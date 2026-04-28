Salud

Científicos del Conicet desarrollan una vacuna contra la enfermedad de Chagas: claves del avance

El investigador Emilio Malchiodi detalló en Infobae al Mediodía el trabajo argentino para prevenir y tratar la afección

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Emilio Malchiodi, investigador del CONICET, detalló en Infobae al Mediodía los avances de la vacuna argentina contra el Chagas y los desafíos científicos tras el parate por la pandemia

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el investigador del CONICET Emilio Malchiodi explicó el desarrollo de una vacuna argentina que busca prevenir y tratar la enfermedad de Chagas, una patología que afecta a siete millones de personas infectadas en el mundo.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Malchiodi desglosó las claves del proyecto.

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El desarrollo de una vacuna argentina contra el Chagas

“El proyecto comienza aproximadamente en el año 2018”, señaló el investigador, quien lidera la iniciativa desde el CONICET. “Ya teníamos diseñada la molécula principal, el antígeno que se usa en la vacuna”. Malchiodi recordó que en 2019 se constituyó un consorcio con diez grupos europeos y el equipo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que presentó el proyecto al programa Horizon 2020 de la Comunidad Económica Europea.

Primer plano de Emilio Malchiodi, un hombre calvo con barba gris y un auricular beige, vistiendo un suéter azul sobre una camisa a cuadros, frente a una pantalla
Emilio Malchiodi destacó en Infobae al Mediodía que el desarrollo argentino logró producir el antígeno clave para la futura inmunización contra la enfermedad, aunque la pandemia y la falta de fondos frenaron los ensayos en humanos

“Era un proyecto enorme; estamos hablando de once institutos de renombre mundial para desarrollar distintas etapas”, precisó. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 alteró el ritmo de trabajo: “Se cerró porque no se podía ingresar en la universidad. Únicamente se podía ingresar si estabas trabajando en COVID. Todos los demás proyectos quedaron de lado”. Ese parate, que se extendió por casi un año y medio, postergó la producción y los ensayos previstos.

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Malchiodi enfatizó el impacto social de la enfermedad: “Es una enfermedad vinculada con la pobreza. Las casas que no tienen revoque y que tienen techo de paja albergan al vector; si está infectado, transmite la enfermedad”.

El vector, la vinchuca, es responsable de la transmisión del parásito que ocasiona el Chagas. “Pica una persona o cualquier mamífero infectado, toma el parásito, el parásito se reproduce a lo largo de su intestino y es excretado con las heces”, describió.

El investigador advirtió sobre la transmisión maternofetal y la falta de tests en ciertas regiones: “Se estima que hay mil bebés que nacen por año en Argentina, hijos de madres chagásicas, con potencialidad de estar infectados, porque se transmite a través de la placenta”. Además, apuntó: “La transmisión puede ser por transfusiones, por el vector maternofetal, trasplante de órganos y también por alimentos contaminados”.

Para el tratamiento se utilizan las drogas nifurtimox y benznidazol. “Son drogas que se desarrollaron hace sesenta años y no ha surgido nunca, a pesar de muchos esfuerzos, nada mejor que eso. Tienen el problema que son bastante tóxicas, requieren tratamientos largos y entonces hay mucho abandono de la medicación", detalló el experto.

El otro desafío de la ciencia argentina

“Se estima que mil bebés nacen cada año en Argentina, hijos de madres chagásicas, con riesgo de estar infectados por transmisión a través de la placenta”, explicó Emilio Malchiodi (Freepik)
“Se estima que mil bebés nacen cada año en Argentina, hijos de madres chagásicas, con riesgo de estar infectados por transmisión a través de la placenta”, explicó Emilio Malchiodi (Freepik)

“No es una vacuna atractiva porque está definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad dejada de lado. Son las que no se les presta atención; en general, están vinculadas con infecciones parasitarias”, explicó Malchiodi.

El investigador señaló que el desarrollo de una vacuna exige “dos mil millones de dólares”. “Para una empresa farmacéutica, desarrollar algo en ese sentido le va a redituar una vez que lo saquen. Pero esta es una enfermedad vinculada con la pobreza. O los pagan los gobiernos, la gente no va a pagar ni tratamientos”, dijo.

Malchiodi también detalló el impacto de la pandemia en el financiamiento: “El año y medio que perdimos de pandemia, la Comunidad Económica Europea nos dio nueve meses. Hubo atrasos provocados por, por ejemplo, los ensayos en perros, que se habían comprado antes de la pandemia. Cuando los fueron a estudiar ya tenían dos años en lugar de seis meses. Los primates no humanos, que se iban a usar en Francia, desaparecieron durante la pandemia. Todo eso fue provocando retrasos que iban mucho más allá del año y medio”.

A pesar de las dificultades, el investigador destacó la importancia de la difusión y el apoyo social: “Es muy importante también darlo a publicidad. Si la gente nos tiene la sensación de que los científicos estamos haciendo cosas estratosféricas, sino que hacemos muchísimas cosas para el bien de la gente”.

La entrevista completa a Emilio Malchiodi

El desarrollo de la vacuna contra el Chagas en Argentina enfrenta obstáculos por el bajo interés de la industria farmacéutica y la falta de financiamiento internacional, según explicó Malchiodi en Infobae al Mediodía

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