Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Este martes, la Liga Profesional de Fútbol confirmó la designación arbitral para los 15 duelos que se disputarán el próximo fin de semana con la clasificación a los playoffs en juego para muchos equipos, mientras que otros luchan por quedarse en los primeros puestos de cada zona o alejarse de los últimos lugares de la Tabla Anual y los promedios.
Uno de los datos salientes de la grilla es la designación de Héctor Paletta como encargado del VAR en el duelo entre Platense y Estudiantes. Luego de no llamar a Darío Herrera para revisar un presunto penal para River Plate en la última jugada del Superclásico contra Boca Juniors, Paletta había sido elegido para ocuparse de la tecnología en la jornada siguiente durante el empate de Atlético Tucumán y Banfield por la Zona B y continúa siendo considerado para esta fecha definitoria.
En este sentido, Yael Falcón Pérez será el árbitro principal de River Plate ante Atlético Tucumán este domingo desde las 18:30 en el Monumental con la asistencia de Felipe Viola en el VAR. Por otro lado, Nazareno Arasa es el elegido para arbitrar a Boca Juniors en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lucas Novelli será el responsable de la tecnología.
En distinta sintonía, Pablo Dóvalo dirigirá el clásico del sábado desde las 18:45 entre San Lorenzo e Independiente. Y el domingo, Leandro Rey Hilfer dirá presente en el Cilindro de Avellaneda para el enfrentamiento entre Racing y Huracán desde las 16:00.
LA GRILLA ARBITRAL DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA
Sábado 2 de mayo
14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota
18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi
16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura
16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato
16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib
16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco
18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa
