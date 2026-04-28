Salud

Qué es la amiloidosis cardíaca y por qué los criterios diagnósticos fallan al evaluar a las mujeres

Especialistas de Cleveland Clinic advierten que los corazones femeninos, más pequeños y con paredes menos gruesas, dificultan la interpretación de los estudios convencionales y agravan la brecha diagnóstica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La amiloidosis cardíaca en mujeres suele diagnosticarse en etapas avanzadas por la falta de criterios adaptados y representación femenina en estudios clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía es una enfermedad cardíaca progresiva que afecta a hombres y mujeres, aunque en estas últimas su diagnóstico suele retrasarse y pasar inadvertido con mayor frecuencia. Según especialistas de Cleveland Clinic, esta percepción de que es un trastorno masculino provoca que muchas pacientes mujeres reciban el diagnóstico en fases avanzadas, dificultando el acceso a tratamientos eficaces.

Los registros clínicos muestran que entre el 70% y el 80% de los diagnósticos de amiloidosis por transtiretina corresponden a varones. Sin embargo, expertos de Cleveland Clinic advierten que existe un subregistro relevante de casos femeninos, debido tanto a la escasa representación de mujeres en estudios clínicos como a la aplicación de criterios diagnósticos diseñados para hombres. Esta brecha genera una falsa percepción de bajo riesgo en mujeres y limita la eficacia de los métodos diagnósticos actuales.

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En las mujeres, la detección precoz de la amiloidosis cardíaca es más compleja porque sus corazones suelen ser más pequeños y presentan paredes cardíacas menos gruesas que las de los hombres, lo que dificulta la interpretación de los estudios médicos convencionales. Además, la limitada inclusión femenina en investigaciones clínicas ha restringido el conocimiento sobre la presentación de la enfermedad en ellas y lleva a criterios diagnósticos insuficientemente ajustados.

Dificultades en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca en mujeres

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Síntomas atípicos y sutiles dificultan la detección temprana de la amiloidosis por transtiretina en mujeres, incrementando el riesgo de errores diagnósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano de la amiloidosis cardíaca enfrenta obstáculos particulares en mujeres, ya que los síntomas suelen atribuirse a causas frecuentes como hipertensión, sin investigar otros indicios atípicos. El cardiólogo Andrés Carmona Rubio, de Cleveland Clinic, señaló que muchas mujeres solo reciben el diagnóstico en fases avanzadas, cuando las manifestaciones clínicas ya son evidentes. En ocasiones, los hallazgos se confunden con otras patologías, como la valvulopatía, lo que retrasa la intervención adecuada.

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La cardióloga Amanda Vest explicó que “el engrosamiento de la pared cardíaca es un signo clave de la amiloidosis por transtiretina, pero es más difícil de detectar en mujeres”. Vest añadió que los síntomas pueden ser atípicos o más sutiles respecto a lo que describen los textos médicos, lo que eleva el riesgo de errores diagnósticos y prolonga el sufrimiento de las pacientes.

A esto se suma que las propias pacientes suelen demorar la consulta médica, considerando los síntomas parte del envejecimiento o del cansancio habitual, lo que complica aún más el acceso a un diagnóstico oportuno.

Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología reveló que la amiloidosis por transtiretina continúa siendo subdiagnosticada en mujeres debido a la falta de criterios específicos y a la menor representación femenina en ensayos clínicos. Los autores concluyeron que mejorar la inclusión de mujeres en la investigación y revisar los parámetros diagnósticos es clave para detectar la enfermedad en etapas tempranas y optimizar el manejo clínico.

Síntomas y señales de alerta para la miocardiopatía amiloide en mujeres

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La presencia de tos persistente y sibilancias podría indicar complicaciones asociadas a la miocardiopatía amiloide (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miocardiopatía amiloide puede provocar insuficiencia cardíaca, con síntomas como dificultad respiratoria al esfuerzo, hinchazón, aumento de peso sin causa aparente, tos persistente, sibilancias, mareos, desmayos, palpitaciones, arritmias o aceleración del ritmo cardíaco. La doctora Vest recomienda consultar a un médico ante una dificultad respiratoria significativa que impida realizar actividades habituales.

Existen, además, signos de alerta extracanónicos que deben motivar la investigación de ATTR-CM: síndrome del túnel carpiano bilateral, estenosis espinal lumbar, neuropatía periférica con hormigueo o entumecimiento en extremidades, rotura de tendón del bíceps y limitaciones para mover el dedo o el pulgar (dedo en gatillo).

Carmona Rubio destacó: “El reconocimiento de estos hallazgos no cardíacos debería hacer sospechar ATTR-CM, incluso cuando el corazón parece normal en los estudios”. Solo una evaluación activa por parte del cardiólogo permite interpretar estos datos en conjunto y evitar atribuirlos a enfermedades independientes.

Una escucha cuidadosa y la voluntad de profundizar en síntomas poco habituales son esenciales para reducir los diagnósticos erróneos y mejorar la atención de las mujeres con sospecha de amiloidosis cardíaca.

Importancia de la detección precoz y recomendaciones

Una mujer y un cardiólogo sentados frente a un escritorio, mirando una pantalla de computadora que muestra una ilustración detallada del corazón humano.
La detección precoz de amiloidosis por transtiretina permite el acceso a tratamientos específicos que modifican la evolución de la miocardiopatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación temprana de la amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía permite iniciar tratamientos que pueden modificar la evolución de la enfermedad, siempre que se administren en fases iniciales. Expertos de Cleveland Clinic subrayan la importancia de buscar atención médica ante cualquier signo de insuficiencia cardíaca, incluso si los síntomas no son los más clásicos.

El doctor Carmona Rubio precisó que actualmente existen tres terapias aprobadas específicas para esta condición, lo que refuerza la urgencia de reconocer y confirmar el diagnóstico sin demora.

“Si sospecha que tiene ATTR-CM, debe hacerse las pruebas adecuadas. Porque si no la buscamos, no la encontraremos”, remarcó Carmona Rubio, quien destacó que ha recibido pacientes gracias a que cuestionaron a su médico sobre la enfermedad.

Tanto pacientes como profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de plantear preguntas, cuestionar supuestos y buscar un diagnóstico certero. Estas acciones son clave para reducir la brecha de género en el acceso a tratamientos eficaces y avanzar hacia una medicina que reconozca plenamente el riesgo y la realidad de las mujeres frente a la amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía.

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