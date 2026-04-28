Política

Silvia Lospennato: “Me parece gravísimo que todas las leyes que vota el Congreso terminen judicializadas”

En Infobae al Regreso, la legisladora del PRO advirtió sobre la judicialización de las leyes y afirmó que “Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina”

Guardar
La dirigente del PRO reprochó la gestión de seguridad en la provincia de Buenos Aires y valoró los avances obtenidos bajo Jorge Macri en la Ciudad

En una entrevista exclusiva, Silvia Lospennato anticipó que la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso se dará en un clima de alta tensión política y defendió la necesidad de cumplir con el informe constitucional que exige la fiscalización parlamentaria.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la legisladora porteña resaltó el rol del jefe de Gabinete como “quien debe conocer el termómetro del recinto”.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Recordó la preparación minuciosa de cada sesión: “Sabiendo con qué temas iba a salir cada bloque”. Defendió el respeto por la Constitución: “No todos los jefes de Gabinete incumplieron esto. Nuestro jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el que tuvo mayor cumplimiento desde que se reformó la Constitución Nacional”.

El informe de Adorni y la tensión en el Congreso

La presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete ante el Congreso se produce en un momento marcado por la discusión sobre el respeto a las instancias constitucionales y el rol de fiscalización parlamentaria. “Creo que todos imaginamos que mañana va a ser una sesión difícil y compleja para el jefe de Gabinete y también para los legisladores que tienen que preguntar”, advirtió Lospennato, quien admitió la expectativa de un cruce intenso: “Ojalá se dé un debate a la altura, donde los legisladores tienen derecho a preguntar todo lo que quieran. El jefe de Gabinete tiene derecho a responder lo que pueda en ese momento y si no, mandar las respuestas por escrito, que eso está habilitado en el reglamento, pero en un marco de respeto. Yo espero que sea así mañana”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
Lospennato criticó el cierre de la sala de periodistas en el Congreso y defendió la libertad de prensa como principio democrático fundamental (Infobae en Vivo)

Lospennato profundizó sobre el valor institucional de la instancia: “Son una instancia constitucional, es necesario cumplirlo, es muy relevante porque es la oportunidad de conocer cómo marcha el gobierno”.

Recordó su experiencia parlamentaria: “Teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Artículo 101, con el que preparábamos las visitas del jefe de Gabinete, que son una instancia muy relevante”. Además, subrayó que la transparencia y el control legislativo son una deuda pendiente de la política.

Críticas al cierre de la sala de periodistas y la convivencia con la prensa

El cierre de la sala de periodistas en el Congreso generó un fuerte rechazo por parte de Lospennato, quien lo consideró un retroceso en materia de libertad de prensa. “No estoy de acuerdo. Hay que aprender a convivir con la incomodidad del periodismo. El trabajo de ustedes los periodistas es incomodarnos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la reacción del PRO si esta medida la hubiese tomado otro espacio político, remarcó: “Hubiéramos dicho lo mismo si hubiera sucedido durante el gobierno del kirchnerismo. Nosotros de ninguna manera apoyamos eso. Sacamos un comunicado de nuestro partido diciendo que creemos y esperamos que lo antes posible, la sala vuelva a abrir”.

Lospennato criticó el cierre de la sala de periodistas en el Congreso y defendió la libertad de prensa como principio democrático fundamental
Lospennato criticó el cierre de la sala de periodistas en el Congreso y defendió la libertad de prensa como principio democrático fundamental

Lospennato advirtió sobre los riesgos institucionales de estas decisiones: “No conozco bien cuál fue el motivo, pero si inclusive entendió el gobierno que había alguien que no hizo lo que tenía que hacer, eso no implica de ninguna manera que hubiera que tomar una represalia contra todo el resto de los trabajadores de prensa. Espero que revean esta decisión”.

Corrupción estructural, reforma judicial y el futuro del PRO

Consultada por los desafíos institucionales, Lospennato insistió en que la Argentina enfrenta “un problema de corrupción estructural muy serio” y reclamó avanzar sobre leyes pendientes: “Durante muchos años impulsé junto al movimiento ciudadano de Ficha Limpia la Ley de Ficha Limpia. Pero no es solo eso. Hay que impulsar la extinción de dominio y una reforma muy profunda en la justicia”.

La legisladora destacó el rol del periodismo en el análisis de pliegos judiciales: “Por primera vez en mucho tiempo empezamos a mirar un poder del Estado que es bastante oscuro para la luz pública, que es el Poder Judicial, y ahora se está mirando”. Pidió también que la ciudadanía asuma su parte de responsabilidad: “La gente reclama anticorrupción, pero después no vota anticorrupción”.

(Infobae en Vivo)
Lospennato afirmó que Mauricio Macri es "el líder más sano de la Argentina" y expresó apoyo a su posible candidatura presidencial en el PRO (Infobae en Vivo)

Ante la pregunta sobre candidaturas presidenciales en el PRO, Lospennato valoró la figura de Mauricio Macri: “Creo que Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina. Si él deseara ser candidato, a mí me encantaría. Es el líder de mi partido”. También elogió a Rogelio Frigerio como “un muy buen gobernador y una buena persona”, pero se mostró cauta sobre definiciones anticipadas.

Sobre la disputa política entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, respondió con dureza a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense: “El caradurismo de un ministro que no puede hacerse cargo de la crisis de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses sufren cada día, es impresionante. Que la provincia hable de otro gobierno, sobre todo el nuestro, que ha mostrado los índices de seguridad mejores de la historia con Jorge Macri gobernando, me parece un caradurismo impresionante”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Silvia Lospennatojudicialización de leyesCongresoMauricio MacriPROjefe de GabineteInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Va a estar bueno”: cómo vive Manuel Adorni las últimas horas antes de la sesión clave en Diputados

El jefe de Gabinete dice estar cansado, pero preparado para hablar en la Cámara baja. La estrategia que ideó con la cúpula del Gobierno y los últimos preparativos que hizo por estos días

“Va a estar bueno”: cómo vive Manuel Adorni las últimas horas antes de la sesión clave en Diputados

Fuerte reclamo de la Corte a Kicillof por las vacantes: “Es una necesidad institucional impostergable”

“Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante”, planteó el presidente, Sergio Torres, en la presentación de un proyecto de ley que busca la autarquía del Poder Judicial, otra demanda hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo

Fuerte reclamo de la Corte a Kicillof por las vacantes: “Es una necesidad institucional impostergable”

El gobierno porteño informó que financia obras con el cobro de la atención a extranjeros en hospitales públicos

“Pasamos de pagar tours sanitarios a solventar 151 proyectos”, dijo el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Explicaron que el fondo mencionado incluye también el recupero de los gastos derivados de la atención a pacientes con obras sociales y prepagas

El gobierno porteño informó que financia obras con el cobro de la atención a extranjeros en hospitales públicos

Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitar en ese fuero y no en tribunales laborales. También cuestionó el procedimiento seguido por el juez que intervenía en el expediente

Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

“Hoy en día me está manteniendo mi hijo”: el duro relato de un chofer en medio de la crisis del transporte

Marcos Sánchez expuso en Infobae en Vivo el impacto de la caída de ingresos, la inseguridad y las largas jornadas en la vida cotidiana de los trabajadores, en un contexto de deterioro del servicio y creciente tensión con los pasajeros

“Hoy en día me está manteniendo mi hijo”: el duro relato de un chofer en medio de la crisis del transporte
DEPORTES
Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

TELESHOW
Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

La foto que publicó Verónica Lozano y habría incomodado a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional