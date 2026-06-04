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Los fármacos GLP-1 como Ozempic pueden reducir el riesgo de cáncer de mama en aproximadamente un 30%

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MIÉRCOLES, 3 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Tomar Ozempic o Zepbound podría reducir el riesgo de cáncer de mama en una mujer, según un nuevo estudio.

Las mujeres con exceso de peso que tomaban fármacos GLP-1 tenían aproximadamente un 30% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que aquellas que no tomaban dichos medicamentos, informaron los investigadores el 2 de junio en la revista JCO Oncology Practice.

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"Aunque nuestro estudio fue observacional y no confirma de forma definitiva una asociación entre los medicamentos GLP-1 y la reducción de la incidencia de cáncer de mama, sí contribuye al creciente cuerpo de evidencia que sugiere que merece la pena investigar estos fármacos para la pérdida de peso como posibles herramientas de prevención del cáncer", dijo la investigadora principal , la Dra. Elizabeth McDonald , en un comunicado de prensa. Es profesora de radiología en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos. Originalmente desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, estos fármacos ahora también se utilizan ampliamente para perder peso.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de casi 112.000 mujeres de entre 45 y 80 años con un índice de masa corporal (IMC) de 25 o superior, el umbral para el sobrepeso. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso. Todas las mujeres se realizaron pruebas de imagen mamaria en Penn Medicine entre enero de 2022 y junio de 2025.

De esas mujeres, casi el 14% había recibido una prescripción de GLP-1, según los investigadores.

Las mujeres que tomaban medicamentos GLP-1 tenían un riesgo aproximadamente un 35% menor de cáncer de mama en comparación con todo el grupo, según los resultados.

Para verificar estos resultados, los investigadores emparejaron a cada una de las más de 15.000 mujeres que tomaban un fármaco GLP-1 con otra mujer de antecedentes similares. En esta comparación, quienes tomaban medicamentos GLP-1 tenían casi un 31% menos de probabilidades de cáncer de mama.

Según los investigadores, existen un par de formas en que los fármacos GLP-1 podrían reducir el riesgo de cáncer de mama:

El exceso de peso es un factor de riesgo conocido para el cáncer de mama, especialmente después de la menopausia. Al ayudar a las mujeres a perder peso, los medicamentos también podrían reducir su riesgo de cáncer. También se sabe que los fármacos GLP-1 reducen la inflamación, lo que podría desempeñar un papel en el desarrollo del cáncer de mama. Los medicamentos podrían tener otros efectos en el metabolismo y la genética que inhiban el crecimiento de las células cancerosas.

"En última instancia, queremos encontrar mejores opciones para prevenir el cáncer de mama", dijo McDonald. "Ha sido alentador ver cómo las tasas de supervivencia del cáncer de mama han mejorado en las últimas décadas, y nos encantaría ver los mismos avances en prevención."

Los investigadores también presentaron sus hallazgos el martes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Chicago.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre los medicamentos GLP-1 y el cáncer.

FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, nota de prensa, 2 de junio de 2026

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