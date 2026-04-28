Costa Rica

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

La tasa se redujo a 8,44 por cada mil nacimientos, según datos oficiales. El país también reporta mejoras en la mortalidad materna y en la atención durante los primeros días de vida

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Bebé prematuro
La reducción de la mortalidad infantil en Costa Rica marca un hito en la historia reciente del país. (Crédito UNSAM)

Costa Rica registró en el último año un avance significativo en materia de salud pública al alcanzar una reducción histórica en la mortalidad infantil. De acuerdo con datos de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa se ubicó en 8,44 fallecimientos por cada mil nacimientos, una mejora sustancial frente al 10,21 reportado el año anterior.

El dato, confirmado por el Ministerio de Salud, representa uno de los logros más importantes en la protección de la niñez en las últimas décadas. En términos concretos, implica que más niñas y niños están logrando sobrevivir a su primer año de vida, una etapa considerada crítica desde el punto de vista médico y social.

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Las autoridades atribuyen este resultado a una combinación de factores, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud, el acceso más oportuno a servicios médicos y una mayor conciencia de las familias sobre la importancia del control prenatal y la atención temprana.

La ministra de Salud, Mary Munive, destacó que estos avances no son aislados, sino el reflejo de un trabajo articulado entre instituciones públicas, personal sanitario y comunidades.

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“Costa Rica presenta resultados históricos en la protección de la vida. Más madres protegidas y más niñas y niños viviendo, gracias a decisiones firmes orientadas a las poblaciones más vulnerables”, afirmó la jerarca.

Autoridades destacan el fortalecimiento del sistema de salud como clave en este logro. (Jamie Rhodes/Norton Healthcare via AP)
Autoridades destacan el fortalecimiento del sistema de salud como clave en este logro. (Jamie Rhodes/Norton Healthcare via AP)

Además de la reducción en la mortalidad infantil, el país también reportó una mejora en la mortalidad materna, que descendió a 1,3. Este indicador refleja avances en la atención prenatal, el acceso a partos seguros y el acompañamiento oportuno a mujeres durante el embarazo.

Uno de los puntos clave en esta mejora ha sido el fortalecimiento de la atención en los primeros 28 días de vida del recién nacido, el periodo más vulnerable. Durante esta etapa, los servicios de salud han intensificado la vigilancia, el seguimiento médico y la respuesta inmediata ante posibles complicaciones.

Las autoridades sanitarias coinciden en que este enfoque ha sido determinante para reducir las muertes evitables, especialmente aquellas relacionadas con condiciones tratables o detectables a tiempo.

Panorama de la mortalidad infantil en Costa Rica. Cortesía: Ministerio de Salud
Panorama de la mortalidad infantil en Costa Rica. Cortesía: Ministerio de Salud

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, el propio Ministerio de Salud reconoce que aún existen desafíos importantes que deben ser atendidos para consolidar estos avances en el largo plazo.

Entre ellos destaca la necesidad de reducir los tiempos de atención, particularmente en situaciones de emergencia que involucran a madres y recién nacidos. También se subraya la importancia de mejorar los sistemas de traslado y referencia entre centros de salud, especialmente en zonas alejadas.

Otro reto clave es ampliar la cobertura de servicios en comunidades rurales y territorios indígenas, donde históricamente se han registrado mayores brechas en el acceso a la salud. En estas regiones, factores geográficos y socioeconómicos continúan influyendo en la calidad y oportunidad de la atención.

Asimismo, las autoridades hacen énfasis en la prevención desde las etapas más tempranas, promoviendo el control prenatal oportuno y abordando problemáticas como el embarazo adolescente, que sigue siendo un factor de riesgo en algunos sectores de la población.

Especialistas señalan que mantener esta tendencia a la baja en la mortalidad infantil requerirá no solo inversión sostenida en el sistema de salud, sino también políticas públicas integrales que aborden determinantes sociales como la educación, la nutrición y las condiciones de vida.

Ecografía a una paciente embarazada (Imagen de archivo de Infobae)
La atención durante el embarazo ha sido determinante para reducir fallecimientos. (Imagen de archivo de Infobae)

El avance de Costa Rica en este indicador la posiciona como uno de los países con mejores resultados en la región en materia de supervivencia infantil, un aspecto clave dentro de los estándares internacionales de desarrollo humano.

Para el Gobierno, estos resultados representan un impulso para continuar fortaleciendo las estrategias de atención y prevención, con el objetivo de garantizar que cada niño y niña tenga un inicio de vida seguro y con oportunidades.

El descenso en la mortalidad infantil no solo refleja mejoras en el sistema sanitario, sino también el impacto de políticas públicas sostenidas en el tiempo, orientadas a proteger la vida desde sus primeras etapas.

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