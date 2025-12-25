6 reglas sencillas para tener una vida larga y saludable, según un reconocido especialista

Un reconocido experto destacó que las relaciones sociales sólidas son el principal factor para la longevidad y el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde la búsqueda de longevidad y bienestar personal se convirtió en un fenómeno global, numerosos mitos y tendencias extremas dominan el discurso sobre la salud. El referente médico y bioeticista estadounidense Ezekiel “Zeke” Emanuel, compartió en el pódcast The Dr. Hyman Show unas 6 reglas sencillas para una vida larga y saludable.

A través del libro “Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life” (Come tu helado: seis reglas sencillas para una vida larga y saludable), Emanuel desafía los mitos de la industria del bienestar y propone un enfoque integral, alejado del individualismo y la obsesión por la longevidad.

Durante la charla con el médico funcional Mark Hyman, explicó que su visión, basada en la evidencia y en su experiencia personal, pone el acento en la vida social, la alimentación real, el ejercicio equilibrado, el buen dormir, la prudencia y el sentido de propósito.

En diálogo con Mark Hyman, el especialista Zeke Emanuel explicó cómo sus consejos rompen mitos sobre la salud y promueven una vida más plena (The Dr. Hyman Show)

Importancia de las relaciones sociales

“La vida social es fundamental. La soledad es una epidemia”, afirmó Emanuel. Dicho especialista subrayó que la interacción humana es el factor más determinante para una vida larga y feliz, por encima incluso de la dieta o el ejercicio.

“Uno de los motivos por los que tenemos una epidemia de soledad es porque no interactuamos. Las redes sociales no ayudan y existen muchas fuerzas que nos empujan al aislamiento”, señaló.

Asimismo, destacó que los estudios más extensos sobre longevidad, como el Harvard Adult Development Study, coinciden en que las relaciones sociales sólidas y frecuentes son el principal predictor de bienestar y longevidad. Ante esto, insistió: “El número uno para una vida larga y feliz son las relaciones sociales robustas”.

También recomendó cultivar tanto los vínculos cercanos como las interacciones casuales, ya que ambas aportan sentido de pertenencia y bienestar. “Hablar con el barista, con el conductor del tren, con la gente que te rodea, te da un pequeño impulso y enseña a interactuar”, relató.

El médico estadounidense Zeke Emanuel recomendó priorizar la vida social por encima de dietas y rutinas extremas para una vida larga y feliz (Freepik)

Alimentación real y cocina casera

“La comida real y cocinar en casa son claves para la salud”, sostuvo. De acuerdo con el especialista, la base de una buena alimentación está en reducir el consumo de bebidas azucaradas y snacks ultraprocesados, y en priorizar los alimentos frescos y mínimamente procesados.

“No se trata de cambiar todo de golpe. Deja las sodas y los snacks industriales. Si necesitas picar algo, que sean frutos secos o fruta real”, aconsejó.

Además, defendió el valor de los alimentos fermentados y los lácteos, como el yogur, por sus beneficios para la microbiota y la prevención de enfermedades metabólicas. “El número uno para perder peso es el yogur”, aseguró.

Reivindicó la cocina casera como una habilidad esencial: “Aprender a cocinar es fundamental. No es complicado: prueba una receta nueva cada semana y, al final del año, tendrás variedad y mejor salud”. Más allá de mejorar la nutrición, cocinar también estimula la mente y fortalece los lazos sociales.

La cocina casera y la alimentación real, con énfasis en alimentos frescos y fermentados, son claves para la salud (Freepik)

Ejercicio equilibrado

“El ejercicio debe ser equilibrado: aeróbico, fuerza y flexibilidad”, explicó Emanuel en la entrevista. El médico recomendó combinar actividades que eleven la frecuencia cardíaca, como el ciclismo o la caminata rápida, con entrenamiento de fuerza y rutinas de flexibilidad y balance, como el yoga.

Acerca de esta sugerencia, detalló: “Sobre todo después de los 50 o 60 años, hay que preservar la masa muscular y trabajar el equilibrio para evitar caídas”.

En otro sentido, advirtió contra los excesos y la obsesión por el ejercicio: “No se trata de hacer 5 o 6 horas a la semana. Hay un punto de equilibrio, y más allá de eso, aumentan los riesgos de lesiones”.

El ejercicio equilibrado, que combina actividades aeróbicas, fuerza y flexibilidad, es fundamental para preservar la salud después de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien

“Dormir bien no se puede forzar, pero sí facilitar”, señaló el experto. Fue así que enfatizó que el sueño es uno de los pilares de la salud, aunque no depende solo de la voluntad. “No puedes obligarte a dormir. Lo que puedes hacer es preparar el ambiente: habitación oscura, fresca, sin pantallas antes de acostarte”, recomendó.

Emanuel desaconsejó el uso de medicamentos para dormir y sugirió recurrir a la terapia cognitivo-conductual en caso de insomnio persistente. Debido a esto, afirmó: “Lo importante es crear las condiciones para que el sueño llegue. Si te despiertas descansado, es señal de que dormiste bien”.

Evitar conductas de riesgo y “cosas tontas”

“Evita las conductas de riesgo y no seas imprudente”, resumió en la charla. Bajo esta regla, el autor incluyó desde actividades peligrosas, como escalar el Everest o practicar deportes extremos, hasta hábitos cotidianos como fumar, beber en exceso, conducir distraído o no vacunarse. “Hay muchas cosas que hacemos que son, sencillamente, poco inteligentes”, advirtió.

También abordó la importancia de las pruebas médicas preventivas, recomendando seguir las indicaciones de los profesionales y evitar tanto el exceso como la omisión de controles. A propósito de ello, aconsejó: “No seas imprudente y conversa con tu médico sobre cuándo empezar y terminar los chequeos”.

Evitar conductas de riesgo y seguir controles médicos preventivos son reglas esenciales para una vida larga y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener propósito y sentido de vida

“Tener propósito y sentido de vida alarga la vida más que erradicar el cáncer o las enfermedades cardíacas”, afirmó Emanuel.

Según el especialista, el sentido vital no se encuentra en el bienestar individual, sino en hacer algo en el mundo con y para otras personas. “El propósito suele estar fuera de uno mismo: criar hijos, educar, crear belleza, ayudar a otros. Eso es lo que da sentido y plenitud”, reflexionó.

Según Emanuel, tener un propósito y sentido de vida, enfocado en contribuir al bienestar colectivo, alarga la vida más que erradicar enfermedades (The Dr. Hyman Show)

Al cierre de su intervención en el pódcast The Dr. Hyman Show, Zeke Emanuel dejó claro que la clave de la longevidad no reside solo en los hábitos individuales, sino en la capacidad de encontrar sentido y contribuir al bienestar colectivo.