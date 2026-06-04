La telemedicina se dispara mientras la demanda de GLP-1 aumenta y aumentan las dudas sobre seguridad y supervisión

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- En menos de 24 horas desde la inyección de la primera dosis de un medicamento para adelgazar que recibió tras una visita a un médico de telemedicina, Karleigh McClain fue ingresada en el hospital, según informó.

La consultora de cumplimiento de Hendersonville, Tennessee, de 31 años, dijo que no podía dejar de vomitar.

"El domingo por la mañana, todo me golpea", recordó McClain, mientras describía lo que ocurrió aquel fin de semana de enero. "No puedo retener nada."

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McClain dijo que pensaba que la dosis que la empresa de telemedicina había recetado parecía demasiado alta. Intentó contactar con su médico, pero al no obtener respuesta inmediata, dijo que llamó a la empresa y un representante del "equipo de atención" confirmó que las instrucciones --que decían inyectar 2,21 miligramos del medicamento semaglutida una vez a la semana-- eran correctas.

Sin embargo, resultó que eso era casi nueve veces la cantidad que normalmente se les dice a los pacientes que tomen para su primera dosis.

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Casi un mes después de que le diagnosticaran una sobredosis, McClain dijo que "seguía lidiando con los efectos secundarios residuales", incluyendo un aumento de la frecuencia cardíaca y problemas de visión que consideraba relacionados con la medicación.

La mayoría de los pacientes que han tomado un GLP-1 recibieron su receta a través de un médico de atención primaria o un especialista, según muestran los datos de las encuestas de KFF. Pero a medida que la adopción de la telemedicina ha crecido sustancialmente desde el inicio de la pandemia de COVID, McClain es uno de los millones de estadounidenses que han utilizado empresas online para cubrir diversas necesidades médicas.

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Muchas de las empresas han empezado a ofrecer medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso, ya que la demanda de estos fármacos se ha disparado. Pero ciertos errores de medicación relacionados con los GLP-1 también han aumentado mucho, según una revisión de KFF Health News de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), y médicos e investigadores de telemedicina temen que las experiencias adversas relacionadas con las empresas de telemedicina sean cada vez más comunes.

Los malos resultados no son exclusivos de los proveedores de telemedicina ni de los medicamentos compuestos para la pérdida de peso que muchos de ellos ofrecen. De hecho, se han presentado en gran mayoría demandas por responsabilidad por productos alegando lesiones a pacientes contra los gigantes farmacéuticos Eli Lilly y Novo Nordisk, que fabrican medicamentos de marca para perder peso, según datos judiciales. Los fabricantes de medicamentos han defendido sus productos.

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Sin embargo, algunos críticos también temen que conseguir una receta para perder peso online suele ser mucho más fácil que obtenerla en una cita presencial. No solo muchas empresas de telemedicina recetan rápidamente GLP-1, sino que también suelen vender los medicamentos, lo que permite a los pacientes evitar las visitas presenciales a la farmacia. Esta solución integral no es necesariamente algo bueno, según los críticos que dicen que algunos proveedores de telemedicina están recetando a personas que no deberían tomar GLP-1 y luego prestan poca o ninguna atención de seguimiento.

"Le da un ojo morado a la telemedicina", dijo Elizabeth Krupinski, psicóloga experimental de la Universidad de Emory que ha realizado investigaciones sobre la eficacia de la telemedicina.

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La telemedicina puede beneficiar a "muchísima gente", dijo Krupinski, especialmente cuando la tecnología se integra dentro de un sistema sanitario más amplio. De este modo, los pacientes se benefician de la comodidad de la telemedicina manteniendo la conexión con sus proveedores presenciales.

Pero algunas empresas de telemedicina están promocionando los GLP-1 como una forma sencilla de perder peso --a veces con la ayuda de patrocinadores pagados de celebridades-- sin enfatizar la importancia de una alimentación saludable y el ejercicio, dijo.

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Puede que estén siguiendo la letra de la ley, dijo Krupinski. Pero escribir recetas mientras se escatima en la atención "no está en el juramento hipocrático."

## La tormenta perfecta

A partir de 2020, muchos estados relajaron las restricciones a la telemedicina, lo que permitió la proliferación de empresas online. Esto ayudó a acomodar a los pacientes que no pudieron, o eligieron no hacerlo, ser atendidos en persona en el punto álgido de la transmisión del COVID.

