Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central se mide ante Universidad Central por la fase de grupos de la Copa Libertadores

La expectativa crece en torno al enfrentamiento entre Rosario Central y Universidad Central en la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido, que se disputará este martes desde las 21 en el estadio Olímpico de la UCV, será determinante para ambos equipos en su lucha por avanzar en la fase de grupos. El encuentro se podrá disfrutar a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

En la antesala del encuentro, Rosario Central llega con una racha positiva. El equipo dirigido por Jorge Almirón acumula tres triunfos consecutivos sumando todas las competencias, lo que fortalece su confianza tanto en el ámbito local como internacional. En la Copa Libertadores, debutó con empate sin goles ante Independiente del Valle y luego sumó su primera victoria frente a Libertad de Paraguay, con un gol de Enzo Copetti en los minutos finales.

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La actualidad del Canalla en el torneo doméstico también es favorable. Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, aseguró su clasificación a los playoffs y se posiciona tercero en el Grupo B, con 27 puntos. Esta campaña sólida permitió al equipo enfocarse con mayor tranquilidad en la competencia continental. En las próximas jornadas, Rosario Central volverá a enfrentar a Libertad en condición de local y más adelante se medirá otra vez con Universidad Central, cerrando la fase de grupos como visitante ante Independiente del Valle.

Por el lado de Universidad Central, la situación es más compleja. El conjunto venezolano viene de sufrir una derrota por goleada ante Portuguesa en el torneo local, acumulando cuatro partidos sin conocer la victoria. En la Copa Libertadores, el inicio fue prometedor con una victoria 3-1 frente a Libertad, pero luego cayó ante Independiente del Valle por el mismo marcador.

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Actualmente, Universidad Central se ubica en la cuarta posición de la Primera División Venezolana. El plantel experimentó un cambio reciente con la llegada del arquero Lautaro Morales. El ex Lanús extendió antes su vínculo con el club argentino hasta 2027 y fue cedido a préstamo para reforzar la portería del equipo de Caracas.

La memoria reciente del club venezolano está marcada por el logro de la triple corona en la temporada 2025: consiguió el Torneo Apertura, la Copa Venezuela y el Campeonato Absoluto. Ese antecedente muestra un escenario desafiante para Universidad Central, que necesita sumar puntos en casa para no quedar relegado en la pelea por avanzar de ronda.

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Posibles formaciones

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: José Burgos (URU)

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Hora: 21

Estadio: Olímpico de la UCV

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TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Posiciones:

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