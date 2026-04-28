Un puñado de frutos secos puede aportar nutrientes esenciales según recomendaciones de expertos en alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puñado de frutos secos puede transformar una colación en una fuente de nutrientes clave, pero elegir la variedad adecuada es fundamental para evitar un exceso de calorías. Algunos frutos secos aportan menos energía que otros y, según la Mayo Clinic, su consumo responsable permite aprovechar beneficios para la salud sin alterar el peso.

Nutricionistas y organismos como la Academia Española de Nutrición y Dietética recomiendan prestar atención tanto a la cantidad como al tipo y forma de preparación, ya que las versiones fritas o saladas elevan el aporte calórico frente a las opciones naturales o tostadas.

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Cuáles son los frutos secos con menos calorías

El contenido calórico de los frutos secos varía considerablemente entre las distintas variedades y depende tanto de su composición natural como del modo de procesamiento. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) señala que las castañas encabezan el ranking de los frutos secos con menos calorías, aportando cerca de 190 calorías cada 100 gramos. Este valor responde a su elevado contenido de agua y bajo nivel de grasas, lo que las convierte en una opción adecuada para quienes buscan reducir el aporte energético de su dieta sin renunciar a los beneficios de los frutos secos.

Las castañas de cajú, también conocidas como anacardos, se sitúan en segundo lugar entre los menos calóricos, con 553 calorías por cada 100 gramos. Les siguen los pistachos con 562 calorías, el maní con 567 y las almendras con 576 calorías por la misma cantidad.

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Frutos secos como pistachos, maní y almendras ofrecen entre 560 y 576 calorías por cada 100 gramos siempre que se consuman al natural, sin aditivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que estos valores corresponden a frutos secos al natural, es decir, sin adición de sal ni procesos de fritura. Las opciones industriales, fritas o saladas, pueden superar ampliamente el aporte energético debido al agregado de aceites y sodio.

Por este motivo, la Mayo Clinic recomienda siempre elegir frutos secos crudos o tostados para conservar su perfil nutricional y evitar un exceso de calorías, ya que los métodos de procesamiento pueden alterar de forma significativa el valor final del producto. Además, los frutos secos al natural conservan mejor sus vitaminas, minerales y antioxidantes, elementos esenciales para una alimentación equilibrada y saludable.

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Los beneficios para la salud de las castañas de cajú

Las castañas de cajú destacan especialmente por su composición rica en grasas monoinsaturadas, muy similares a las que se encuentran en el aceite de oliva. Este tipo de grasas ayuda a reducir el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y a aumentar el HDL (“colesterol bueno”), favoreciendo la salud cardiovascular. Estos frutos secos también contienen fitoesteroles, compuestos naturales que dificultan la absorción intestinal de colesterol y contribuyen a mantener los niveles bajo control.

A nivel de micronutrientes, las castañas de cajú aportan minerales esenciales como magnesio, cobre, fósforo y zinc, fundamentales para el funcionamiento del organismo. Además son fuente de fibra, lo que favorece la regularidad intestinal y ayuda a controlar el apetito. Estos nutrientes contribuyen a la salud ósea y muscular, al tiempo que su perfil proteico y de grasas saludables los convierte en una opción ideal dentro de una dieta equilibrada.

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Las castañas de cajú sobresalen por su alto contenido en grasas monoinsaturadas, beneficiosas para reducir el 'colesterol malo' y proteger la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic subraya que, además de su impacto positivo sobre el colesterol, el aporte de antioxidantes y vitaminas del grupo B de las castañas de cajú resulta relevante para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la gestión del estrés. El perfil lipídico de las castañas de cajú es muy favorable para la salud cardiovascular, por lo que su consumo suele incluirse en dietas orientadas a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Cuántas castañas de cajú se recomienda comer por día

El equilibrio entre cantidad y calidad resulta fundamental para aprovechar los beneficios de los frutos secos sin sumar calorías de más. La Asociación Española de Nutrición y Dietética y el dietista-nutricionista Carlos Ríos recomiendan consumir entre 30 y 75 gramos diarios de frutos secos, lo que corresponde a uno o dos puñados. Para las castañas de cajú, fabricantes como Teresa Mate sugieren una ración diaria de entre 15 y 18 unidades, es decir, alrededor de 30 gramos.

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Las castañas de cajú aportan minerales como magnesio, cobre y zinc, junto a fibra y antioxidantes que favorecen la salud ósea, muscular y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad resulta suficiente para obtener sus nutrientes sin alterar el balance energético de la dieta. Carlos Ríos destaca que los frutos secos generan saciedad y pueden incorporarse en desayunos, meriendas o como snacks saludables, siempre que se elijan versiones sin sal ni fritura.

Mayo Clinic respalda la integración de estos alimentos en la dieta diaria, enfatizando la importancia de controlar las porciones para evitar un consumo calórico excesivo.

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Otros frutos secos con pocas calorías

Además de las castañas de cajú, las castañas se destacan como el fruto seco menos calórico, con 190 calorías cada 100 gramos. Les siguen los pistachos, maní y almendras, que aportan entre 560 y 576 calorías en la misma cantidad, siempre al natural.

Estas opciones son recomendadas por la Academia Española de Nutrición y Dietética por su aporte de grasas saludables, fibra, proteínas y minerales. Su practicidad permite incluirlos en todo tipo de preparaciones o como snack, siempre cuidando las porciones para evitar un exceso de calorías, tal como sugiere la Mayo Clinic.

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