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La ampliación del acceso a la telemedicina también tenía como objetivo reducir las barreras en las comunidades rurales, así como mitigar la escasez de médicos y enfermeros. En muchos lugares, los médicos y enfermeros de telemedicina tienen permiso legal para tratar pacientes a través de las fronteras estatales. Pero la forma en que se practica la telemedicina varía mucho, y las leyes estatales dictan en gran medida normas que los proveedores de telemedicina deben seguir.

Algunas empresas, como Mochi Health, exigen que los pacientes se reúnan virtualmente con un profesional, como un médico, enfermero especialista o asistente médico, antes de poder obtener una receta de GLP-1.

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Pero otros, incluido Ro, a veces no requieren más de los pacientes que una evaluación "asincrónica", que no incluye una conversación en vivo con un profesional sanitario. Durante este tipo de evaluación, normalmente se pide a los clientes que rellenen un formulario de ingreso y respondan a un cuestionario de historial médico antes de ser evaluados para la receta. Ro requiere una conversación en tiempo real cuando lo exige la ley estatal, o cuando lo solicita un paciente o un clínico, dijo Nicholas Samonas, portavoz de la empresa.

"Cada paciente es asesorado por su proveedor sobre los posibles beneficios y riesgos del tratamiento en función de su historial médico individual", dijo Samonas. Los clínicos de Ro pueden solicitar análisis de laboratorio cuando sea necesario y, cuando sea apropiado, pueden recomendar a los pacientes que busquen atención presencial, añadió.

Pero algunos expertos médicos están preocupados de que la atención virtual pueda ser insuficiente para recetar medicamentos para la pérdida de peso.

Por ejemplo, los pacientes con antecedentes de pancreatitis deberían recibir asesoramiento sobre posibles complicaciones, según muestran los estudios médicos. Lo mismo ocurre con personas con una enfermedad llamada gastroparesia, que afecta a los nervios y músculos del estómago, y a quienes son susceptibles al cáncer de tiroides medular.

Algunos pacientes también pueden beneficiarse de análisis de sangre o cribados de masa muscular antes de iniciar un GLP-1.

Pero no todas las empresas de telemedicina evalúan adecuadamente a los pacientes antes de recetar, dijo el Dr. Marc-André Cornier, endocrinólogo de la Universidad Médica de Carolina del Sur y expresidente inmediato de The Obesity Society.

Cuando se trata de distinguir lo bueno de lo malo, "¿de quién es el trabajo de controlar eso?", preguntó. El problema, dijo, es que no existen criterios escritos por una agencia gubernamental o una sociedad médica para determinar qué proveedores tratan adecuadamente a los pacientes y cuáles no.

Aunque el primer GLP-1 fue aprobado por la FDA hace más de 20 años para tratar la diabetes tipo 2, el uso de estos fármacos despegó en 2021 cuando Novo Nordisk recibió la aprobación para un fármaco de semaglutida para tratar la obesidad, con la marca Wegovy. En una encuesta de KFF de 2025, casi 1 de cada 5 adultos dijo haber tomado un GLP-1.

En un artículo reciente publicado en The New England Journal of Medicine, la doctora Amanda Banks señaló que la proporción de recetas de GLP-1 para personas que no eran diabéticas, obesas o con sobrepeso aumentó del 4,5% en 2018 al 17% en 2023.

En el artículo, Banks calificó de "preocupante" lo fácil que es obtener una receta de medicamentos para perder peso y temía que pudieran agravar trastornos alimentarios existentes o causar nuevos casos, incluido el de anorexia.

Cornier, que ha recibido una compensación de Novo Nordisk por actuar como consultor, expresó algunas de las preocupaciones de Banks.

"No es simplemente rellenar un formulario en línea y luego que un profesional sanitario cualquiera lo firme", dijo. "Hay preocupaciones en algunos de estos programas online de que no hay una evaluación adecuada, no hay una línea base y no hay supervisión adecuada."

La Asociación Americana de Telemedicina, que aboga por la expansión de la "atención habilitada digitalmente", no ha abordado cómo los proveedores de telemedicina prescriben los GLP-1, dijo la portavoz Gina Cella .

"Esto se sale un poco de nuestro ámbito", dijo Cella.

La falta de claridad hace que elegir una empresa sea potencialmente confuso para los pacientes, y la profesión médica tiene parte de la culpa, dijo el Dr. Jamy Ard, médico especializado en obesidad e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Históricamente, los médicos han hecho un mal trabajo asesorando a los pacientes sobre la pérdida de peso, y muchas personas no se sienten cómodas hablando con su médico de cabecera sobre ello, dijo Ard. Los pacientes piensan: "¿Por qué iba a ir a mi médico y que me dijera: 'Come menos y muévete más', cuando ya he oído eso un millón de veces y no quiero volver a tener esa charla?" dijo Ard.

