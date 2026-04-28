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Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

El actor habló de las asignaturas pendientes que le quedaron en su vida. Sus inicios en la actuación, la necesidad familiar y los cuidados de salud

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El actor habló de los asignaturas pendientes que le quedaron en su vida (Video: Instagram/ Somos)

Ricardo Darín está de gira en Lima con la obra Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra. El actor habló con la revista dominical Somos sobre los sacrificios y aprendizajes de su juventud. En diálogo con el suplemento de El Comercio de Perú, repasó sus primeros años en la actuación y confesó el arrepentimiento que siente por haber abandonado sus estudios secundarios debido a la necesidad económica de su familia.

“¿Hay algún error en su carrera o vida que hoy valore por lo que le enseñó?”, le consultaron, y el protagonista de El eternauta y Argentina 1985 se sinceró. “Tengo varias cosas. La primera es no haber terminado mis estudios. Eso es algo que tengo grabado. Mis estudios secundarios, universitarios, no los terminé”, reconoció. El actor de 69 años explicó que comenzó a trabajar desde muy chico, su primera película fue He nacido en la Ribera de 1972 junto a Susana Giménez y Arturo Puig, lo que absorbió toda su energía y terminó apartándolo de la escuela.

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ricardo darín
El debut en cine de Ricardo Darín con la película He nacido en la ribera (1972)

“Yo empecé a trabajar desde muy chico y me absorbió toda la energía el trabajo en la actuación. No me quiero justificar, pero era muy joven, tenía 12, 13, 14 años, mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica. Entonces, me absorbió”, relató.

“Tuve la suerte, ese término es ambivalente, de que me invitaban mucho a trabajar. Entonces, eso me absorbió mucho tiempo y empecé a dejar los estudios. De eso estoy arrepentido”, admitió, sobre el hecho de recibir muchas invitaciones para trabajar en la actuación durante su adolescencia, algo que si bien le permitió consolidar su carrera, también lo llevó a dejar el colegio.

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"Tenía 12, 13, 14 años, mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica", se lamentó el actor (Otro día perdido, Eltrece)

El actor de películas como El secreto de sus ojos y El hijo de la novia subrayó que su ingreso al mundo profesional se produjo a una edad en la que la mayoría de los adolescentes aún están en la escuela. Además Darín reconoció que otra de sus cuentas pendientes tiene que ver con el cuidado de su cuerpo desde la juventud. “Estoy arrepentido de no haber cuidado más mi físico desde temprana edad, algo a lo que los jóvenes no le dan mucha importancia de arranque”, señaló.

El actor reflexionó que recién al llegar a la adultez se toman dimensión de las consecuencias de esas decisiones: “Cuando llegás a mi edad, te das cuenta de que estás tarde para arrancar a cuidarte verdaderamente, a cuidar la máquina, a cuidar el estado físico”. Explicó que muchas personas mayores enfrentan problemas de salud que podrían haberse evitado con mayor atención desde jóvenes. “Uno ve en gente grande, gente mayor, algunos desastres y uno dice: ‘¡Fu! ¿Qué tipo de vida habrá tenido?’. Yo no llego a esos extremos, pero me parece que me tendría que haber preparado un poco más”, concluyó, en el marco de su visita a la capital peruana.

Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a Perú para presentar Escenas de la vida conyugal.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegaron a Perú para presentar Escenas de la vida conyugal durante cinco fechas

Darín recordó las oportunidades en la que visitó Perú y destacó el viaje que tuvo junto a su esposa Florencia Bas y sus hijos, el Chino y Clara Darín, a Cusco. “El más grande recuerdo que tengo es cuando fui invitado por el Ministerio de Cultura y Turismo y con mi familia fuimos a recorrer el Cusco y terminamos en el Machu Picchu y para volver luego a Lima”, destacó.

“La verdad que fue un periplo de dos semanas extraordinario. Una de esas experiencias que te marcan en la vida, no solo a mí, a mis hijos, a mi mujer, a toda mi familia”, resaltó Ricardo, que realizó con la obra de Ingmar Bergman cinco funciones a sala llena en la capital de Perú y se prepara para un tour por España en junio.

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