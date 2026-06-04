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Estudio indica que una prueba de orina puede detectar autismo

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MIÉRCOLES, 3 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un simple análisis de orina podría ayudar a identificar a los niños que probablemente tengan autismo antes de las mejores herramientas de evaluación disponibles actualmente, según un nuevo estudio.

Los niños autistas parecen tener perfiles microbianos intestinales específicos que pueden usarse para distinguirlos de los niños neurotípicos (o en desarrollo típico), informaron los investigadores el 26 de mayo en la revista Molecular Psychiatry.

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Un análisis de orina basado en estos perfiles identificó correctamente al 90% de los niños autistas y no identificó erróneamente a ningún niño sin autismo, según los investigadores.

"Lo realmente llamativo de las bacterias es que producen metabolitos que son básicamente versiones alteradas de la serotonina y la dopamina", dijo el investigador James Adams, profesor de ingeniería en el Centro Biodesign para la Salud a través de los Microbiomas de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) en Tempe.

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"Estos son dos neurotransmisores clave que afectan al estado de ánimo, la cognición y la memoria", dijo Adams sobre la serotonina y la dopamina. "Esto podría explicar muchos de los síntomas y síntomas concurrentes en niños con autismo: su comunicación social, ansiedad, depresión y atención."

Los metabolitos son sustancias químicas producidas por microbios en el intestino. Para el nuevo estudio, los investigadores midieron la concentración de metabolitos en 52 niños diagnosticados con autismo y en un grupo de control de 47 niños que se desarrollaban típicamente.

Casi todos los niños autistas presentaron al menos un nivel de metabolitos que superó el más alto observado entre el grupo de control, con algunos niveles entre 100 y 1.000 veces mayores.

De media, los niños autistas tenían alrededor de tres metabolitos elevados, mientras que los niños en desarrollo típico no tenían ninguno, según los investigadores.

Estos incluían metabolitos de tirosina, triptófano y fenilalanina, que son aminoácidos implicados en vías clave de neurotransmisores, según los investigadores. Otros compuestos estaban relacionados con la actividad de levaduras y hongos en el intestino.

"Lo que hemos descubierto es que entre el 80 y el 90% de los niños con autismo tienen niveles extremadamente altos de uno o más metabolitos de origen microbiano", dijo la investigadora principal Christina Flynn, recién graduada doctoral de ASU.

Con esta información, los investigadores crearon un análisis de orina que analiza 17 metabolitos específicos en niños de 2 a 11 años.

"Utilizar esta prueba te dirá qué niños pequeños tienen un alto riesgo de ser diagnosticados con autismo y guiará el tratamiento en aquellos que ya han sido diagnosticados para ayudarles a llevar su mejor vida", dijo Flynn en un comunicado de prensa.

Muchas familias esperan mucho tiempo para saber que su hijo es autista, dado que las pruebas actuales se basan en observaciones del comportamiento del niño. Cuanto antes se diagnostique el autismo, más rápido podrán los padres apoyar a su hijo, según los investigadores.

"Esperamos que haya una reducción del estigma y la vergüenza asociados a esta condición", dijo Flynn, que es padre de un niño autista.

"A veces la vacilación diagnóstica ocurre porque los padres sienten que no son padres lo suficientemente buenos y que están siendo juzgados", dijo. "Pero no es así porque si podemos detectarlo en la orina, es una condición biológica. Esperemos que eso evite cualquier duda por parte de los padres en buscar tratamiento y buscarlo lo antes posible."

Los investigadores señalaron que se necesitan más pruebas para asegurarse de que la prueba de orina funciona.

"Para muchas familias, uno de los mayores retos es la espera -- el no saber", dijo Flynn. "Si esta prueba reduce esa brecha, aunque sea un poco, eso tiene sentido porque una intervención más temprana puede ayudar mucho."

Estos resultados podrían hacer más que ayudar a identificar a los niños autistas, ya que muestran un posible objetivo para el tratamiento, según los investigadores. Las terapias que influyen en microbios intestinales --como el trasplante fecal-- podrían ayudarles a apoyarlos.

"Creemos que reducir los niveles de estos metabolitos puede ayudar a estos niños a llevar una vida más sana y feliz, y animamos a que los niños se hagan pruebas antes para recibir intervenciones más tempranas", dijo Adams.

Más información

La Red de Autodefensa del Autismo tiene más información sobre autismo.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Arizona, 26 de mayo de 2026

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