Este problema, combinado con la escasez pasada de versiones de marca de GLP-1, como Ozempic, Mounjaro y Trulicity, ha creado una "tormenta perfecta" para que las empresas de telemedicina prosperen, dijo Ard, que ha recibido apoyo de compañías farmacéuticas y de telemedicina.

Aunque algunas empresas de telemedicina recetan solo medicamentos para perder peso de marca, muchas también ofrecen versiones más baratas y con compuestos elaborados. Actúan como intermediarios entre los clientes y las farmacias de preparación por correo, que crean GLP-1 mezclando ingredientes activos, como la semaglutida, con aditivos. Los ingredientes de los medicamentos compuestos suelen provenir de proveedores extranjeros, y las formulaciones no son revisadas por la FDA para garantizar su seguridad.

El entorno es "muy descontrolado y mal, si es que lo está, regulado", dijo Ard. "No hay ningún estándar de cuidado."

Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, declaró a KFF Health News que los medicamentos compuestos "solo deberían usarse en pacientes cuyas necesidades médicas no puedan ser cubiertas por un medicamento aprobado por la FDA."

Hilliard dijo que la agencia insta a "los consumidores a estar atentos y a conocer la fuente de su medicina."

## Comprendiendo los riesgos

Aunque los medicamentos para adelgazar han ayudado a millones de personas a perder peso, los datos muestran que no están exentos de riesgos.

Un análisis de datos de KFF Health News sobre el Sistema de Monitorización de Eventos Adversos de la FDA encontró que los errores medicativos cometidos por proveedores o pacientes con medicamentos populares para la pérdida de peso pasaron de poco más de 2.000 informes en 2020 a más de 25.000 en 2025. Esos eventos autoreportados involucraron semaglutida, tirzepatida, dulaglutida y liraglutida, los nombres genéricos de los principales GLP-1.

Entre los problemas frecuentes citados en los informes de eventos adversos se encontraban la administración de una dosis extra o incorrecta, problemas de comunicación sobre un producto y errores de prescripción.

Desde 2019, el Sistema Nacional de Datos de Envenenamientos ha recibido un aumento de casi el 1.500% en las llamadas relacionadas con sobredosis o efectos secundarios de medicamentos inyectables para adelgazar. Los datos no distinguen entre sobredosis vinculadas a una receta por telemedicina y aquellas derivadas de una cita médica presencial, pero reflejan lo prevalentes que se han vuelto estos medicamentos.

Sin embargo, los datos sobre posibles errores en la medicación y reacciones adversas a los medicamentos GLP-1 son incompletos, porque muchos problemas nunca se comunican a las autoridades federales.

Por ejemplo, en una carta de advertencia del 5 de marzo, la FDA acusó al farmacéutico Novo Nordisk, fabricante de Wegovy y Ozempic, de no informar al gobierno federal de algunos eventos adversos, incluyendo ideación suicida y muerte.

Nadie sabe con qué frecuencia ocurren eventos adversos, dijo Kristen Nixon, investigadora de la Universidad Johns Hopkins que ha estudiado publicaciones sobre medicamentos para adelgazar en Reddit, un foro online popular.

Su equipo analizó cientos de publicaciones en Reddit desde 2020 hasta agosto pasado e identificó frecuentes menciones de reacciones a medicamentos y errores de usuarios, como que los pacientes no sabían cómo dosificar e inyectar correctamente el medicamento.

Pero otro hallazgo también le llamó la atención.

"Vaya, hay mucha gente hablando de telemedicina", recordó Nixon haber pensado. Según Nixon, los comentaristas de Reddit dijeron que consiguieron recetas de GLP-1 de decenas de plataformas de telemedicina. Los comentaristas también mencionaron varias docenas de farmacias de formulación -- a menudo en las mismas publicaciones sobre telemedicina.

Normalmente, las farmacias están obligadas a asesorar a los pacientes sobre los medicamentos que reciben. Pero la investigación de Nixon encontró que las empresas de telemedicina suelen enviar los medicamentos por correo directamente, lo que significa que los pacientes no necesitan acudir a una farmacia.

"Anecdóticamente, parece que las empresas de telemedicina realmente facilitan el acceso a medicamentos compuestos y preparados", dijo Nixon.

