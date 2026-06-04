Medicamento sin quimio muestra una gran supervivencia y mejora en la remisión de las recaídas del mieloma múltiple

MIÉRCOLES, 3 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Una inmunoterapia contra el cáncer recientemente aprobada puede llevar a casi dos tercios de las personas con mieloma múltiple recaído en remisión completa, según ha revelado un nuevo ensayo clínico.

Alrededor del 70% de los pacientes tratados con teclistamab (Tecvayli) alcanzaron 18 meses sin progresión de su cáncer, en comparación con aproximadamente el 27% que recibieron tratamiento estándar, informaron los investigadores el 29 de mayo en The New England Journal of Medicine.

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Además, alrededor del 66% alcanzó la remisión completa, sin cáncer detectable, frente a aproximadamente el 17% de quienes recibieron tratamiento estándar, según el estudio.

"Ahora disponemos de opciones de inmunoterapia sin quimioterapia para pacientes cuyo mieloma ha recaído por primera vez", dijo el investigador principal Dr. Carl Landgren. Es jefe del Instituto de Mieloma Sylvester en el Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

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"Estamos viendo respuestas muy profundas y un beneficio clínico a largo plazo de estas terapias", afirmó en un comunicado de prensa. "Esto forma parte de una transformación mucho mayor que está ocurriendo en el cuidado del mieloma."

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que ocurre en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en la médula ósea, según la Sociedad Americana del Cáncer.

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Sin embargo, el mieloma múltiple suele aparecer tras el tratamiento inicial, y se necesitan otras opciones para combatir el cáncer una vez que recieva, según los investigadores.

El teclistamab ayuda a las células T inmunitarias cazadoras/asesinas a atacar las células del mieloma al vincularlas a una proteína que se encuentra en las células cancerosas, según los investigadores.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el teclistamab en marzo como tratamiento para el mieloma múltiple.

Para el nuevo ensayo, los investigadores incluyeron a casi 600 pacientes en 24 países. Todos los participantes presentaron mieloma múltiple que había regresado tras uno o tres tratamientos previos.

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Aproximadamente la mitad de los pacientes recibieron teclistamab y la otra mitad recibió tratamiento estándar de seguimiento.

Teclistamab detuvo eficazmente la progresión del cáncer e incluso envió el mieloma a la remisión en la mayoría de los pacientes, según los resultados.

La inmunoterapia también mejoró la supervivencia global, con un 79% sobreviviendo tras 18 meses frente a casi el 69% entre quienes recibieron otros tratamientos, según los investigadores.

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"Ver que este medicamento es tan eficaz y tan seguro en pacientes de todos estos lugares en todo el mundo es una señal muy fuerte", dijo Landgren. "Ver eso en pacientes que han estado expuestos y son refractarios a tratamientos de mieloma comúnmente usados es muy importante."

Existen efectos secundarios: los pacientes que reciben teclistamab tienen un mayor riesgo de infección, señalaron los investigadores. Se necesita una vigilancia estrecha y el uso preventivo de medicamentos antivirales y antibióticos para ayudar a prevenir infecciones.

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Los investigadores están ahora estudiando si medicamentos como el teclistamab podrían beneficiar a los pacientes como tratamiento de primera línea.

"Para mí, el objetivo es desarrollar estrategias curativas", dijo Landgren. "Estamos trabajando hacia tratamientos que puedan eliminar la enfermedad por completo o controlarla durante largos periodos, minimizando la carga para los pacientes y preservando la calidad de vida."

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El ensayo fue financiado por el fabricante del medicamento, Johnson & Johnson.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el mieloma múltiple.

FUENTE: Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, comunicado de prensa, 29 de mayo de 2026