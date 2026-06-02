Los 10 beneficios comprobados de la manzanilla, según la ciencia

Diversos estudios científicos avalan el potencial de la manzanilla para reducir la ansiedad cotidiana y regular el estrés mental en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de preparar y disfrutar tés herbales atraviesa culturas y épocas, consolidándose como una de las prácticas más antiguas asociadas al bienestar cotidiano. Estas infusiones, obtenidas de diversas flores, hojas y raíces, han sido valoradas no solo por su sabor, sino también por el alivio que proporcionan frente a molestias leves y por su lugar en remedios tradicionales transmitidos de generación en generación. En muchas regiones del mundo, acompañan rutinas familiares y se incorpora a hábitos de cuidado personal, cobrando especial relevancia en momentos de estrés, cambios estacionales o fatiga.

Entre la amplia gama de opciones disponibles, la variedad de manzanilla ocupa un sitio privilegiado. Apreciado tanto en la medicina tradicional como por la ciencia contemporánea, es reconocido por su perfil suave y su capacidad para brindar calma.

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Su popularidad se sostiene en la percepción extendida de que puede favorecer la digestión, contribuir a un descanso nocturno reparador y apoyar funciones inmunológicas. Así, se consolida como una de las infusiones más elegidas dentro del universo de los tés herbales, siendo recomendada como aliado natural en distintas etapas de la vida y situaciones cotidianas.

Beneficios comprobados de la manzanilla para la salud

Las propiedades carminativas y antiespasmódicas de la manzanilla contribuyen a disminuir episodios de hinchazón y molestias estomacales después de las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alivio de molestias digestivas leves: el consumo de té de manzanilla ayuda a calmar episodios de hinchazón, gases y digestiones lentas, gracias a sus compuestos carminativos y antiespasmódicos que favorecen el bienestar intestinal, indica un texto científico de PubMed. Reducción de la inflamación: posee propiedades antiinflamatorias que benefician tanto el aparato digestivo como las vías respiratorias, contribuyendo a disminuir molestias asociadas con inflamación intestinal o hepática. Mejora de la calidad del sueño según Cleveland Clinic, contiene apigenina, un antioxidante que se une a los receptores cerebrales, promoviendo una sensación de calma y facilitando la conciliación del sueño. Reducción de la ansiedad y el estrés: los efectos sedantes y ansiolíticos de la manzanilla favorecen el control del estrés cotidiano y la reducción de la ansiedad, según investigaciones en modelos preclínicos y en humanos. Refuerzo inmunológico: Srivastava, Shankar y Gupta sugieren en PubMed que la manzanilla puede apoyar la función inmunitaria, favoreciendo la regulación del cortisol y la actividad antibacteriana. Apoyo en el alivio del dolor de garganta y resfriados: la infusión de manzanilla, por su acción antiinflamatoria, ayuda a reducir la irritación de garganta y suaviza otros síntomas leves de resfriados, como la congestión nasal, indica Healthline. Mejora del confort menstrual: las propiedades antiespasmódicas de la manzanilla contribuyen a disminuir los dolores y molestias asociados al ciclo menstrual, explican los docentes en PubMed. Control de la glucosa en sangre: un un estudio muestra que el consumo regular de té de manzanilla podría favorecer la reducción de niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes, aunque no sustituye al tratamiento médico. Efectos antioxidantes y protección celular: la presencia de flavonoides y polifenoles en la manzanilla contribuye a la neutralización de radicales libres, lo que podría proteger frente a daños celulares y enfermedades crónicas. Apoyo en la cicatrización de heridas y salud cutánea: el uso tópico de preparados de manzanilla ha mostrado efectos positivos en la aceleración de la cicatrización y la reducción de inflamaciones leves en la piel.

El antioxidante apigenina presente en la manzanilla favorece la conciliación y calidad del sueño al inducir la relajación del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo recomiendan consumir manzanilla

El consumo de manzanilla es aconsejable en contextos específicos donde se busca aliviar molestias leves o promover el bienestar general, siempre dentro de un marco de consumo responsable y considerando posibles restricciones individuales. Diversas fuentes científicas y médicas respaldan sus usos tradicionales y actuales.

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Tomar el té después de las comidas es una práctica extendida para mejorar la digestión y prevenir la distensión abdominal, gracias a sus efectos carminativos y relajantes sobre el tracto digestivo, explican Janmejai Srivastava, Eswar Shankar y Sanjay Gupta en un texto científico de PubMed. Según Cleveland Clinic, el momento previo al descanso nocturno es otro punto ideal para su consumo, ya que la manzanilla favorece la relajación, reduce la ansiedad y puede mejorar la calidad del sueño.

La ingesta resulta conveniente en episodios de estrés, nerviosismo o molestias digestivas puntuales, como náuseas o gases, debido a su efecto calmante y antiespasmódico indican los especialistas. En situaciones de resfriados leves o dolor de garganta, Healthline detalla que la infusión puede aliviar la irritación de mucosas y suavizar síntomas respiratorios, aunque siempre debe considerarse como complemento y no como sustituto de un tratamiento médico.

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El té de manzanilla es una infusión tradicional valorada por sus efectos calmantes, digestivos y su aporte a la rutina de bienestar familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ciclo menstrual, la manzanilla puede ser útil para mitigar dolores leves o cólicos, apoyando el bienestar general en estos días.

También se recomienda su uso ocasional para fortalecer el sistema inmunológico y acompañar procesos leves de recuperación. Por precaución, se desaconseja el consumo en personas con alergias conocidas a plantas de la familia de las margaritas, así como en niños pequeños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con enfermedades hepáticas o renales, ya que la seguridad de la manzanilla en estos grupos no está plenamente establecida.

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