Leslie Gammon, de 54 años, gerente de oficina de Wendell, Carolina del Norte, dijo que recurrió a una empresa de telemedicina llamada Amble Health para obtener una receta de medicamento para la pérdida de peso. Le entregaron un GLP-1 tras rellenar un formulario en línea, dijo.

Como McClain, cuando recibió su medicación por correo a finales de octubre, pensó que la dosis que la acompañaba parecía demasiado alta. Había recibido una caja de semaglutida a principios de mes con una dosis mucho más baja. Pero la repuesta que recibió era una formulación más fuerte, y las instrucciones le decían a Gammon que inyectara tres veces el volumen que había estado tomando en semanas anteriores.

Aunque se inyectó un poco menos de la cantidad recomendada antes de acostarse un domingo por la noche, se despertó en mitad de la noche "vomitando cada 20 a 25 minutos", dijo. Y no paró hasta el martes. Finalmente fue ingresada en un hospital de Raleigh y ahora le debe al hospital más de 9.000 dólares, según una factura médica.

Amble Health no respondió a las preguntas de este artículo.

El sistema de administración de las versiones inyectables de los medicamentos para adelgazar es más complicado que para una pastilla. En su alerta del Sistema Nacional de Datos de Venenos, los Centros de Intoxicación de Estados Unidos señalaron que algunas personas reportaron "tomar accidentalmente 10 veces la dosis recomendada debido a que confundían las unidades de medición al usar una jeringuilla."

Y las personas que desean perder peso extra -- antes de una boda o unas vacaciones, por ejemplo -- pueden optar por autoadministrarse una dosis superior a la recomendada, dijo Arthur Caplan, profesor de bioética en la Grossman School of Medicine de la Universidad de Nueva York.

Algunas empresas de telemedicina, dijo, no están haciendo lo suficiente para asegurarse de que los pacientes comprendan los riesgos o el complejo sistema de administración asociado a los fármacos inyectables.

"El consentimiento no es suficiente", dijo Caplan. "No hay indagación para ver si has entendido algo."

Cella, de la Asociación Americana de Telemedicina, afirmó que el grupo no ha abordado la dificultad de educar a los pacientes sobre los riesgos de inyectarse medicamentos para perder peso. Pero señaló los "Principios de Práctica" de la asociación, que establecen que los modelos de negocio de la telemedicina "deben poner al paciente en primer lugar."

## Procede con precaución

Las compañías farmacéuticas deben listar los efectos secundarios potencialmente dañinos cuando anuncian las versiones de marca de sus medicamentos aprobados por la FDA. Los posibles efectos secundarios de los GLP-1 incluyen náuseas, vómitos, cambios en la visión, hipoglucemia y, en casos raros, cáncer de tiroides. Mientras tanto, las empresas de telemedicina no han seguido históricamente las mismas normas que los fabricantes de medicamentos para divulgar los riesgos de los medicamentos en los anuncios. Pero la FDA ha empezado a tomar medidas contra los anuncios engañosos de medicamentos.

La escasez nacional de medicamentos para la pérdida de peso en 2022 abrió la puerta a las farmacias de preparación para fabricar estos fármacos. Pero desde que la FDA declaró la escasez el año pasado, las empresas que ofrecen medicamentos compuestos se enfrentan cada vez más a desafíos legales y regulatorios relacionados con sus tácticas de comercialización.

El fabricante de Mounjaro, Eli Lilly, y otros fabricantes de medicamentos están demandando a varias empresas de telemedicina por promover versiones compuestas de sus fármacos. En una denuncia legal, Eli Lilly alegó que Mochi Health había recurrido a tácticas empresariales "engañosas". En una moción para desestimar la demanda el año pasado, los abogados de Mochi Health calificaron la queja como parte de una "campaña nacional para aumentar los beneficios de Lilly dictando la atención al paciente mediante la eliminación de fármacos compuestos como opción de tratamiento para el control del peso." La demanda sigue en curso.

El portavoz de Eli Lilly, Michael Jamison , declaró en un comentario escrito que las empresas de telemedicina demandadas por el fabricante del medicamento amenazan con "la seguridad del paciente al promover falsamente tirzepatida compuesta supuestamente 'personalizada'" y engañar "a los consumidores sobre la seguridad, las pruebas clínicas y la eficacia de sus imitaciones compuestas."

Mientras tanto, Novo Nordisk ha presentado 130 demandas contra "entidades implicadas en la comercialización y venta ilegal de medicamentos imitados de semaglutida", según Liz Skrbkova, portavoz de la farmacéutica.

Dijo que la empresa está comprometida a "proteger a los pacientes de medicamentos imitados no aprobados hechos con ingredientes activos extranjeros e inauténticos que suponen riesgos significativos de seguridad y eficacia."

La administración Trump envió una avalancha de cartas de advertencia en septiembre y febrero a empresas online como Hims & Hers, SkinnyRx, Join Josie y Genesis Health International. La FDA afirmó que estas y otras empresas habían hecho afirmaciones falsas o engañosas relacionadas con versiones manipuladas de medicamentos para perder peso.

"Sus afirmaciones implican que sus productos son equivalentes a un producto aprobado por la FDA cuando no lo son", escribió el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la agencia a Hims & Hers el 9 de septiembre. Posteriormente, el HHS remitió la empresa al Departamento de Justicia de EE. UU. tras anunciar el lanzamiento de una versión de 49 dólares de la pastilla Wegovy de Novo Nordisk.

Cuando se le preguntó sobre la advertencia de la FDA, Abby Reisinger-Moley, portavoz de Hims & Hers, señaló un comunicado de marzo de la empresa anunciando un cambio en los medicamentos para adelgazar compuestos para adelgazar. La empresa afirmó en el comunicado de prensa que había llegado a un acuerdo con Novo Nordisk para vender versiones de marca reconocida.

Alex Smith, CEO de Join Josie, una plataforma online que ayuda a mujeres en menopausia a perder peso recetando GLP-1, dijo que su empresa también realizó cambios en respuesta a una carta de la FDA, incluyendo eliminar el nombre Join Josie de los viales de medicamentos. "Con lo que estoy de acuerdo", dijo Smith, "porque no quieres que los pacientes piensen que eres la farmacia de formulación de formulados."

SkinnyRx y Genesis Health International no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pero estas advertencias no son la primera vez que el gobierno federal interviene para garantizar que la telemedicina se utilice adecuadamente, dijo Mei Wa Kwong, directora ejecutiva del Centro para la Política de Salud Conectada.

Los casos previos involucraron medicamentos para el trastorno por déficit de atención/hiperactividad y otras sustancias controladas prescritas por proveedores de telemedicina, añadió. Aunque esos medicamentos suponen un mayor riesgo para los pacientes que los GLP-1, las empresas también fueron acusadas de hacer un cribado incorrecto a posibles clientes.

La responsabilidad sigue recayendo en los consumidores para investigar las empresas antes de contratar sus servicios, dijo Kwong.

"Siempre aborda cualquier cosa en internet con un toque de escepticismo", dijo Kwong.

## 'Sigue empeorando'

McClain, la mujer de Tennessee hospitalizada este año tras una sobredosis de GLP-1, dijo que perdió 50 libras hace unos años al tomar un GLP-1 de marca recetado por su médico.

En ese momento, la medicación estaba cubierta por su seguro médico. Este año, cuando estuvo lista para tomar un GLP-1 de nuevo tras un embarazo, el medicamento ya no estaba cubierto para la pérdida de peso.

Para ahorrar dinero obteniendo un GLP-1 compuesto más barato, McClain se apuntó a Mochi Health tras investigar por su cuenta. "Esa era la opción más asequible", dijo.

Pero a las pocas horas de su primera dosis, dijo, se encontró hablando por teléfono con el antienvenenado.

Tras su sobredosis, McClain dijo que habló con un director clínico de Mochi Health, una vez por teléfono pero principalmente por correo electrónico, sobre sus síntomas persistentes antes de que la comunicación se interrumpiera.

David Pilip, portavoz de Mochi Health, dijo en un comunicado que la empresa no hablaría de pacientes individuales debido a obligaciones de privacidad. Pero afirmó que los eventos adversos se "señalan inmediatamente" y "se investigan con extrema precisión".

"Mochi Health se toma la seguridad del paciente extremadamente en serio", escribió Pilip en un correo electrónico. "Hemos iniciado rápidamente una revisión y hemos mantenido una comunicación directa y continua con el paciente para llegar a una solución. Seguimos comprometidos a hacerlo."

McClain prevé que sus facturas sanitarias relacionadas con la estancia hospitalaria sumarán al menos 900 dólares. Dijo que para obtener el reembolso de 159 dólares de su membresía de tres meses y el reembolso de los gastos hospitalarios, le han pedido que firme un documento en el que se declara que no emprenderá acciones legales contra la empresa. Su experiencia, dijo, "solo va a peor."

La productora de NBC News Jessica Herzberg y el corresponsal senior de KFF Health News, Fred Schulte, contribuyeron a este informe.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre los pros y contras de los agonistas GLP-1 para la pérdida de peso.

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