Salud

6 reglas sencillas para tener una vida larga y saludable, según un reconocido especialista

El médico estadounidense Zeke Emanuel destacó en el pódcast “The Dr. Hyman Show” que los estudios más extensos sobre longevidad señalan a los vínculos sociales frecuentes y de calidad como el principal factor asociado con una mayor esperanza de vida

Guardar
Un reconocido experto destacó que
Un reconocido experto destacó que las relaciones sociales sólidas son el principal factor para la longevidad y el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde la búsqueda de longevidad y bienestar personal se convirtió en un fenómeno global, numerosos mitos y tendencias extremas dominan el discurso sobre la salud. El referente médico y bioeticista estadounidense Ezekiel “Zeke” Emanuel, compartió en el pódcast The Dr. Hyman Show unas 6 reglas sencillas para una vida larga y saludable.

A través del libro “Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life” (Come tu helado: seis reglas sencillas para una vida larga y saludable), Emanuel desafía los mitos de la industria del bienestar y propone un enfoque integral, alejado del individualismo y la obsesión por la longevidad.

Durante la charla con el médico funcional Mark Hyman, explicó que su visión, basada en la evidencia y en su experiencia personal, pone el acento en la vida social, la alimentación real, el ejercicio equilibrado, el buen dormir, la prudencia y el sentido de propósito.

En diálogo con Mark Hyman,
En diálogo con Mark Hyman, el especialista Zeke Emanuel explicó cómo sus consejos rompen mitos sobre la salud y promueven una vida más plena (The Dr. Hyman Show)

Importancia de las relaciones sociales

“La vida social es fundamental. La soledad es una epidemia”, afirmó Emanuel. Dicho especialista subrayó que la interacción humana es el factor más determinante para una vida larga y feliz, por encima incluso de la dieta o el ejercicio.

“Uno de los motivos por los que tenemos una epidemia de soledad es porque no interactuamos. Las redes sociales no ayudan y existen muchas fuerzas que nos empujan al aislamiento”, señaló.

Asimismo, destacó que los estudios más extensos sobre longevidad, como el Harvard Adult Development Study, coinciden en que las relaciones sociales sólidas y frecuentes son el principal predictor de bienestar y longevidad. Ante esto, insistió: “El número uno para una vida larga y feliz son las relaciones sociales robustas”.

También recomendó cultivar tanto los vínculos cercanos como las interacciones casuales, ya que ambas aportan sentido de pertenencia y bienestar. “Hablar con el barista, con el conductor del tren, con la gente que te rodea, te da un pequeño impulso y enseña a interactuar”, relató.

El médico estadounidense Zeke Emanuel
El médico estadounidense Zeke Emanuel recomendó priorizar la vida social por encima de dietas y rutinas extremas para una vida larga y feliz (Freepik)

Alimentación real y cocina casera

“La comida real y cocinar en casa son claves para la salud”, sostuvo. De acuerdo con el especialista, la base de una buena alimentación está en reducir el consumo de bebidas azucaradas y snacks ultraprocesados, y en priorizar los alimentos frescos y mínimamente procesados.

“No se trata de cambiar todo de golpe. Deja las sodas y los snacks industriales. Si necesitas picar algo, que sean frutos secos o fruta real”, aconsejó.

Además, defendió el valor de los alimentos fermentados y los lácteos, como el yogur, por sus beneficios para la microbiota y la prevención de enfermedades metabólicas. “El número uno para perder peso es el yogur”, aseguró.

Reivindicó la cocina casera como una habilidad esencial: “Aprender a cocinar es fundamental. No es complicado: prueba una receta nueva cada semana y, al final del año, tendrás variedad y mejor salud”. Más allá de mejorar la nutrición, cocinar también estimula la mente y fortalece los lazos sociales.

La cocina casera y la
La cocina casera y la alimentación real, con énfasis en alimentos frescos y fermentados, son claves para la salud (Freepik)

Ejercicio equilibrado

“El ejercicio debe ser equilibrado: aeróbico, fuerza y flexibilidad”, explicó Emanuel en la entrevista. El médico recomendó combinar actividades que eleven la frecuencia cardíaca, como el ciclismo o la caminata rápida, con entrenamiento de fuerza y rutinas de flexibilidad y balance, como el yoga.

Acerca de esta sugerencia, detalló: “Sobre todo después de los 50 o 60 años, hay que preservar la masa muscular y trabajar el equilibrio para evitar caídas”.

En otro sentido, advirtió contra los excesos y la obsesión por el ejercicio: “No se trata de hacer 5 o 6 horas a la semana. Hay un punto de equilibrio, y más allá de eso, aumentan los riesgos de lesiones”.

