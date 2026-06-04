La abuela de Agostina Vega reveló haber encontrado una carta con la “última voluntad” de la menor

Los familiares de Agostina Vega durante la marcha de Ni Una Menos en Córdoba (Mario Sar)

La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se sumó este miércoles a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló que encontró una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”.

El hallazgo se produjo esta mañana, cuando revisaban las pertenencias de la joven. “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató.

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Pese a que no pudo dar detalles sobre el contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina había dejado relatado “todo lo que ella venía viviendo”. Visiblemente afectada, la mujer comunicó que el escrito ya había sido presentado a la Justicia y señaló que la menor había dado detalles sobre “la vida que llevó desde que nació”.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Doce.tv, Heredia cuestionó el desarrollo de la búsqueda durante los primeros días, tras apuntar que hubo un cambio en la actuación de la justicia tras la intervención del fiscal Raúl Garzón. “Cuando el fiscal Garzón nos recibió, todo cambió. Ahí empezaron a buscar en serio, desde el día martes”, aseguró.

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A días de que se encontraran los restos de Agostina, en varios puntos del país reclamaron justicia (NA)

“A mi nieta, ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraran ese mismo día en la dirección que nosotros dimos hubiera sido distinto”, recriminó la abuela de Agostina. Y profundizó: ”No nos hubieran torturado de esta manera. Nos siguen torturando porque a mi nieta la siguen matando”.

Incluso, al ser consultada sobre por qué Claudio Barrelier —detenido y principal acusado por el femicidio— no había sido investigado desde que se radicó la denuncia por desaparición, Heredia acusó: “Él desvió, él nombró a ese chico Franco. Cuando mi hija le preguntó si mi nieta no se había contactado con él, él le dijo: ‘Tu hija me preguntó si yo la podía llevar hasta la casa de este chico, a juntarse con este chico’”.

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En línea con esto, exigió que se avance sobre otras posibles responsabilidades en el caso. “Falta que haya más detenidos. La mujer del Ford Ka tiene que estar detenida; ella es cómplice. Queremos que caigan todos los que tengan que caer”, aseveró la abuela de la adolescente asesinada.

Por otro lado, también se refirió a la salud de Melisa, la madre de la víctima, quien permanece internada en el Hospital San Roque. Tras asegurar que ya fue informada de la muerte de su hija, indicó que “está sedada” y que “todavía no toma plena conciencia de eso”.

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La entrada principal del Hospital San Roque de Córdoba, donde se encuentra internada la mamá de Agostina Vega (Mario Sar)

“Psicológicamente está muy mal”, aseguró la mujer, para luego criticar el trato que recibió durante los últimos días. “Mi hija es una víctima, igual que su hija”, sostuvo. Asimismo, el abuelo de Agostina, Miguel, recordó: “Solo somos una familia pidiendo por una hija y una nieta que nos falta”, y pidió que los medios también hablen con el resto de las familias que reclaman por sus hijas, madres y amigas. “Hace 11 años que vienen marchando y no los escuchan”, concluyó.

Mientras la familia de Agostina marchaba por justicia en el centro de la ciudad de Córdoba, las autoridades volvieron a allanar la casa del acusado, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Se trata de la propiedad donde la menor ingresó el sábado 23 de mayo por la noche, pero nunca volvió a salir con vida.

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Según trascendió, se realizaron pruebas acústicas, que serían clave para determinar si existiría la posibilidad de que las personas que estaban en la propiedad al momento del crimen hubieran escuchado algún ruido. En línea con esto, habrían analizado el grosor de las paredes.

Además de la búsqueda de material genético, se informó que una camioneta del Ministerio Público Fiscal se retiró de la zona luego de que se secuestraron más elementos que serían relevantes para la causa.

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Este mismo miércoles también se realizaron procedimientos en el lavadero de barrio, donde se llevó a lavar el Ford Ka, y en un local nocturno llamado Wachitas Bar, donde trabajaba Soledad, la mujer que le prestó el vehículo a Barrelier y con quien habría mantenido una relación de tipo romántica.