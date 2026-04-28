Deportes

Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo argentino llega motivado por una racha de tres victorias consecutivas y busca sumar para acercarse a su clasificación en el torneo continental. A las 21, transmite Fox Sports 2 y Disney+

Guardar
Una imagen dividida muestra a dos futbolistas masculinos: uno con camiseta a rayas azules y amarillas y otro sonriendo con camiseta azul, amarilla y roja
Rosario Central se mide ante Universidad Central por la fase de grupos de la Copa Libertadores

La expectativa crece en torno al enfrentamiento entre Rosario Central y Universidad Central en la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido, que se disputará este martes desde las 21 en el estadio Olímpico de la UCV, será determinante para ambos equipos en su lucha por avanzar en la fase de grupos. El encuentro se podrá disfrutar a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

En la antesala del encuentro, Rosario Central llega con una racha positiva. El equipo dirigido por Jorge Almirón acumula tres triunfos consecutivos sumando todas las competencias, lo que fortalece su confianza tanto en el ámbito local como internacional. En la Copa Libertadores, debutó con empate sin goles ante Independiente del Valle y luego sumó su primera victoria frente a Libertad de Paraguay, con un gol de Enzo Copetti en los minutos finales.

PUBLICIDAD

La actualidad del Canalla en el torneo doméstico también es favorable. Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, aseguró su clasificación a los playoffs y se posiciona tercero en el Grupo B, con 27 puntos. Esta campaña sólida permitió al equipo enfocarse con mayor tranquilidad en la competencia continental. En las próximas jornadas, Rosario Central volverá a enfrentar a Libertad en condición de local y más adelante se medirá otra vez con Universidad Central, cerrando la fase de grupos como visitante ante Independiente del Valle.

Por el lado de Universidad Central, la situación es más compleja. El conjunto venezolano viene de sufrir una derrota por goleada ante Portuguesa en el torneo local, acumulando cuatro partidos sin conocer la victoria. En la Copa Libertadores, el inicio fue prometedor con una victoria 3-1 frente a Libertad, pero luego cayó ante Independiente del Valle por el mismo marcador.

PUBLICIDAD

Actualmente, Universidad Central se ubica en la cuarta posición de la Primera División Venezolana. El plantel experimentó un cambio reciente con la llegada del arquero Lautaro Morales. El ex Lanús extendió antes su vínculo con el club argentino hasta 2027 y fue cedido a préstamo para reforzar la portería del equipo de Caracas.

La memoria reciente del club venezolano está marcada por el logro de la triple corona en la temporada 2025: consiguió el Torneo Apertura, la Copa Venezuela y el Campeonato Absoluto. Ese antecedente muestra un escenario desafiante para Universidad Central, que necesita sumar puntos en casa para no quedar relegado en la pelea por avanzar de ronda.

Posibles formaciones

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: José Burgos (URU)

Hora: 21

Estadio: Olímpico de la UCV

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Posiciones:

Temas Relacionados

Rosario CentralUniversidad CentralCopa Libertadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

El histórico mediocampista compartió en una entrevista con Romario TV anécdotas sobre el talento y la mentalidad que distinguen a los grandes jugadores y su influencia en la evolución del club catalán

Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

El conjunto argentino busca cortar su racha de empates en el torneo continental frente al equipo chileno. Transmite ESPN 2 y Disney+ a las 21

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

El equipo de Luis Enrique recibirá al conjunto alemán en el duelo ida de la serie. Transmite ESPN y Disney+ desde las 16

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Ciclón chocará contra el Peixe. Una victoria lo asentará en el liderato, mientras que el cuadro brasileño marcha último y está obligado a sumar. Transmite DSports a las 19

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

Los catalanes le siguen los pasos a Lautaro Martínez, que ya sonó en varios mercados

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez
DEPORTES
Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

TELESHOW
Dante Ortega se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli: “Va a ser siempre familia”

Dante Ortega se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli: “Va a ser siempre familia”

Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal