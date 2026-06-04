Crimen y Justicia

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y activó el protocolo de emergencia

Tras la denuncia sobre un estudiante que habría apuntado a otro con un arma, la escuela puso en marcha el protocolo provincial, notificó a las familias y contactó a las autoridades de seguridad

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Aula de secundaria vacía con filas de pupitres, sillas y ventanas altas. Por ellas, se aprecian jacarandás en flor. Pizarra blanca y mapas en la pared.
Un incidente en la Escuela de Educación Secundaria N°53 derivó en la rápida intervención del equipo directivo

Se volvieron a activar las alarmas por una amenaza de tiroteo en un colegio ubicado en Los Hornos, La Plata, luego de que un alumno habría apuntado a otro estudiante. El hecho ocurrió el viernes pasado en la Escuela de Educación Secundaria N° 53. La institución comenzó el protocolo y presentó una denuncia tras tomar conocimiento de la presunta presencia de un arma dentro del establecimiento, luego de que un alumno habría apuntado a otro estudiante.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, el episodio habría ocurrido durante la jornada del viernes en el turno tarde, en la secundaria ubicada en la calle 185 entre 77 y 78, cuando “aparentemente un menor llevó un arma y le apuntó a otro”. La situación quedó bajo investigación de las autoridades competentes y hasta el momento no trascendieron precisiones sobre las características del arma ni sobre las circunstancias en las que se habría producido el episodio.

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En un comunicado a las familias, el equipo directivo sostuvo: “En el día de ayer el Equipo de Conducción tomó conocimiento de la presunta presencia de un arma en la escuela el día viernes último en el turno tarde”. El colegio agregó: “Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad; comunicar que actuamos de acuerdo a la normativa vigente y bajo supervisión realizando todas las acciones previstas para la situación”.

Además, la conducción escolar indicó que mantuvo reuniones con las familias de los estudiantes involucrados y que realizó la denuncia ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la institución anticipó que continuará con propuestas pedagógicas específicas con los alumnos para abordar lo ocurrido. “Se seguirá trabajando con las y los estudiantes en propuestas pedagógicas específicas que permitan la reflexión sobre estos hechos y la responsabilidad que se debe asumir ante determinados actos”, expresaron.

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El protocolo ante amenazas de tiroteo en colegios

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan desde abril de 2026 con un protocolo específico ante amenazas de tiroteo o presencia de armas en sus instalaciones. La normativa establece que ante cualquier indicio de violencia armada o amenazas, el personal educativo debe dar aviso inmediato al equipo directivo y activar una cadena de comunicación que incluye a inspectores y autoridades. En paralelo, la dirección de la escuela debe radicar la denuncia correspondiente ante la fiscalía o la dependencia judicial cercana para que se inicie la investigación pertinente.

El protocolo indica que el resguardo de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa es prioritario. Cuando la amenaza involucra la exhibición de un arma dentro de la escuela, la recomendación es actuar con calma, establecer diálogo con el estudiante y notificar al 911 para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad. El documento oficial detalla que siempre debe considerarse que el arma está cargada y que ningún otro miembro de la comunidad educativa debe manipularla. Se debe procurar que el arma quede sobre una superficie segura y, de ser posible, pedir al alumno que retire el dedo del gatillo.

Las autoridades bonaerenses puntualizaron que la identidad de los estudiantes involucrados debe resguardarse en la etapa inicial de la investigación, tanto en casos de amenazas escritas como en mensajes digitales. Además, una vez superada la emergencia, el protocolo exige implementar medidas socioeducativas: incluye el acompañamiento a las familias, espacios de trabajo dentro del aula y la revisión de los procedimientos aplicados, junto con el fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el uso responsable de plataformas digitales.

El procedimiento, enviado a las escuelas por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, constituye la principal herramienta institucional para actuar de forma coordinada y rápida ante hechos que generen alarma en la comunidad escolar. Estas pautas buscan evitar la viralización de mensajes intimidantes y refuerzan el abordaje integral de situaciones complejas en el ámbito educativo.

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