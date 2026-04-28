República Dominicana: El INABIE inicia jornada de salud integral para estudiantes en Sabana Perdida

El INABIE realizó una jornada de salud integral en Sabana Perdida para más de 1,000 estudiantes de Santo Domingo Norte. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en marcha una jornada de salud integral en Sabana Perdida para beneficiar a más de 1,000 estudiantes de varios centros educativos del municipio de Santo Domingo Norte. Según informó el INABIE, la iniciativa se enmarca en un plan nacional que contempla más de diez operativos de salud durante 2026, con el objetivo de alcanzar a más de medio millón de alumnos del sistema público.

Durante la actividad, el director ejecutivo de INABIE, Adolfo Pérez, afirmó que la institución mantiene el compromiso de acercar servicios médicos esenciales a las comunidades educativas. “Con esta jornada seguimos garantizando atención oportuna y de calidad para los estudiantes. Para este 2026, tenemos programadas más de 10 jornadas integrales a nivel nacional. Ya hemos realizado cuatro y proyectamos beneficiar a más de medio millón de alumnos del sistema educativo público”, indicó Pérez, según la información oficial.

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La cobertura incluyó a estudiantes de la Escuela Primaria Marañón I, el centro Cardenal Sancha (Fe y Alegría), el centro María Teresa Mirabal (Fe y Esperanza) y el Centro Cristiano de Educación para Sordos. Los equipos médicos ofrecieron atenciones en distintas áreas, como salud bucal, visual, auditiva y preventiva. Entre los servicios brindados destacaron restauraciones dentales, extracciones, profilaxis, aplicación de flúor, así como evaluaciones especializadas. En el área visual, los alumnos recibieron oftalmoscopia, auto refracción, pruebas de lentes y tonometría, y quienes lo requirieron recibieron la prescripción y los lentes correspondientes de parte del INABIE.

En cuanto a la salud auditiva, los equipos realizaron audiometrías y adaptaron auxiliares auditivos, entregados en el mismo operativo a los estudiantes que los necesitaban. Además, el componente de salud preventiva y nutricional incluyó chequeos generales y suministro de medicamentos para afecciones frecuentes en edad escolar.

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La estrategia de salud escolar de INABIE proyecta alcanzar a más de medio millón de alumnos del sistema público en 2026. (Cortesía: Primicias)

Más de 1,000 alumnos reciben atención médica en operativo de salud organizado por INABIE en Sabana Perdida

El INABIE subrayó que estas jornadas buscan reducir barreras de acceso a la atención médica y mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. Padres y tutores resaltaron el impacto del operativo, como expresó Flogenly Sajuin, madre de uno de los beneficiados: “Mi hijo tiene problemas de la vista y gracias a esta ayuda podrá aprender mejor. No siempre contamos con los recursos para consultas médicas, por lo que esto representa una gran oportunidad para su desarrollo”.

La directora del centro educativo, Santa Reyes, consideró que la jornada representa un respaldo importante para la comunidad escolar. “Esta iniciativa permite que los estudiantes reciban atenciones de salud sin interrumpir su proceso educativo, además de representar un alivio para muchas familias”, señaló.

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Durante el recorrido, Adolfo Pérez estuvo acompañado por Luis Lizardo, director de Salud y Nutrición del INABIE; Dominga Mosquea, directora de la Regional 10 de Educación; Lucibel Silva, directora del Distrito Educativo 10-02; los subdirectores de Promese/CAL, Andrea Difó y Carlos Padilla, y la regidora Adalgisa Núñez.

El INABIE reiteró que la estrategia de intervenciones integrales continuará implementándose en diferentes provincias del país, con el propósito de garantizar mejores condiciones de salud para los estudiantes y contribuir con su aprendizaje y desarrollo.

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