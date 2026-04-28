River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

Longoria, en su etapa en el Olympique de Marsella (AP Foto/Daniel Cole)

El Club Atlético River Plate anunció la incorporación del ejecutivo español Pablo Longoria como nuevo director deportivo de la institución. Con 40 años y 18 años de carrera en el fútbol europeo de alto nivel, Longoria asume la coordinación de todas las áreas vinculadas al fútbol del club, desde el plantel profesional hasta las divisiones formativas, con dependencia directa del presidente Stefano Di Carlo y del secretario técnico Enzo Francescoli.

La designación cierra un proceso de búsqueda internacional que el club inició tras la llegada de Di Carlo a la presidencia en noviembre de 2025. El perfil buscado era el de un especialista en gestión deportiva con experiencia global y capacidad para modernizar áreas como el scouting, el desarrollo de juveniles y la planificación de mercado. Longoria cumplía con ese perfil: habla seis idiomas —español, inglés, italiano, alemán, portugués y francés—, lo que le permite negociar sin intermediarios en América y Europa, y tiene una red de contactos en Sudamérica construida a lo largo de años de viajes a la región.

PUBLICIDAD

Su trayectoria arrancó en 2008 en el área de scouting del Newcastle United de Inglaterra. Dos años después, se incorporó al Atalanta de la Serie B italiana, donde permaneció dos años y medio. El club atravesaba dificultades económicas y el scouting era la herramienta central para optimizar los recursos disponibles. En su primera temporada completa, el equipo ganó el campeonato de la segunda división y ascendió a la Serie A. Fue en esa etapa cuando Longoria impulsó la contratación de los argentinos Maximiliano Moralez, procedente de Vélez, y Germán Denis, que llegó desde el Udinese y se convirtió en goleador e ídolo del club.

El salto cualitativo llegó en agosto de 2015, cuando se incorporó a la Juventus de Turín como jefe mundial de scouting. Durante sus tres años en el club más ganador de Italia, la Juventus conquistó todos los títulos de Serie A y Copa Italia de ese período y llegó a la final de la Champions League en la temporada 2016/17. Fue en esa etapa cuando Longoria protagonizó uno de los fichajes más rentables de su carrera: viajó a Buenos Aires, pasó una semana siguiendo los entrenamientos del juvenil de Boca Juniors Rodrigo Bentancur, cenó con él y conoció su entorno antes de dar el visto bueno a una operación que se cerró en 9,4 millones de euros en 2017. Cinco temporadas después, la Juventus vendió al mediocampista uruguayo al Tottenham Hotspur por 25 millones de euros. Su exjefe en ese club, Javier Ribalta, lo describió con una frase que sintetiza su capacidad de trabajo: “Tener a Longoria es como tener a cinco personas trabajando”.

PUBLICIDAD

En febrero de 2018 dio el paso hacia la dirección deportiva plena al asumir en el Valencia CF de España, donde reorganizó la estructura del club. Bajo su gestión, el equipo volvió a clasificar para la Champions League por primera vez desde la temporada 2015/16 y, al año siguiente, ganó la Copa del Rey 2019 al derrotar al Barcelona 2-1 en la final, rompiendo una sequía de títulos de 11 años. En ese período también detectó a Yunus Musah, juvenil del Arsenal al que fichó a costo cero con 16 años; años después, el Valencia lo vendió al AC Milan por 21 millones de euros.

En julio de 2020 llegó al Olympique de Marsella de Francia como director deportivo, en sustitución de Andoni Zubizarreta. Apenas siete meses después fue designado presidente del club, con 34 años, convirtiéndose en el primer español en presidir un histórico de la Ligue 1. Durante su etapa en Marsella fue miembro del Consejo de la European Club Association (ECA) y de la comisión de competiciones de la UEFA. Su salida del club se produjo en marzo de 2026, tras alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de su desvinculación.

PUBLICIDAD

En River, Longoria tendrá a su cargo la coordinación del plantel profesional, la Reserva, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos y el análisis de rendimiento. Su integración será progresiva y las decisiones finales quedarán en manos de Di Carlo y Francescoli. El proyecto apunta al mediano y largo plazo, con foco en la integración entre las divisiones inferiores y el primer equipo.

El rol que asume Longoria es una figura consolidada en el fútbol europeo y brasileño —los 20 equipos del Brasileirão ya cuentan con un director deportivo—, pero que llega por primera vez a la estructura de un club argentino de primer nivel.

PUBLICIDAD

Además de Longoria, los directivos de River Plate tenían otros proyectos en la mira, como el de Ramón Planes, español de 58 años, quien actualmente trabaja en el Al-Ittihad de Arabia Saudita y con pasado en el Barcelona entre 2018 y 2021, junto a Eric Abidal en la conducción deportiva. También existía un tercer candidato cuyo nombre no trascendió. No obstante, la opción Longoria fue la que mayor adhesión logró. Y buscará robustecer la estructura del fútbol del Millonario.