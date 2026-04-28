Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La influencer recordó la noche en la que, a pesar de estar separada, vivió un momento de romance con su ex

A dos meses del nacimiento de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto sorprendió este martes al revelar un llamativo dato de la llegada de su pequeño. En una charla reproducida en su programa de streaming Más minas que mamás (Resumido), la actriz relató en detalle cómo atravesó ese momento tan singular en su vida luego de separarse de Sebastián Graviotto.

Juana Repetto explicó que, tras haber cortado su relación, se reencontró con el padre de sus hijos después de tres meses de separación. Comentó que, tras una noche en la que había estado bebiendo cerveza, ambos coincidieron y ese encuentro derivó en el embarazo. Subrayó que, pese a ese episodio, tenía la convicción de que la relación había terminado definitivamente.

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En ese contexto, su coequiper, Vicky Gils, le preguntó: “¿Qué pasó amiga, por qué no te cuidaste?“. Y Juana respondió: “Yo estaba recontra separada. Nos habíamos separado hace tres meses”, señaló la actriz en el streaming. Luego agregó: “Sucedió que tenía unas birras encima y bueno, pasó. Siempre estuve convencida de la separación”.

Al ser consultada sobre la presencia de Sebastián Graviotto durante el embarazo, Repetto expuso la soledad que marcó esa etapa. “Viaja un montón. Yo estuve sola. Estaba empezando la temporada, él se fue en invierno, volvió, fuimos juntos a una ecografía y después se fue a Japón”, contó en el mismo programa.

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La influencer compartió su profunda reflexión en sus redes sociales

La actriz reflexionó sobre la incomodidad de compartir el trabajo de parto con alguien que ya no era su pareja. “Después de haber tenido dos chicos me sentía muy incómoda con tener que hacer todo el trabajo de parto con él no estando en pareja”. Sobre la cesárea, afirmó: “En algún punto, creo que el momento de la cesárea me daba igual, no me importaba si él estaba o no”.

Finalmente, Juana Repetto eligió ingresar al quirófano acompañada únicamente por su madre. En paralelo a esta anécdota, y acostumbrada a compartir su vida cotidiana, la influencer se pronunció en sus redes sociales y provocó reacciones encontradas al contar una decisión reciente de crianza. “Bueno y un día… ¡solté! Hoy viví una situación que nunca antes me hubiera permitido”, comenzó diciendo sobre su habitual rigidez con los horarios escolares.

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Acto seguido, Repetto explicó que, tras una noche sin dormir y una mañana complicada con sus hijos, optó por flexibilizar y llevarlos al colegio tres horas más tarde de lo habitual. “Siempre fui muy estructurada con los horarios del colegio y encontré, haciendo mucha terapia, que uno de los puntos de mayor colapso que tengo es cuando estoy apurada, cuando llego tarde, cuando tengo que salir al colegio, y tengo que hacer diez cosas a la vez. No me da la vida y colapso, grito y termino siendo la madre que no quiero ser”, reconoció la actriz en el video.

Juana Repetto habló de su romántica noche con Sebastián Graviotto en la cual quedó embarazada de su tercer hijo

Luego, la artista continuó relatando: “Me levanté 10 minutos tarde porque pospuse la alarma, estaba agotada de toda la noche. El bebito se levantó lleno de mocos y en 15 minutos tenía que vestir a los dos chicos, abrigar un montón al bebé, sacarlo a las 7:30 de la mañana, subirlos al auto, llevarlos… ¿saben qué? Dije ‘ya fue, los llevo un poco más tarde’”.

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“No pude, no llegué, me quedé dormida. No dormí en toda la noche y no pude. Desayuno tranquila, los visto y los llevo al mediodía. Van doble turno, los llevo a la tarde. Que falten el lunes a la mañana, no pude”, explicó Juana y continuó: “Y tuve una mañana tan linda quelos terminé vistiendo y a las 10:30 de la mañana estaban en el colegio”.

Para cerrar, la influencer dijo: “¿Está tan mal? Nunca antes me lo hubiese permitido. Hubiese sido un drama para mí. Hubiese corrido, hubiese colapsado, les hubiese gritado.Es más sano para todos que lleguen tarde tres horas al colegio a vivir toda esta situación de colapso mío”.

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La revelación desató opiniones divididas entre padres y usuarios en redes sociales. Algunos la respaldaron con mensajes como “Está perfecto, hice lo mismo” o “Sos mamá pero ante todo humana y a veces no se puede todo”. Otros advirtieron ante la posibilidad de que esta actitud se tome como costumbre: “No está bien tomarlo como costumbre, es la forma de enseñarles responsabilidades”.

Varios docentes respondieron al testimonio, manifestando que la llegada tardía de alumnos afecta la organización diaria y el ritmo del aula. El intercambio reflejó el contraste entre quienes priorizan la salud emocional y quienes resaltan la importancia del cumplimiento de rutinas escolares para los niños.

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