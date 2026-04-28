Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

Barracas Central enfrentará a Audax Italiano por una nueva fecha de la Copa Sudamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barracas Central enfrentará esta noche a Audax Italiano de Chile en el estadio Florencio Sola con el objetivo de lograr su primera victoria en la Copa Sudamericana. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G, comenzará a las 21 y será arbitrado por el peruano Kevin Ortega, mientras que Diego Haro estará a cargo del VAR. Televisarán ESPN 2 y Disney+.

El equipo dirigido por Ruben Darío Insua afronta el compromiso tras igualar 1-1 frente a Racing en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, resultado que le permitió mantenerse octavo en la Zona B con 21 puntos y en puestos de playoffs. El entrenador no planea cambios en la formación inicial y apostará por la solidez defensiva que ha mostrado su equipo en el certamen local.

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Hasta el momento, Barracas Central suma dos empates sin goles en la competencia continental y ocupa el tercer lugar del grupo. La falta de eficacia ofensiva ha sido uno de los principales desafíos para el conjunto argentino en el plano internacional, donde buscará capitalizar la localía en el estadio de Banfield para no perder terreno en la lucha por un pase a octavos de final.

Por su parte, Audax Italiano llega a la cita con una realidad diferente. El equipo chileno, bajo la conducción del argentino Gustavo Lema, se ubica segundo en la zona tras conseguir un triunfo clave ante Vasco da Gama en Brasil. Sin embargo, en la liga chilena, Audax ocupa el puesto 13 con 11 puntos luego de empatar 2-2 ante Deportivo Limache. En este contexto, el conjunto visitante buscará al menos un empate para fortalecer sus opciones de clasificación, aunque una victoria lo dejaría cerca del objetivo.

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Probables formaciones:

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia y Norberto Briasco. DT: Ruben Darío Insua.

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Audax Italiano: Tomás Ahumada; Daniel Piña, Marcelo Ortiz, Raimundo Rebolledo; Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Centeno, Paolo Guajardo, Michael Fuentes; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Estadio: Florencio Sola, Lomas de Zamora, Buenos Aires.

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Hora: 21:00.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

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TV: ESPN 2 y Disney+.

POSICIONES:

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