El ejercicio equilibrado, que combina
El ejercicio equilibrado, que combina actividades aeróbicas, fuerza y flexibilidad, es fundamental para preservar la salud después de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien

“Dormir bien no se puede forzar, pero sí facilitar”, señaló el experto. Fue así que enfatizó que el sueño es uno de los pilares de la salud, aunque no depende solo de la voluntad. “No puedes obligarte a dormir. Lo que puedes hacer es preparar el ambiente: habitación oscura, fresca, sin pantallas antes de acostarte”, recomendó.

Emanuel desaconsejó el uso de medicamentos para dormir y sugirió recurrir a la terapia cognitivo-conductual en caso de insomnio persistente. Debido a esto, afirmó: “Lo importante es crear las condiciones para que el sueño llegue. Si te despiertas descansado, es señal de que dormiste bien”.

Evitar conductas de riesgo y “cosas tontas”

“Evita las conductas de riesgo y no seas imprudente”, resumió en la charla. Bajo esta regla, el autor incluyó desde actividades peligrosas, como escalar el Everest o practicar deportes extremos, hasta hábitos cotidianos como fumar, beber en exceso, conducir distraído o no vacunarse. “Hay muchas cosas que hacemos que son, sencillamente, poco inteligentes”, advirtió.

También abordó la importancia de las pruebas médicas preventivas, recomendando seguir las indicaciones de los profesionales y evitar tanto el exceso como la omisión de controles. A propósito de ello, aconsejó: “No seas imprudente y conversa con tu médico sobre cuándo empezar y terminar los chequeos”.

Evitar conductas de riesgo y
Evitar conductas de riesgo y seguir controles médicos preventivos son reglas esenciales para una vida larga y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener propósito y sentido de vida

“Tener propósito y sentido de vida alarga la vida más que erradicar el cáncer o las enfermedades cardíacas”, afirmó Emanuel.

Según el especialista, el sentido vital no se encuentra en el bienestar individual, sino en hacer algo en el mundo con y para otras personas. “El propósito suele estar fuera de uno mismo: criar hijos, educar, crear belleza, ayudar a otros. Eso es lo que da sentido y plenitud”, reflexionó.

Según Emanuel, tener un propósito
Según Emanuel, tener un propósito y sentido de vida, enfocado en contribuir al bienestar colectivo, alarga la vida más que erradicar enfermedades (The Dr. Hyman Show)

Al cierre de su intervención en el pódcast The Dr. Hyman Show, Zeke Emanuel dejó claro que la clave de la longevidad no reside solo en los hábitos individuales, sino en la capacidad de encontrar sentido y contribuir al bienestar colectivo.

Temas Relacionados

Zeke EmanuelSalud públicaLongevidadRelaciones socialesAlimentación saludableEjercicio equilibradoBienestarThe Dr. Hyman ShowEnvejecimientoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El secreto fitness de Taylor Swift para la Eras Tour: cómo ejercitar el core marcó la diferencia en su gira récord

La artista diseñó una rutina específica basada en ejercicios funcionales y entrenamiento de resistencia para sostener largas actuaciones, según afirmó Self

El secreto fitness de Taylor

Jengibre: riesgos, beneficios y la cantidad ideal para potenciar su impacto en la salud, según expertos

Estudios recientes y especialistas de Mayo Clinic y The Independent analizan la influencia de esta raíz en el organismo. Cuáles son los interrogantes clave sobre su uso y el rol de la consulta médica en la elección diaria

Jengibre: riesgos, beneficios y la

8 alimentos que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular

Estudios científicos y expertos en nutrición destacaron a Verywell Health opciones naturales que incorporan fibra, antioxidantes y fitoesteroles, elementos que apoyan la protección arterial y ofrecen alternativas efectivas para quienes buscan fortalecer el bienestar del corazón

8 alimentos que ayudan a

Cómo diferenciar el cansancio causado por hipotiroidismo del estrés diario, según endocrinólogos

Agotamiento persistente, dificultad para mantener la atención y sensación de debilidad pueden ser manifestaciones de alteraciones en la función de la glándula tiroides. La importancia de consultar con un profesional de la salud para identificar el origen y recuperar la vitalidad

Cómo diferenciar el cansancio causado

Cuándo el rubor indica un problema de salud: las claves de la rosácea, una condición que puede alterar la calidad de vida

Dermatólogos advierten que el enrojecimiento persistente en la cara puede estar asociado a alteraciones vasculares y brotes inflamatorios que requieren atención médica. Cuándo es determinante asistir a la consulta médica, según los expertos consultados por The New York Times

Cuándo el rubor indica un
DEPORTES
¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

En su primera misa de

En su primera misa de Navidad, el papa León XIV condenó “las guerras en curso o terminadas que dejan heridas abiertas”

Qué es la “prueba del pájaro” y cómo gestos simples predicen la conexión emocional en la pareja, según la psicología

Un modelo teórico propone buscar materia oscura en reactores de fusión: ¿una nueva vía para resolver uno de los mayores enigmas del universo?

Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud

Olentzero, el carbonero mágico que reemplaza a Papá Noel en el País Vasco y revive su leyenda cada Navidad