas mejoras tienen como finalidad reforzar la seguridad y optimizar la experiencia de los pasajeros. En paralelo, el aeródromo de Esquipulas, en Chiquimula, ha iniciado un plan integral de protección y desarrollo que incluye 90 metros de muros de contención, la instalación de 6,212 metros cuadrados de muro prefabricado y 3.106 metros de cercas de seguridad, medidas que, según el CIV, pretenden consolidar este aeródromo como una pieza clave para el turismo y la economía regional.

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El enfoque en eficiencia y operatividad se manifiesta en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Allí, la apuesta se centra en la seguridad operacional y la modernización de servicios: construcción de estacionamientos específicos para vehículos de fauna y operaciones, mantenimiento de pista, poda estratégica para mejorar la visibilidad aérea y actualización del sistema de iluminación interna con tecnología LED.

Según la DGAC, estos cambios son cruciales para asegurar condiciones óptimas tanto para pasajeros como para tripulaciones, fortaleciendo el rol de este aeropuerto como enlace esencial del norte del país.

La estrategia nacional de transformación aeroportuaria, enmarcada en el Plan Conecta —una iniciativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda— integra inversiones, coordinación entre instituciones y la elaboración de un próximo Plan Maestro de Aeródromos.

El propósito es impulsar la conectividad aérea y maximizar los beneficios económicos y turísticos para la población. De acuerdo con el CIV, cada terminal aérea representa la “carta de presentación” del país y se convierte en un punto de entrada para nuevas oportunidades.

Mejoran aeródromos para mejorar conectividad en Guatemala
La modernización de los aeródromos en Guatemala impulsa la conectividad aérea y fortalece la infraestructura nacional. (fotografía: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

Mejoras específicas en los aeródromos impulsan el turismo y la seguridad

Las actividades de mantenimiento no se detienen. En Cobán, se realizan trabajos de chapeo en los diez metros de orilla de pista y la aplicación semanal de herbicida para mantener despejadas las áreas críticas. Se ha realizado la poda de un árbol considerado potencial obstáculo debido a su proximidad con la cabecera 03.

Además, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha distribuido material promocional para aprovechar el flujo de visitantes en este destino, consolidándolo como un punto relevante para el turismo nacional y extranjero.

En San José, departamento de Escuintla, el organismo regional COCESNA ejecutó labores periódicas de mantenimiento en los equipos de navegación VOR y DME, asegurando la precisión de frecuencias y la correcta recepción de señales para incrementar la seguridad operacional de la aviación civil, según las autoridades del CIV.

El aeródromo MGCQ, en Chiquimula, también presenta avances en el mantenimiento, con chapeo y limpieza continuos de la pista, lo que supone mejores condiciones para las operaciones y una mayor protección para los usuarios y el personal.

En el aeródromo de Huehuetenango, la municipalidad verificó recientemente la documentación y las disposiciones técnicas necesarias para una futura ampliación de la terminal. Se concluyeron los trabajos de drenaje; esta adaptación, según el CIV, permitirá mejorar la operatividad durante la temporada de lluvias y garantizará conectividad aérea aun bajo condiciones climáticas adversas.

Mejoran aeródromos para mejorar conectividad en Guatemala
La modernización de los aeródromos en Guatemala impulsa la conectividad aérea y fortalece la infraestructura nacional. (fotografía: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

El programa nacional incluye además acciones de promoción para aumentar el turismo, la conectividad y el comercio local. De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, cada mejora acometida en los aeródromos del país contribuye directamente a fortalecer la infraestructura aérea, generar empleos y transformar la movilidad nacional.

Un esfuerzo coordinado para modernizar la infraestructura aeronáutica de Guatemala

Las obras impulsadas por la DGAC y el CIV evidencian un enfoque integral en el desarrollo aeroportuario guatemalteco, donde la seguridad, la eficiencia y el crecimiento económico conforman el centro de cada proyecto.

Las intervenciones técnicas —como la modernización de sistemas de iluminación interna o la instalación de kilómetros de cercas de seguridad— buscan crear terminales capaces de responder a las exigencias del comercio internacional y la circulación de personas.

La serie de mejoras en aeródromos como Cobán, San José, Escuintla, Chiquimula y Huehuetenango, coordinadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Dirección General de Aeronáutica Civil, representan una apuesta estratégica por dotar a Guatemala de una infraestructura moderna, eficiente y capaz de sostener su desarrollo económico y turístico en el mediano y largo plazo.

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