Silvia Lospennato: “Me parece gravísimo que todas las leyes que vota el Congreso terminen judicializadas”

La dirigente del PRO reprochó la gestión de seguridad en la provincia de Buenos Aires y valoró los avances obtenidos bajo Jorge Macri en la Ciudad

En una entrevista exclusiva, Silvia Lospennato anticipó que la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso se dará en un clima de alta tensión política y defendió la necesidad de cumplir con el informe constitucional que exige la fiscalización parlamentaria.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la legisladora porteña resaltó el rol del jefe de Gabinete como “quien debe conocer el termómetro del recinto”.

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Recordó la preparación minuciosa de cada sesión: “Sabiendo con qué temas iba a salir cada bloque”. Defendió el respeto por la Constitución: “No todos los jefes de Gabinete incumplieron esto. Nuestro jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el que tuvo mayor cumplimiento desde que se reformó la Constitución Nacional”.

El informe de Adorni y la tensión en el Congreso

La presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete ante el Congreso se produce en un momento marcado por la discusión sobre el respeto a las instancias constitucionales y el rol de fiscalización parlamentaria. “Creo que todos imaginamos que mañana va a ser una sesión difícil y compleja para el jefe de Gabinete y también para los legisladores que tienen que preguntar”, advirtió Lospennato, quien admitió la expectativa de un cruce intenso: “Ojalá se dé un debate a la altura, donde los legisladores tienen derecho a preguntar todo lo que quieran. El jefe de Gabinete tiene derecho a responder lo que pueda en ese momento y si no, mandar las respuestas por escrito, que eso está habilitado en el reglamento, pero en un marco de respeto. Yo espero que sea así mañana”.

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Lospennato criticó el cierre de la sala de periodistas en el Congreso y defendió la libertad de prensa como principio democrático fundamental (Infobae en Vivo)

Lospennato profundizó sobre el valor institucional de la instancia: “Son una instancia constitucional, es necesario cumplirlo, es muy relevante porque es la oportunidad de conocer cómo marcha el gobierno”.

Recordó su experiencia parlamentaria: “Teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Artículo 101, con el que preparábamos las visitas del jefe de Gabinete, que son una instancia muy relevante”. Además, subrayó que la transparencia y el control legislativo son una deuda pendiente de la política.

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Críticas al cierre de la sala de periodistas y la convivencia con la prensa

El cierre de la sala de periodistas en el Congreso generó un fuerte rechazo por parte de Lospennato, quien lo consideró un retroceso en materia de libertad de prensa. “No estoy de acuerdo. Hay que aprender a convivir con la incomodidad del periodismo. El trabajo de ustedes los periodistas es incomodarnos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la reacción del PRO si esta medida la hubiese tomado otro espacio político, remarcó: “Hubiéramos dicho lo mismo si hubiera sucedido durante el gobierno del kirchnerismo. Nosotros de ninguna manera apoyamos eso. Sacamos un comunicado de nuestro partido diciendo que creemos y esperamos que lo antes posible, la sala vuelva a abrir”.

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Lospennato criticó el cierre de la sala de periodistas en el Congreso y defendió la libertad de prensa como principio democrático fundamental

Lospennato advirtió sobre los riesgos institucionales de estas decisiones: “No conozco bien cuál fue el motivo, pero si inclusive entendió el gobierno que había alguien que no hizo lo que tenía que hacer, eso no implica de ninguna manera que hubiera que tomar una represalia contra todo el resto de los trabajadores de prensa. Espero que revean esta decisión”.

Corrupción estructural, reforma judicial y el futuro del PRO

Consultada por los desafíos institucionales, Lospennato insistió en que la Argentina enfrenta “un problema de corrupción estructural muy serio” y reclamó avanzar sobre leyes pendientes: “Durante muchos años impulsé junto al movimiento ciudadano de Ficha Limpia la Ley de Ficha Limpia. Pero no es solo eso. Hay que impulsar la extinción de dominio y una reforma muy profunda en la justicia”.

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La legisladora destacó el rol del periodismo en el análisis de pliegos judiciales: “Por primera vez en mucho tiempo empezamos a mirar un poder del Estado que es bastante oscuro para la luz pública, que es el Poder Judicial, y ahora se está mirando”. Pidió también que la ciudadanía asuma su parte de responsabilidad: “La gente reclama anticorrupción, pero después no vota anticorrupción”.

Lospennato afirmó que Mauricio Macri es "el líder más sano de la Argentina" y expresó apoyo a su posible candidatura presidencial en el PRO (Infobae en Vivo)

Ante la pregunta sobre candidaturas presidenciales en el PRO, Lospennato valoró la figura de Mauricio Macri: “Creo que Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina. Si él deseara ser candidato, a mí me encantaría. Es el líder de mi partido”. También elogió a Rogelio Frigerio como “un muy buen gobernador y una buena persona”, pero se mostró cauta sobre definiciones anticipadas.

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Sobre la disputa política entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, respondió con dureza a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense: “El caradurismo de un ministro que no puede hacerse cargo de la crisis de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses sufren cada día, es impresionante. Que la provincia hable de otro gobierno, sobre todo el nuestro, que ha mostrado los índices de seguridad mejores de la historia con Jorge Macri gobernando, me parece un caradurismo impresionante”.

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