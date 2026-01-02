Cómo fortalecer la salud de la columna con acciones cotidianas, según una especialista en neurocirugía

La Dra. Betsy Grunch presenta cuatro acciones diarias que optimizan la salud de la columna en cualquier etapa de la vida

En el nuevo capítulo del Mel Robbins Podcast, la Dra. Betsy Grunch —referente internacional en neurocirugía y conocida como “Lady Spine Doc”— comparte su historia de transformación personal, que redefinió su salud y su manera de entender la medicina.

Durante la conversación, Grunch relata cómo el dolor de espalda y la obesidad marcaron un punto crucial en su vida y revela su plan, basado en ciencia y experiencia, para que cualquier persona pueda retomar el control de su bienestar físico en cualquier etapa de la vida.

El punto de inflexión y el inicio del cambio

“Lo que hablamos aquí cambia por completo la forma en la que piensas sobre tu vida”, explicó al inicio del episodio recogido por el Mel Robbins Podcast.

Grunch, referente para quienes buscan fortalecer la columna vertebral y superar el sedentarismo, relató que alcanzó los ciento dieciocho kilos tras años de sobrepeso y malos hábitos: “En el momento de más peso, llegué a los 118 kilos. Un día, al agacharme para limpiar después de cambiar el pañal de mi hijo, sentí un cuchillo atravesando mi espalda. Me caí de rodillas por un dolor tan intenso que ni siquiera podía moverme”, recordó.

El control personal sobre el bienestar físico se fortalece con estrategias adaptables para prevenir problemas en la columna vertebral

Ese episodio representó un punto de inflexión: “En ese instante supe que tenía que cambiar”. Grunch admitió que, a pesar de su formación médica, cayó en ciclos de estrés, descuido y alimentación inconsciente: “Era una persona completamente insalubre, dedicada a cuidar la salud de los demás”.

Responsabilidad personal y hábitos sostenibles

El cambio se produjo al asumir la responsabilidad de su propio estado físico. “El mayor cambio llegó cuando entendí que mi estado físico era mi responsabilidad”. Tras esa crisis, eligió intervenciones graduales con objetivos realistas. “Compré una bicicleta estática y empecé a ejercitarme en casa, buscando comunidad para no sentirme sola”, relató en el Mel Robbins Podcast. Reconoció que el conocimiento en nutrición requería dedicación personal: “Me formé escuchando podcasts y leyendo sobre alimentación sostenible”.

El exceso de peso incrementa el estrés sobre la columna y puede profundizar lesiones articulares y alteraciones posturales(Imagen Ilustrativa Infobae)

Grunch subrayó que el éxito dependió de adoptar hábitos compatibles con la vida real, evitando rutinas extremas: “Intenté entrenar en las mañanas, como sugieren muchos, pero descubrí que no era para mí. El cambio solo fue sostenible cuando adapté el ejercicio a la noche, después de acostar a mis hijos”.

Según explicó en el Mel Robbins Podcast, no existen soluciones mágicas: “No importa la edad: es posible resetear tu salud en cualquier momento. Y no importa cuántas recaídas tengas; lo fundamental es levantarse y mantener la dirección”. Destacó que su enfoque proviene tanto de su experiencia personal como del seguimiento a decenas de pacientes: “He visto a personas de 70 años con mejor estado físico que otras de 50, porque mantuvieron hábitos sostenibles”.

Los cuatro pilares para la salud de la columna

Entre los pilares de su método, la Dra. Grunch resaltó cuatro acciones esenciales para la salud de la columna: “Eviten la nicotina, el sedentarismo, la mala técnica al levantar peso y dormir en mala posición”.

Estas bases, señaló, ayudan a prevenir lesiones, evitar la degeneración acelerada de los discos y reducen la necesidad de cirugías. “El dolor no es normal; es una señal de cambio”, insistió, haciendo hincapié en la importancia de revisar posturas y rutinas diarias. “Dormimos un tercio de nuestra vida; hacerlo en malas posiciones tiene un impacto acumulativo enorme en la espalda”.

Registrar la alimentación y priorizar hábitos sostenibles permite prevenir lesiones y reducir la necesidad de cirugías vertebrales

Grunch identificó el exceso de peso como un factor clave: “Cuanto más peso cargamos, mayor es el estrés sobre la columna. El exceso afecta no solo a las articulaciones, sino que la distribución asimétrica del peso puede profundizar las lesiones”. Por ello, recomendó registrar y analizar lo que se consume: “El ochenta por ciento de la pérdida de peso proviene de la alimentación, no del ejercicio. Llevar un registro honesto puede abrir los ojos sobre hábitos inadvertidos”.

Autoempatía, disciplina práctica y ayuda profesional

Durante la conversación con el Mel Robbins Podcast, Grunch remarcó la importancia de la autoempatía y la disciplina práctica: “Para cuidar mejor a otros, tienes que cuidar de ti m

ismo”. Invitó a rechazar la búsqueda de perfección y aceptar el proceso: “No pasa nada si un día no sale todo perfecto. Se trata de regresar cada vez”.

Entre sus sugerencias, además de ejercicios como el “glute bridge” y el “bird dog” —claves para fortalecer el core y dar soporte a la columna—, aconsejó perder el miedo a pedir ayuda profesional: “Si nunca has estado en un gimnasio, pide una guía. Incluso una sola sesión con un fisioterapeuta puede marcar la diferencia”.

Mantener una rutina personalizada de ejercicio y consumir suficiente proteína favorecen el soporte muscular y la salud de la columna vertebral (captura de video)

Respecto a los hábitos alimentarios, recomendó priorizar alimentos antiinflamatorios y suficiente proteína para el mantenimiento muscular: “Nuestros músculos están formados por proteína. Si no la consumimos, el cuerpo descompone masa muscular para suplir esa carencia”. “Busca una rutina que funcione para ti. Lo que importa es la constancia, no la hora del día ni el tipo exacto de ejercicio”, remarcó.

Al cierre de su intervención en el Mel Robbins Podcast, la Dra. Betsy Grunch subrayó que el control real de la salud y el bienestar reside en las decisiones cotidianas e individuales, más allá de diagnósticos o edades. El avance hacia una vida plena depende del compromiso personal con la propia salud.