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Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental: dos muertos

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

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“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) eliminó a dos narcotraficantes durante un ataque “cinético” contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental. El cuerpo militar detalló que ningún estadounidense resultó herido durante la ofensiva.

“El general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el comando estadounidense.

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Según el comunicado, “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”. La publicación incluyó imágenes de video en blanco y negro que mostraron la embarcación antes y después de recibir el impacto del proyectil.

La operación militar de Estados Unidos contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, Operación Lanza del Sur, generaron una reducción significativa de estos objetivos en la región, según informó Pete Hegseth, jefe del Pentágono, durante una conferencia en la sede del Comando Sur en Doral, Florida, en marzo.

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Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico Oriental: dos muertos (@Southcom)
Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico Oriental: dos muertos (@Southcom)

El secretario de Guerra precisó que el despliegue alcanzó tal nivel de eficacia que las fuerzas estadounidenses no localizaron suficientes barcos para ejecutar nuevos ataques durante ese mes.

Desde septiembre de 2025, la iniciativa estadounidense eliminó numerosas lanchas y abatió a más de 200 narcotraficantes, de acuerdo con datos oficiales. Hegseth explicó que la finalidad de la campaña busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”. El titular del Pentágono remarcó que la preferencia de Washington apunta a actuar junto a aliados regionales, aunque sostiene que la intervención militar directa resulta indispensable para enfrentar a los cárteles.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que los recientes ataques permitieron reducir los flujos de fentanilo en un 56% y forzaron a los narcotraficantes a modificar rutas y estrategias. “El mes pasado, estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir”, afirmó Hegseth ante representantes militares de dieciocho países presentes en el encuentro.

Hegseth explicó que la finalidad de la operación Lanza del Sur busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos” (Europa Press)
Hegseth explicó que la finalidad de la operación Lanza del Sur busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos” (Europa Press)

Durante su intervención, el jefe del Pentágono insistió en que la única vía para combatir a los cárteles consiste en “pasar a la ofensiva” y exhortó a los países asistentes a reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito en la región.

En paralelo a la Operación Lanza del Sur, Washington busca continuar con la ampliación de las relaciones bilaterales con Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de sus fuerzas.

Este miércoles, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó el miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida cinco meses atrás. La agenda incluyó reuniones con altos dirigentes del gobierno interino venezolano, según informó en un comunicado el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se encontraba ausente del país en un viaje oficial a India durante la visita de Caine. El general sostuvo “conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino”, además de realizar una visita a la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada estadounidense, de acuerdo con el parte oficial.

El máximo jefe militar de EEUU (izquierda) visitó por primera vez Venezuela (@thejointstaff)
El máximo jefe militar de EEUU (izquierda) visitó por primera vez Venezuela (@thejointstaff)

En meses recientes, otros altos mandos militares estadounidenses visitaron Venezuela. El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, registró dos viajes tras la captura de Maduro el 3 de enero, episodio marcado por una incursión de fuerzas estadounidenses y bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas. Donovan visitó el país por última vez el 23 de mayo durante una actividad de respuesta militar en la embajada de Estados Unidos en Caracas, a la que arribó a bordo de una de las aeronaves empleadas en el operativo.

(Con información de AFP)

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