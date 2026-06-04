Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre que suministró cocaína a una adolescente que murió en su casa en Villa Ortúzar

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 se dictó por un episodio ocurrido en Villa Ortúzar en noviembre de 2021, tras el cual la adolescente de 17 años falleció dentro del domicilio

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Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 donde se dictó la condena de 2 años y 6 meses para el hombre (Fuente: Fiscales.gob.ar)
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 donde se dictó la condena de 2 años y 6 meses para el hombre (Fuente: Fiscales.gob.ar)

El juez Pablo Vega condenó hoy a 2 años y 6 meses de prisión efectiva a Christian Mauricio Gilardenghi por haberle suministrado cocaína a una adolescente de 17 años. El hecho, por el que la joven falleció minutos después dentro de la vivienda, ocurrió en la casa del hombre en Villa Ortúzar en noviembre de 2021 según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 también rechazó los planteos de prescripción del caso y la inconstitucionalidad de la calificación penal presentada por la defensa. El juez ordenó además que, una vez firme la sentencia, se proceda a la detención de Christian Mauricio Gilardenghi.

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Gilardenghi, de 49 años, fue considerado responsable del delito de “suministro de estupefacientes a título gratuito para uso de la persona que lo recepta”, agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de edad. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 25 de junio.

En el juicio intervino la fiscal María Luz Castany, de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. En su alegato, la fiscalía había pedido 3 años y 6 meses de prisión al sostener que el acusado también era responsable del delito de homicidio culposo, según el Ministerio Público Fiscal.

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La reconstrucción del hecho

La fiscal explicó en su alegato que el 16 de noviembre de 2021 la adolescente dejó a una nena a la que cuidaba, saludó a su novio desde lejos y tomó un colectivo de la línea 111 para ir a la casa del imputado, ubicada en Mariano Acha al 1000. Castany sostuvo que la victima solía comprarle marihuana y que el acusado había sido pareja de una amiga de su madre.

Su llegada al domicilio fue aproximadamente a las 20:13, de acuerdo con la reconstrucción expuesta por la fiscal. Poco más de media hora después, a las 20:46, Gilardenghi llamó al 911 y dijo que una amiga suya estaba convulsionando, y diez minutos después volvió a comunicarse para pedir una ambulancia. Casi al mismo tiempo llegó un móvil del Hospital Tornú, situado a unas tres cuadras de la vivienda.

Los médicos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvar a la adolescente, que murió a las 21:15, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. La autopsia determinó que la muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocado por una sobredosis de cocaína. Ese dato fijó el cuadro médico que se discutió durante el debate oral.

La fiscal agregó que, de acuerdo con los registros y testimonios reunidos, el imputado le había ofrecido en varias ocasiones estupefacientes y dinero a cambio de mantener relaciones con él, algo a lo que la adolescente no accedió. La fiscal también recordó que varios testigos dijeron que el hombre le regalaba cocaína desde hacía varios meses porque la joven no tenía dinero para comprarla. Según esos testimonios, la adolescente incluso les había dicho a sus amigas que era “un vicio que no quería tener”.

“No solo le facilitó la cocaína al regalársela sino que la inició en ese consumo”, afirmó Castany en el juicio, según el Ministerio Público Fiscal. En la misma exposición sostuvo: “La inició en el consumo, le vendió drogas desde sus 16 años, él era una persona adulta, le llevaba 28 años”.

La representante añadió que Gilardenghi se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. “El imputado sedujo a la víctima para consumir la cocaína dentro del domicilio, sabiendo el perjuicio que es para la salud, dándosela gratis”, afirmó Castany.

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