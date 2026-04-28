Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

El encargado del VAR sigue siendo considerado porque estará en la cabina para el duelo entre Platense y Estudiantes, luego de la controversia en el Superclásico donde no llamó a Herrera por un presunto penal para River Plate

Este martes, la Liga Profesional de Fútbol confirmó la designación arbitral para los 15 duelos que se disputarán el próximo fin de semana con la clasificación a los playoffs en juego para muchos equipos, mientras que otros luchan por quedarse en los primeros puestos de cada zona o alejarse de los últimos lugares de la Tabla Anual y los promedios.

Uno de los datos salientes de la grilla es la designación de Héctor Paletta como encargado del VAR en el duelo entre Platense y Estudiantes. Luego de no llamar a Darío Herrera para revisar un presunto penal para River Plate en la última jugada del Superclásico contra Boca Juniors, Paletta había sido elegido para ocuparse de la tecnología en la jornada siguiente durante el empate de Atlético Tucumán y Banfield por la Zona B y continúa siendo considerado para esta fecha definitoria.

En este sentido, Yael Falcón Pérez será el árbitro principal de River Plate ante Atlético Tucumán este domingo desde las 18:30 en el Monumental con la asistencia de Felipe Viola en el VAR. Por otro lado, Nazareno Arasa es el elegido para arbitrar a Boca Juniors en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lucas Novelli será el responsable de la tecnología.

En distinta sintonía, Pablo Dóvalo dirigirá el clásico del sábado desde las 18:45 entre San Lorenzo e Independiente. Y el domingo, Leandro Rey Hilfer dirá presente en el Cilindro de Avellaneda para el enfrentamiento entre Racing y Huracán desde las 16:00.

LA GRILLA ARBITRAL DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota

18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Germán Delfino

AVAR: Jorge Broggi

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Habib

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Marcelo Bistocco

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Felipe Viola

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nelson Sosa

