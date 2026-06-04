Los vapeadores de alta potencia se vuelven más tóxicos con el tiempo, según un estudio

MIÉRCOLES, 3 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Los cigarrillos electrónicos que ofrecen muchas caladas adicionales podrían volverse más tóxicos cuanto más tiempo se usen, según un nuevo estudio.

Los vapes de alta inhalación suelen liberar miles de inhalaciones antes de agotarse, porque contienen más e-líquido y están diseñados para un uso prolongado, según los investigadores.

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Pero los químicos tóxicos llamados aldehídos empiezan a acumularse en el e-líquido a medida que se expone repetidamente al calor que produce vapor, según informaron los investigadores el 28 de mayo en la revista ACS Omega.

"Nuestros hallazgos sugieren que el fluido que permanece en un dispositivo muy utilizado tiene un perfil químico muy diferente y notablemente más tóxico que el e-líquido fresco", dijo la investigadora senior Prue Talbot, profesora de biología celular y de sistemas molecular en la Universidad de California-Riverside (UCR).

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"Los niveles químicos variaron entre marcas, pero nuestros hallazgos generales muestran que el uso prolongado de vapes desechables de alta potencia puede llevar a una mayor acumulación de subproductos dañinos", dijo Talbot en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron líquidos de 77 dispositivos de vapeo desechados que representaban 20 marcas diferentes. El número de puffs en los dispositivos osciló entre 300 y 6.000.

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Concretamente, el equipo buscó químicos llamados aldehídos, conocidos por formarse cuando se calientan líquidos de vapeo.

Los investigadores descubrieron que los niveles de varios aldehídos tóxicos aumentaron significativamente tras el uso de los dispositivos, incluyendo metilglioxial (MGO), glioxial (GO) y formaldehído.

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"El formaldehído es un carcinógeno reconocido", dijo la investigadora principal Esther Omaiye, investigadora postdoctoral en la UCR.

Además, estos químicos alcanzaron niveles alarmantes en los cigarrillos electrónicos de alta calada, según el estudio.

Para ver si estos niveles podían perjudicar a los usuarios, los investigadores expusieron células pulmonares humanas a MGO y a otro aldehído llamado acetaldehído.

El MGO causó daños celulares significativos, demostrando ser entre 10 y 100 veces más tóxico que el acetaldehído, según informaron los investigadores.

"No son cantidades traza", dijo Omaiye en el comunicado. "Cuando se probaron en células pulmonares humanas, estos aldehídos causaron daños medibles."

Las personas que vapean deben tener precaución con los dispositivos de alta fumada, especialmente al final de su e-líquido, según los investigadores.

"Hasta que las normas regulatorias no se pongan al día y exijan pruebas a lo largo de todo el ciclo de uso de un dispositivo, los consumidores no tienen forma de saber qué están inhalando realmente en la última etapa de la vida útil de un dispositivo", dijo Omaiye.

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"El recuento de bolsas no es solo una cifra de marketing", dijo Talbot. "Es una variable que afecta directamente a la exposición a productos químicos y debe incorporarse en las evaluaciones de seguridad."

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre lo que contiene un cigarrillo electrónico.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-Riverside, 28 de mayo de 2026